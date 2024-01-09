Alcaraz passe sans trembler ++ Thoune reçoit YB

Peu de points pour les Suisses Parmi les quatre Suisses engagés cette nuit en NHL, seul Roman Josi a marqué un point. Le capitaine des Predators a réussi un assist dans la défaite 5-2 face à Utah.

Ce fut une longue soirée de travail pour le Bernois, aligné durant 29'13! Le patron de la défense de Nashville est sorti avec un -3, 8 lancers dont 4 manqués et 4 tirs bloqués.

Soirée tout aussi épuisante pour Janis Moser avec le Lightning, battu 8-5 par Columbus. Le défenseur bernois a joué près de 27 minutes.

Nino Niederreiter et les Jets ont été dominés 5-1 par les Red Wings. Le Grison est resté muet. Et enfin Kevin Fiala n'a pas marqué de point lors de la victoire 5-4 tab des Kings sur les St-Louis Blues. Le St-Gallois a trouvé le poteau pendant la séance des tirs au but. Pius Suter est toujours blessé dans les rangs des Blues.



Kyshawn George sort sur blessure Les Washington Wizards se sont inclinés 119-115 face aux Charlotte Hornets dans la nuit en NBA. Et Kyshawn George n'a pas terminé la partie, blessé à une cheville.

Le Chablaisien en était à 25 minutes de jeu au début du quatrième quart quand il s'est blessé à une cheville. Il a fini la rencontre avec 11 points, 8 rebonds, 7 assists, 2 interceptions et un contre avant sa mésaventure.

Après une embellie avec cinq victoires en sept matches, les Wizards ont repris leur "marche en arrière" avec neuf défaites consécutives. Ils croupissent en fond de cale de leur division avec 10 succès pour 34 revers. A noter que Washington a aligné le plus jeune cinq majeur depuis que la NBA tracke cette statistique (1970-71) avec une moyenne de 20,6 ans.



Alcaraz et Sabalenka passent en quarts sans trembler Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka ont rallié sans trembler les quarts de finale de l'Open d'Australie. Les deux nos 1 mondiaux n'ont pas perdu le moindre set dans leurs quatre premiers matches.

En quête du seul titre du Grand Chelem manquant à son palmarès, Carlos Alcaraz a battu l'Américain Tommy Paul (ATP 20) 7-6 (8/6) 6-4 7-5 dimanche en 8e de finale. "Le niveau a été très élevé des deux côtés alors je suis très content d'avoir gagné en trois sets", a-t-il commenté.

L'Espagnol a notamment pu compter sur son service, redoutable, et s'en est félicité. "Je me suis impressionné moi-même", a-t-il souligné en disant regarder à la fin de chaque set ses statistiques de premières balles affichées sur les écrans des courts.

"Ca fait longtemps que je le travaille alors je suis content que mon pourcentage de premières balles soit bon", a ajouté "Carlitos", dont le nouveau geste ressemble à celui de Novak Djokovic. "Nole m'a envoyé un message l'autre jour en disant que je lui devais de l'argent pour avoir copié son geste", a raconté Carlos Alcaraz en assurant n'avoir "pas remarqué" la similitude.

"J'ai un contrat tout près dans mon sac, mais je ne l'ai pas encore croisé", a ajouté en s'amusant le no 1 mondial, qui affrontera le Kazakh Alexander Bublik (ATP 10) ou l'Australien Alex De Minaur (ATP 6) pour une place dans le dernier carré qu'il n'a encore jamais atteint à Melbourne.

Sabalenka mieux que Djokovic Aryna Sabalenka a quant à elle écarté la jeune Canadienne Victoria Mboko (WTA 16 à 19 ans) 6-1 7-6 (7/1) dimanche en 8es de finale. Elle retrouvera les quarts de finale pour la quatrième fois d'affilée à Melbourne.

"Si jeune, elle est incroyablement forte alors je suis très contente d'avoir gagné en deux sets", a commenté la Bélarusse de 27 ans, double vainqueure à Melbourne (2023, 2024) et finaliste malheureuse l'an dernier, qui affrontera mardi l'Américaine Iva Jovic (WTA 27) pour une place en demi-finale.

Aryna Sabalenka a dû batailler jusqu'au tie-break dans le deuxième set, après avoir manqué trois balles de match sur son service dans le dixième jeu. Mais elle s'est immédiatement détachée 6/0 pour remporter un 20e tie-break consécutif en Grand Chelem, battant ainsi un record détenu par Novak Djokovic.



Super League: Thoune reçoit les Young Boys cet après-midi Leader de Super League, Thoune (43 points) accueille dès 14h00 les Young Boys (29 pts) pour un derby bernois qui devrait attirer la grande foule. Ce sera l'affiche de cette 21e journée.

Le néo-promu réalise une saison aussi inattendue que réussie. A l'opposé, YB se montre décevant et irrégulier. Le club de la capitale doit lutter pour figurer dans le top 6 et il aura tout intérêt à ne pas repartir de Thoune les mains vides.

A 16h30, Saint-Gall (37 pts) recevra Servette (21 pts) avec l'objectif de faire le plein pour rester dans le sillage du leader. Les Genevois se doivent de ne pas perdre pour encore pouvoir rêver de figurer du bon côté de la barre.

Enfin, le FC Zurich (25 pts) sera aux prises avec Bâle (33 pts) dans un Klassiker qui s'annonce peut-être décisif pour Ludovic Magnin. Une nouvelle défaite, après la piteuse prestation en Europa League jeudi à Salzbourg, pourrait mettre son poste d'entraîneur en danger.



NL: Fribourg, Bienne et Ajoie victorieux, Lausanne défait Fribourg-Gottéron s'est imposé 4-3 aux tirs au but face aux Zurich Lions samedi en National League. Lausanne a concédé la défaite, au contraire de Bienne et d'Ajoie.

Face aux Zurich Lions, Fribourg Gottéron s'est offert un 6e succès de rang. Les Dragons se sont envolés dès le premier tiers grâce à Lucas Wallmark (12e) et Sandro Schmid (15e), mais n'ont pas pu empêcher le retour des Zurichois en deuxième période, qui ont égalisé à la 34e par Johan Sundström.

Dans le dernier tiers, Attilio Biasca pour Fribourg (57e) et et Jesper Fröden pour Zurich (59e) ont porté le score à 3-3. Aux tirs au but, seul Christoph Bertschy a marqué pour permettre aux siens de compter 81 points au classement et de conforter leur deuxième rang à neuf unités du premier Davos.

Lausanne n'enchaîne pas Malgré l'ouverture de la marque par Théo Rochette à la 26e, Lausanne n'est pas parvenu à enchaîner à Berne et s'est incliné 3-1 après sa victoire en prolongation la veille face à Bienne. Le LHC a vu les Ours revenir dès la 32e par Mats Alge, avant que Marco Lehmann n'inscrive le 2-1 moins de deux minutes plus tard.

Merelä Waltteri a douché les derniers espoirs lausannois en scellant le score à la 50e. Ce troisième succès de rang permet aux Bernois de garder quatre points d'avance sur la 11e place de Bienne, eux qui sont pour l'heure dixièmes et derniers qualifiés pour les play-in.

Bienne l'emporte au courage Christian Dubé a débloqué son compteur de victoire avec Bienne. Le successeur de Martin Filander sur la bande a vu ses protégés arracher la victoire dans les derniers instants du temps réglementaire face à Rapperswil, renouant avec le succès après deux défaites d'affilée pour les Biennois.

Les Aviateurs ont cru tenir la victoire en inscrivant le 4-3 à la 56e par Dominic Lammer, mais Gaëtan Haas a ramené les Seelandais à quatre partout. Cajka Petr a délivré les siens en marquant le 5-4 en supériorité à deux minutes du terme.

Ajoie s'offre trois bons points Ajoie a battu Kloten 4-2 à Porrentruy, sa quatrième victoire en cinq rencontres. Les Jurassiens n'avaient plus gagné à domicile et dans le temps réglementaire depuis leur succès 2-0 le 15 novembre face à Genève-Servette.

Julius Nättinen (3e), Jonathan Hazen (9e) et Kyen Sopa (15e) ont mis le HCA sur orbite dès l'entame de la rencontre. Dario Meyer (17e) puis Keijo Weibel (21e) ont permis aux Zurichois de revenir à 3-2. Les Aviateurs ont encore laissé Philip-Michael Devos marquer dans la cage vide à 15 secondes du terme, laissant les Ajoulots leur infliger une sixième défaite en sept rencontres.

4e succès pour Davos en 2026 Le leader Davos est venu à bout de Lugano 4-1. Avec désormais un bilan de quatre succès en sept matches en 2026, les Grisons ont fait la différence en deuxième période grâce à un doublé de leur meilleur pointeur Matej Stransky, lui qui a déjà inscrit 41 points dont 21 buts en National League cette saison, avant d'assurer le succès dans le dernier tiers.

Enfin, Zoug s'est imposé 3-1 à Langnau, offrant à son nouvel entraîneur Benoît Groulx un deuxième succès en autant de rencontres. L'équipe de Suisse centrale conforte ainsi sa huitième place avec 64 points en maintenant son adversaire du jour à 4 points.



Super League: Sion tenu en échec par Lucerne Sion et Lucerne se sont séparés sur un nul 1-1 lors de la 21e journée de Super League. Ce score de parité ne fait pas vraiment l'affaire des deux formations.

Lucerne a pris les devants grâce à Grbic à la 19e, mais les Sédunois ont pu égaliser sur une frappe puissante de Rrhudani dans la lucarne (35e). Le score n'a plus évolué ensuite, malgré quelques occasions de part et d'autre.

Sion pourra regretter d'avoir manqué une occasion de faire le plein, ce qui aurait permis aux Valaisans de prendre leurs distances avec la barre. Ils comptent désormais quatre points de plus que le Lausanne-Sport (7e). A l'opposé, l'unité obtenue par les Lucernois n'est pas forcément suffisante puisqu'ils accusent sept longueurs de retard sur le 6e rang occupé par les Young Boys, qui joueront dimanche sur la pelouse du leader Thoune.



Super League: pas de troisième succès de suite pour Lausanne-Sport Le Lausanne-Sport n'a pas réussi à signer une troisième victoire de suite en 2026. Lors de la 21e journée de Super League, les Vaudois ont concédé le nul 1-1 à domicile contre Grasshopper.

Ces deux points égarés ne constituent pas une bonne opération dans l'optique de la lutte pour intégrer le top 6. Diakité avait mis le LS sur les bons rails, mais les hommes de Peter Zeidler ont été surpris par l'égalisation de Jensen (75e), dont l'efficacité s'avère précieuse pour l'avant-dernier du classement.

Lugano a pour sa part fêté un cinquième succès consécutif en championnat en dominant la lanterne rouge Winterthour 4-1 au Cornaredo. Tout était déjà presque dit à la pause après des buts inscrits par Grgic (14e), Behrens (42e) et Zanotti (44e).

Hunziker (67e) a certes réduit l'écart, mais les visiteurs n'ont pas pu éviter un nouveau revers. Ils ont même encore encaissé un but de Mahmoud (79e). Le spectre de la relégation se fait de plus en plus net pour "Winti".



Bundesliga: un premier revers pour le Bayern Munich Le Bayern Munich n'est pas invincible. Lors de la 19e journée de Bundesliga, le tenant du titre et leader du championnat a subi sa première défaite de l'exercice, s'inclinant 2-1 contre Augsbourg.

Les Bavarois, qui avaient gagné 16 matches et fait 2 nuls jusqu'ici en Bundesliga, ont chuté de manière étonnante à domicile. Ito leur avait donné l'avantage à la 23e, mais les visiteurs ont renversé la table en seconde période grâce à Chaves (75e) et Massengo (81e).

Deux Suisses ont participé à l'exploit d'Augsbourg. Cédric Zesiger a disputé l'intégralité du match dans une défense à trois alors que Fabian Rieder, aligné en pointe, est sorti à la 74e.



OA: Djokovic qualifié en trois sets pour les 8es de finale Novak Djokovic, 4e mondial, s'est qualifié samedi pour les 8es de finale de l'Open Australie. Ceci en disposant du Néerlandais Botic Van De Zandschulp (75e) 6-3 6-4 7-6 (7/4).

Le Serbe de 39 ans rêve de porter à 25 à Melbourne son record de titres du Grand Chelem. Auparavant, il affrontera le Tchèque Jakub Mensik (17e) ou l'Américain Ethan Quinn (80e) pour une place en quarts de finale.

En battant "VDZ", Djokovic a en outre égalé le record de victoires à Melbourne de Roger Federer (102) et signé au total sa 400e victoire en Grand Chelem (101 à Roland-Garros pour trois titres, 102 à Wimbledon pour sept titres et 95 à l'US Open pour quatre titres), signant ainsi un nouveau record absolu, hommes et femmes confondus. A Melbourne, il détient le record de 10 titres.

Samedi il n'a connu qu'une petite alerte: il s'est tordu la cheville droite au début du troisième set et, au changement de côté à 2-1 pour son adversaire, il a fait appel au médecin qui lui a posé un pansement sous la plante du pied droit comme pour des ampoules. Mais rien n'a été fait concernant la cheville, visiblement pas touchée.

A la reprise, Djokovic a néanmoins perdu son jeu de service. Mais il a immédiatement débreaké et les deux hommes ont conservé leurs mises en jeu jusqu'au tie break.

Osaka déclare forfait avant son 3e tour Naomi Osaka (WTA 17) a annoncé son forfait sur Instagram avant de disputer son 3e tour face à l'Australienne Madison Inglis (WTA 168). L'organisation du tournoi a confirmé quelques minutes plus tard le retrait, précisant que la vainqueure des éditions 2019 et 2021 souffrait d'une "blessure abdominale".

"J'ai dû prendre la difficile décision de déclarer forfait pour m'occuper de quelque chose à mon corps qui réclame de l'attention depuis la fin de mon dernier match", écrit pour sa part la double vainqueure à Melbourne dans son message sans expliquer la nature exacte de son problème.



Nadine Fähndrich sur le podium à Ulrichen Nadine Fähndrich a réussi sa répétition générale avant les JO. Lors du sprint classique à Ulrichen, la Lucernoise a pris la 3e place, alors que Linn Svahn s'est imposée devant Laura Gimmler.

Sa coéquipière Anja Weber, avec laquelle elle espère remporter une médaille en sprint par équipe aux JO, comme elle l'a déjà fait aux Championnats du monde, a elle été jusqu'en demi-finales.

Nadine Fähndrich a décroché son troisième podium cette saison et la 26e de sa carrière. La Lucernoise a particulièrement impressionné ses adversaires, qui étaient pratiquement toutes au départ, par ses puissantes poussées dans la dernière ligne droite. Seules manquaient à l'appel la championne olympique et championne du monde Jonna Sundling et Kristine Skistad.

Les Suisses ont manqué les demi-finales chez les messieurs. Valerio Grond a renoncé à prendre le départ après le sprint par équipe de vendredi, tandis que Janik Riebli et les frères Näff, Isai et Noe, ont été éliminés en quarts de finale. Johannes Hösflot Klaebo a une nouvelle fois coupé la ligne en vainqueur.



Camille Rast au pied du podium en géant en Tchéquie Camille Rast a pris la 4e place du géant à Spindleruv Mlyn, en Tchéquie. Sara Hector l'a emporté devant les Américaines Paula Moltzan et Mikaela Shiffrin.

Du chocolat pour Camille Rast. Mais la skieuse de Vétroz peut se rassurer en se disant qu'elle aurait pu faire un zéro pointé, comme la leader de la discipline Julia Scheib, sortie sur le second tracé.

Au même endroit que l'Autrichienne et alors qu'elle signait les meilleurs partiels, la Valaisanne s'est fait une frayeur. Ce coup de frein lui a fait perdre de la vitesse et probablement une demi-seconde. Quatrième à 0''33 de Sara Hector, elle aurait pu viser la victoire. Reste que cette quatrième place permet à Rast de grignoter des points à Scheib au classement du géant.

Le résultat d'ensemble helvétique est extrêmement encourageant avec la 6e place de Sue Piller et la 11e de Vanessa Kasper. Les deux femmes ont validé leur ticket pour les JO.

Magnifique 9e au terme du tracé initial, Sue Piller a réussi une superbe deuxième manche histoire de confirmer. La Fribourgeoise a attaqué et fait preuve d'une belle stabilité sur les skis. Celle que l'on surnomme "Sushi" a décroché son ticket pour les JO, puisqu'il fallait une 7e place comme critère de sélection.

Très bon résultat également pour Vanessa Kasper. Avec cette 11e place, la Grisonne de 29 ans a même battu le meilleur résultat de sa carrière qui datait de...mardi dernier avec une 14e place à Plan de Corones.

Wendy Holdener a elle aussi marqué des points en terminant au 20e rang. La Schwytzoise sera certainement en confiance pour le slalom de dimanche.



Franzoni prive Odermatt d'une première victoire sur la Streif La Streif se refuse toujours à Marco Odermatt. Le Nidwaldien a pris la 2e place de la descente samedi à 0''07 de l'Italien Giovanni Franzoni.

Deuxième en 2022, pareil en 2024 et rebelote en 2026. Pour Marco Odermatt, les années paires sont certes synonymes de podium, mais pas sur la plus haute marche.

Le patron de la Coupe du monde, vainqueur du Super-G vendredi, avait fait de cette descente l'un des objectifs de sa saison. Le skieur d'Hergiswil n'a pas commis d'erreurs. Son "pire" secteur, le 5e, l'a vu concéder 0''17 à Franzoni. Pour l'emporter, il aurait dû faire un Steilhang similaire à celui de Maxence Muzaton qui a "collé" 0''48 au Transalpin. Odermatt n'a été "que" 0''15 plus rapide dans le dévers le plus célèbre de la saison.

Excellent après la Hausberg, Odermatt a fait une très belle Traverse, mais cela n'a pas été suffisant pour passer devant Franzoni. Membre du cercle restreint des favoris grâce à ses deux victoires lors des entraînements, vainqueur du Super-G de Wengen, l'Italien de 24 ans ne vient pas de nulle part. Champion du monde junior de descente en 2022 à Panorama, Franzoni remporte sa première descente de Coupe du monde à Kitzbühel.

Franzoni a tout de même tremblé lors du passage de Maxence Muzaton, 3e à 0''39, mais qui comptait 0''54 d'avance à un certain moment. Le Tricolore a signé son deuxième podium en carrière, le premier en descente.

Hintermann 6e, Monney déçoit Et les autres Suisses? Le deuxième meilleur représentant se nomme de manière surprenante Niels Hintermann. Le Zurichois, pas forcéement sur son terrain de prédilection sur la Streif, a pris la 6e place à 0''71.

12e à 1''56, Franjo von Allmen a tout perdu en commettant une immense faute dans l'entrée de la Traverse alors qu'il jouait le podium. Alessio Miggiano a réussi une bonne 16e place, Stefan Rogentin (19e à 2''03, Alexis Monney (21e à 2''10), Justin Murisier (25e à 2''85) et Lars Rösti (26e à 3''13). Marco Kohler a fait la même faute que von Allmen dans la Traverse, mais il n'a pas pu se rattraper et a été éliminé.



Géant de Spindleruv Mlyn: Rast à la bagarre pour la victoire Camille Rast est en course pour un nouveau podium en géant à Spindleruv Myln, en Tchéquie. La Valaisanne a terminé la première manche à 0''02 de la Suédoise Sara Hector.

Partie avec le dossard 2 juste après Alice Robinson, Rast a impressionné avec plus de 4''20 d'avance. Mais il faut dire que la Néo-Zélandaise n'est plus que l'ombre d'elle-même ces temps.

La skieuse de Vétroz a tendu ses lignes et réussi une très belle manche, puisque seule la championne olympique Sara Hector a pu faire mieux. Au final, cinq athlètes ont maîtrisé leur sujet et sont dans la même seconde. Derrière le duo de tête, on retrouve la leader de la discipline Julia Scheib à 0''26 d'Hector et à la suite l'Autrichienne, les deux Américaines Shiffrin (0''43) et Moltzan (0''53). La 6e, Maryna Gasienicka-Daniel, affiche 1''36 de retard.

Deuxième Suissesse avec une magnifique 9e place à 2''18, Vanessa Kasper a confirmé que son 14e rang de Plan de Corones n'avait rien d'une anomalie. La Grisonne de 29 ans semble clairement sur une pente ascendante.

Wendy Holdener verra elle aussi la deuxième manche, forte de sa 17e place provisoire à 2''78.



Wawrinka s'incline avec les honneurs au 3e tour La belle aventure de Stan Wawrinka (ATP 139) à Melbourne a pris fin samedi.

Le Vaudois de bientôt 41 ans a néanmoins offert une superbe résistance au no 9 mondial Taylor Fritz au 3e tour de son dernier Open d'Australie.

Le miracle n'a donc pas eu lieu pour le vainqueur de l'édition 2014 du "Happy Slam". Stan Wawrinka s'est incliné 7-6 (7/5) 2-6 6-4 6-4 après 2h46 devant Taylor Fritz, qui a parfaitement su profiter de la moindre micro baisse de régime du joueur de St-Barthélemy pour filer en 8es de finale où l'attend Lorenzo Musetti.

Jusqu'à 3-3 au troisième set, Stan Wawrinka fut bien le meilleur joueur sur le court de la John Cain Arena, laquelle était recouverte de son toit en raison de la chaleur étouffante (le thermomètre a dépassé les 40 degrés samedi). Cette rencontre aurait peut-être épousé un autre scenario si le Vaudois avait converti l'une des deux balles de break dont il a bénéficié à 3-3 dans la première manche.

Battu de peu dans un tie-break où il était revenu de 1/4 à 5/5, Stan Wawrinka a survolé les débats dans le deuxième set, s'emparant à deux reprises du service adverse. Il a ensuite tenu tête à Taylor Fritz jusqu'à 3-3 dans la troisième manche, concédant alors son premier break de la journée au terme d'un jeu de service moins bien maîtrisé.

Auteur de 30 aces samedi, Taylor Fritz a profité de l'aubaine pour reprendre les commandes et retrouver confiance. L'Américain, qui a toutefois dû écarter une balle de 5-5 dans la troisième manche avant de la conclure sur sa cinquième balle de set - a fait plus rapidement la différence dans la quatrième manche.

Stan Wawrinka a, ainsi, concédé le break décisif dès le troisième jeu du dernier set. Mais il n'a rien lâché, obligeant Taylor Fritz à servir pour le match. Malgré un dernier somptueux revers gagnant qui lui a permis de mener 15/30 dans l'ultime jeu, il a fini par céder sur la première balle de match.

Proche du Top 100 Cette défaite plus qu'honorable et les deux succès obtenus à l'arraché dans les tours précédents valident le discours de Stan Wawrinka, qui tient à se montrer compétitif tout au long de sa dernière saison sur le circuit. Bien plus affûté physiquement qu'en 2024 et en 2025, il a tenu le choc samedi après avoir passé près de huit heures sur le court dans ses deux premiers matches.

Le Vaudois va grimper aux alentours de la 110e place du classement ATP au terme de la quinzaine australienne. Avec seulement 144 points à défendre jusqu'à la quinzaine de Roland-Garros (24 mai-7 juin), le Top 100 - qui lui assurerait une place dans le tableau final en Grand Chelem - serait à portée de main. Avec une confiance retrouvée, il aura encore de nombreuses occasions de briller en 2026.

