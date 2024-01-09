Alisha Lehmann a un nouveau club ++ Bencic éliminée

Europa League: les Young Boys assez mal payés Alvyn Sanches marque, mais le but ne sera pas validé Image: KEYSTONE/EPA Les Young Boys ont été assez mal payés jeudi en Europa League. Les Bernois ont perdu 1-0 à domicile contre l'Olympique lyonnais, alors qu'ils auraient pu prétendre prendre au moins un point.

Une réussite du latéral Maitland-Niles dans les arrêts de jeu de la première période a donné la victoire aux visiteurs, qui conservent ainsi la tête du classement avec 18 points après 7 des 8 journées. YB peut invoquer le manque de réussite pour expliquer pourquoi l'équipe est sortie les mains vides.

Sanches a d'abord touché la barre (21e) avant de voir un but inscrit à la 60e être refusé par la VAR pour un hors-jeu de Cordova. Dans la phase finale de la partie, Monteiro et Fassnacht, tous deux entrés en cours de jeu, ont manqué des occasions nettes d'égaliser.

Cette défaite laisse les Bernois avec 9 points au classement. Ils auront sans doute besoin d'un bon résultat jeudi prochain lors de leur dernière échéance, sur la pelouse du VfB Stuttgart. Mais pour y parvenir, il faudra se montrer plus précis et efficace à la conclusion.



Serie A: Simon Sohm arrive à Bologne Simon Sohm quitte la Fiorentina pour Bologne Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le milieu international suisse Simon Sohm (24 ans) change de club en Serie A. La Fiorentina l'a en effet prêté à Bologne jusqu'au terme de la saison, avec option d'achat.

Formé au FC Zurich, Sohm a joué à Parme de 2020 à l'été 2025, avant d'être transféré à la Fiorentina. Il a joué 21 matches avec le club de Florence et marqué 1 but.



Transferts: Alisha Lehmann quitte Côme pour Leicester City Un nouveau club pour Alisha Lehmann Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Alisha Lehmann (27 ans) quitte Côme après six mois seulement. L'internationale suisse a signé un contrat valable jusqu'à fin juin 2028 avec Leicester City, actuel 9e de la Women's Super League.

A Côme, qu'elle avait rejoint après une saison à la Juventus, Alisha Lehmann a disputé six matches sans inscrire le moindre but. Elle n'arrive pas en terrain inconnu en Angleterre puisqu'elle a évolué avec West Ham, Everton et Aston Villa de 2018 à 2024.



Belinda Bencic éliminée au 2e tour de l'Open d'Australie Belinda Bencic a subi un revers fâcheux face à la jeune Tchèque. Image: KEYSTONE/EPA/LUKAS COCH Belinda Bencic a vécu une grosse désillusion jeudi au 2e tour de l'Open d'Australie. La Saint-Galloise, dixième du classement mondial, a été éliminée par la Tchèque Nikola Bartunkova (WTA 126).

Bencic s'est inclinée 6-3 0-6 6-4 en 2h13' de jeu face au terme d'un match et d'un troisième set particulièrement décousus. Elle s'est offert deux balles de break à 3-3 dans cette manche décisive sans parvenir à les convertir, avant de passer complètement à côté de ses deux derniers jeux de service.

La championne olympique de Tokyo 2021 a eu beaucoup de peine face au jeu de retour de Bartunkova, qui ne jouait que son deuxième match dans le tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem. Déjà lors du premier set, Bencic n'a pas su faire face aux assauts de sa jeune adversaire, âgée de 19 ans.

L'impressionnante réaction de la Suissesse dans le deuxième set n'aura été qu'un feu de paille. Alors qu'elle semblait dans une forme impériale en ce début 2026, une forme qui aurait pu lui permettre d'aller très loin à Melbourne, elle voit son parcours prendre fin abruptement dès le 2e tour.



En démonstration, Jannik Sinner file au 3e tour à Melbourne Jannik Sinner n'a pas tremblé pour rejoindre le 3e de l'Open d'Australie. Image: KEYSTONE/AP/Aaron Favila Le no 2 mondial Jannick Sinner n'a pas traîné sur les courts jeudi à Melbourne, au 2e tour de l'Open d'Australie. Il a aisément écarté l'Australien James Duckworth (ATP 88) en trois sets 6-1 6-4 6-2.

Le quadruple vainqueur de tournois du Grand Chelem n'a pas vraiment dû puiser dans ses ressources pour se qualifier pour le 3e tour, verrouillant sa victoire en un peu moins de deux heures.

L'Italien de 24 ans, pour le deuxième match de sa saison, a déroulé face à Duckworth et continue d'impressionner avec cette 17e victoire d'affilée, invaincu depuis son abandon début octobre 2025 au troisième tour du Masters 1000 de Shanghai.

Même si le double tenant du titre à Melbourne a semblé par moments encore en rodage, avec quelques rares fautes assez inhabituelles pour lui, l'écart avec son adversaire du jour était vraiment trop grand pour qu'il y ait le moindre suspense.

L'Australien a pourtant tout tenté et a d'ailleurs plutôt bien résisté dans le deuxième set après avoir été pris à la gorge d'entrée dans le premier (6-1). Mais Sinner a su, à chaque fois qu'il le devait, élever légèrement son niveau de jeu pour faire la différence, dégageant une impression de supériorité écrasante.

"En pleine forme" Le troisième set a semblé être une réplique du premier avec un Duckworth incapable de trouver la clé pour perturber l'Italien, qui a conclu sur un ace. "Je suis en pleine forme en ce moment. Le corps se sent bien, et côté mental, c'est un bon moment", a assuré Sinner sur le court après cette victoire.

"Les premiers tournois c'est toujours un peu spécial, d'autant que là c'est un Grand Chelem, et ça a toujours été un tournoi particulier pour moi", a-t-il expliqué. Interrogé sur les aspects de son jeu qu'il pensait devoir régler en ce début de saison, l'Italien a souri en expliquant qu'il devait "encore" travailler "sur les amorties côté revers", après en avoir raté lors de cette rencontre.

En deux matches à Melbourne, le no 2 mondial, qui a certes bénéficié de l'abandon d'Hugo Gaston au premier tour après deux sets joués, n'aura donc lâché que 10 jeux. Il affrontera au 3e tour l'Américain Eliot Spizzirri (ATP 85).



Un immense Stan Wawrinka se hisse au 3e tour Wawrinka a arraché le droit de disputer un 3e tour à Melbourne Image: KEYSTONE/EPA/JAMES ROSS Immense Stan Wawrinka ! Le Vaudois de bientôt 41 ans a arraché son ticket pour les 16es de finale de l'Open d'Australie en matant en cinq sets et 4h33' Arthur Géa (ATP 198) jeudi au 2e tour.

Le vainqueur de l'édition 2014 s'est imposé 4-6 6-3 3-6 7-5 7-6 (10/3) devant le qualifié français pour devenir le premier quadragénaire à se hisser au 3e tour d'un tournoi majeur depuis la légende australienne Ken Rosewall en 1978, à Melbourne déjà. Il a démontré, si besoin était, que sa passion et sa rage de vaincre étaient toujours celles d'un junior.

Bien plus affûté qu'en 2025, Stan Wawrinka n'a rien lâché. Dos au mur à 5-5 dans la quatrième manche jeudi, il a su élever son niveau de jeu pour obtenir le droit de disputer le 58e cinquième set de sa longue carrière. Et il ne s'est pas crispé lorsqu'Arthur Géa - lequel est né alors que le Vaudois avait presque 20 ans - est revenu de 2-0 à 2-2 dans la manche décisive.

L'ex-no 3 mondial semblait même au bord de la rupture à 3-3, au moment de faire face à deux balles de break consécutives à 15/40. Mais il a là aussi élevé le curseur, écartant le danger avec panache avant de forcer la décision dans le super tie-break face à un Arthur Géa gêné par des douleurs aux genoux et un début de crampes.

Cette victoire, sa 160e en Grand Chelem et la 45e à Melbourne, permet à Stan Wawrinka de retrouver le stade des 16es de finale dans un Majeur pour la première fois depuis Wimbledon 2023. Il devrait retrouver samedi le no 9 mondial, l'Américain Taylor Fritz, qu'il a battu à deux reprises en trois confrontations.



Swiatek écarte Bouzkova au 2e tour de l'Open d'Australie Iga Swiatek a joué en patronne pour rallier le 3e tour du premier Grand Chelem de l'année. Image: KEYSTONE/AP Après un premier tour un peu compliqué, la no 2 mondiale Iga Swiatek s'est montrée plus à l'aise au deuxième contre la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 44). La Polonaise s'est imposée 6-2 6-3.

Alors qu'elle semblait contrôler la partie, Swiatek a perdu sa mise en jeu en début de deuxième set et Bouzkova a mené 3-1. Mais la Polonaise s'est immédiatement reprise. Elle a aligné quatre jeux d'affilée pour mener 5-3 et servir pour le match.

"Les conditions n'étaient pas faciles, avec beaucoup de vent. Donc je suis très contente de m'être bien adaptée", a commenté la femme aux six titres du Grand Chelem, mais qui n'a pas encore atteint la finale à Melbourne. Elle affrontera samedi la Russe Anna Kalinskaya (WTA 33) pour une place en huitièmes.



Mauro Schmid sur le podium de la 2e étape du Tour Down Under Mauro Schmid (à droite) commence bien la saison "Down Under". Image: KEYSTONE/EPA/MATT TURNER Mauro Schmid confirme sa bonne forme en ce début de saison. Après une 6e place sur le prologue, le Zurichois est monté sur le podium lors de la 2e étape du Tour Down Under, mercredi en Australie.

Le Zurichois de 26 ans a réglé au sprint un groupe de poursuivants au terme des 148 km reliant Norwood à Uraidla, dans la région d'Adelaide, pour prendre la 3e place. Cette première étape de montagne a été remportée par l'Australien Jay Vine, qui s'est imposé devant son coéquipier équatorien Jhonatan Narvaez.

Mauro Schmid a franchi la ligne avec 58 secondes de retard sur le duo de l'équipe UAE. Au général, le champion de Suisse sur route et de contre-la-montre pointe à 1'02 de Jay Vine, qui s'est emparé du maillot de leader alors que trois étapes sont encore au programme.

Joel Suter, le deuxième coureur suisse au départ de cette première course du calendrier World Tour, a terminé dans le gruppetto, à plus de 12 minutes du duo de tête. Le Bernois de 27 ans pointe au 133e rang du classement général.



Un record pour les Knicks: +54 face aux Nets Jalen Brunson et les Knicks ont battu les Nets de 54 points mercredi Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Les Knicks ont profité de la visite de biens pâles Nets pour signer un record de la franchise mercredi en NBA.

New York a surclassé Brooklyn de 54 points, cueillant la plus large victoire de son histoire dans ce derby new-yorkais.

Les New York Knicks ont mis fin à une série de quatre défaites en infligeant dans leur antre du Madison Square Garden une correction à leurs voisins des Brooklyn Nets (120-66). L'ancien record de la franchise, 48 points d'écart, avait été établi en 1968, 1972 et 1994.

Jalen Brunson a été le plus en vue avec 20 points, dans un match à sens unique. Les Knicks ont pris le contrôle dès le premier quart-temps (38-20) avant de creuser l'écart de manière spectaculaire, comptant jusqu'à 59 points d'avance.

Une réaction était attendue par leur exigeant public suite à la lourde défaite enregistrée lundi à la maison face à Dallas (114-97). Très critique après ce revers, l'entraîneur Mike Brown avait publiquement défié ses joueurs de "faire leur travail", après avoir encaissé 75 points en première mi-temps contre les Mavericks.

Le message a visiblement été entendu. "Le simple fait de nous voir jouer à notre meilleur niveau, de les voir tout donner pendant 48 minutes, était très agréable", s'est félicité Brown après la déculottée infligée aux Nets.

Troisièmes à l'Est, les Knicks, éliminés en finale de Conférence la saison passée, voient ce succès comme un point de départ. "Il fallait se recentrer et redevenir nous-mêmes", a résumé Jalen Brunson.



Le Real Madrid toujours le club aux plus hauts revenus Le Real Madrid demeure le club générant le plus de revenus Image: KEYSTONE/AP/Jose Breton Avec 1,161 milliard d'euros de revenus générés en 2024/25, nouveau record, le Real Madrid est toujours en tête du classement "Football Money League" publié jeudi par le cabinet Deloitte.

Vainqueur de la dernière Ligue des champions, le Paris St-Germain cède une place pour se retrouver 4e.

Le FC Barcelone, 6e l'année précédente, retrouve le podium (2e) pour la première fois depuis la saison 2019/20 avec près d'un milliard de revenus (974 millions d'euros), devant le Bayern Munich (plus de 860 millions). Le PSG, troisième dans la dernière édition du classement, recule lui d'une place, avec 837 millions d'euros, en légère hausse par rapport à l'année précédente (836 millions).

Liverpool est pour la première fois le club anglais avec les recettes les plus élevées (836 millions), et bondit de la 8e à la 5e place.

En 2026, les 20 clubs de la "Football Money League" ont déclaré des revenus cumulés de 12,4 milliards d'euros, un record et une hausse de 11% par rapport à la saison 2023/24. L'étude de Deloitte se base sur trois sources de revenus pour établir son classement: la billetterie, les droits TV et les revenus commerciaux.

Grâce au Mondial des clubs Pour la troisième année consécutive, ce sont les revenus commerciaux qui représentent la part la plus importante des recettes des clubs (5,3 milliards d'euros, soit 43% du total). Les revenus des droits TV sont eux en forte hausse, de 10%, et représentent 38% du total des recettes.

Cette hausse, explique Deloitte, s'explique notamment par les droits TV du Mondial des clubs élargi à 32 équipes et dont la première édition s'est déroulée l'été dernier aux Etats-Unis. Les clubs qui ont participé à ce Mondial connaissent une augmentation de 17% de leurs revenus liés aux droits TV.

Du côté du football féminin, les 15 clubs avec le plus de revenus génèrent un total de recettes dépassant les 150 millions d'euros pour la première fois (158 millions). Le classement est dominé par Arsenal, titré en Ligue des champions (25,6 millions), avec une hausse des recettes de 43% par rapport à la saison précédente, devant Chelsea (25,4 millions) et Barcelone (22 millions).



Un 399e succès en Grand Chelem pour Djokovic Novak Djokovic a décroché jeudi son 399e succès en Grand Chelem Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT Novak Djokovic (ATP 4) s'est hissé sans trembler en 16es de finale de l'Open d'Australie jeudi. Le Serbe de 38 ans visera samedi un... 400e succès en Grand Chelem.

L'ex-no 1 mondial s'est imposé 6-3 6-2 6-2 au 2e tour à Melbourne devant le qualifié italien Francesco Maestrelli (ATP 141) pour décrocher sa 101e victoire dans la première levée du Grand Chelem, et la 399e au total dans les quatre tournois majeurs du calendrier. Il a survolé les débats dans la Rod Laver Arena.

Novak Djokovic, qui lorgne un 25e titre en Grand Chelem, s'est montré intraitable sur son service. Il a effacé quatre des cinq balles de break auxquelles il a fait face, concédant son seul break alors qu'il menait 4-1 au troisième set. Sa réaction fut immédiate puisqu'il a gagné les deux derniers jeux du match dans la foulée.

Le décuple vainqueur du Majeur australien devra battre Botic van de Zandschulp (ATP 75) ou Shang Juncheng (ATP 318) samedi pour devenir le premier joueur de l'histoire à gagner 400 matches en Grand Chelem. En cas de victoire, il égalera en outre Roger Federer avec un 102e succès à Melbourne.



Europa League: Bâle se déplace à Salzbourg, YB reçoit Lyon Le FC Bâle se rend ce soir à Salzbourg pour décrocher sa qualification en phase finale de l’Europa League. Pour leur part, les Young Boys reçoivent Lyon. Les deux clubs suisses ont besoin de points.

Avec six points en six matches et une 26e place au classement intermédiaire, Bâle se déplace en Autriche (21h00) avec un besoin urgent de points. Salzbourg est dans le même bateau avec un seul succès et trois unités au compteur.

YB, 21e avec neuf points, aura fort à faire lors de la réception (18h45) de l'Olympique lyonnais, qui est leader du classement avec quinze points. L'OL de l'entraîneur Paulo Fonseca reste aussi sur quatre victoires en cinq rencontres de Ligue 1.



Ligue des champions: les Reds s'imposent 3-0 à Marseille Frimpong et Szoboszlai: Liverpool n'a pas tremblé à Marseille Image: KEYSTONE/AP/Philippe Magoni Liverpool a éteint le Vélodrome mercredi en Ligue des champions, s'imposant 3-0 face à Marseille. Cela permet aux Anglais de prendre une belle option sur une place dans le top 8.

Face à un OM timide, Liverpool a maîtrisé le jeu lors d'une première période souvent fermée. Les Reds ont pris l'avantage à la 45e sur un coup franc subtil de Szoboszlai. Le match s'est animé à la reprise, les Phocéens se montrant enfin plus dangereux, notamment sous l'impulsion de Greenwood.

Mais les visiteurs ont aussi été menaçants, avec par exemple un tir d'Ekitike sur le poteau. Ils ont fait le break sur un autogoal de Rulli après un bon travail de Frimpong (72e) avant de sceller le score final par Gakpo (93e). Liverpool (4e) totalise désormais 15 points, comme le Real Madrid (3e), et peut attendre la venue de Qarabag mercredi prochain avec confiance.

Victorieux 2-0 face à l'Union Saint-Gilloise grâce à un doublé de Kane (52e/55e pen), le Bayern Munich s'est hissé au 2e rang du classement avec 18 points, soit 3 de moins qu'Arsenal. Les deux équipes sont les seules à être certaines de terminer la phase de Ligue dans le top 8.

Newcastle a fait une belle opération en dominant 3-0 un PSV Eindhoven fébrile en défense. Les Magpies montent ainsi au 7e rang avec 13 points, tout comme le PSG (6e). Ils sont aussi notamment à égalité avec Chelsea (1-0 contre Pafos) et le FC Barcelone, qui l'a emporté 4-2 sur la pelouse du Slavia Prague. La lutte pour figurer parmi ceux qui éviteront les 16es de finale sera serrée dans une semaine.



Christian Dubé nouveau coach de Bienne Christian Dubé reprend du service à Bienne Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Christian Dubé est le nouveau coach de Bienne jusqu'en 2027. L'ancien entraîneur de Fribourg-Gottéron prend la succession du Suédois Martin Filander, limogé lundi.

Les Seelandais étaient dans l'urgence avec le prochain match vendredi déjà à Lausanne. Ce sera donc Christian Dubé sur le banc pour les onze derniers matches de la saison régulière, cinq avant la pause olympique et six après.

Le Canado-Suisse de 48 ans sera en mission commando. Bienne pointe actuellement à la 11e place de National League et n'est pas qualifié pour le play-in, avec deux points de retard sur Berne, 10e. Les Seelandais ont la chance d'avoir trois rencontres à domicile d'affilée les 24 (Rapperswil), 27 (Ajoie) et 30 janvier (Zurich).

Directeur sportif des Dragons de 2015 à 2024, Dubé avait pris la succession de Mark French en octobre 2019 en tant que coach. Il a porté les deux casquettes pendant près de cinq ans avant de laisser la direction sportive à Gerd Zenhäusern.

Le directeur sportif bernois Martin Steinegger est cité dans le communiqué du club: "Christian Dubé incarne un hockey actif, intense et structuré. Sous sa responsabilité, le HC Fribourg-Gottéron a pratiqué durant plusieurs saisons un jeu à haut tempo, avec une grande agressivité et des principes clairs sur la glace. Nous sommes convaincus que ce style de jeu correspond parfaitement à notre effectif ainsi qu’à l’ADN du HC Bienne. Christian apporte en outre une grande expérience, un leadership affirmé et une vision claire du développement sportif que nous souhaitons poursuivre."

