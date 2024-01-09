Federer lancera l'Open d'Australie ++ Bâle s'incline face à Aston Villa

L'Open d'Australie lance une cérémonie d'ouverture, Federer présent Roger Federer de retour à Melbourne Image: KEYSTONE/EPA AAP/ROB PREZIOSO A l'instar des JO, l'Open d'Australie va instaurer une cérémonie d'ouverture. Et Roger Federer inaugurera cette nouvelle tradition le 17 janvier, ont annoncé jeudi les organisateurs.

"Lançant le premier Grand Chelem de l'année, cet événement spécial sera l'occasion de rendre hommage aux grands champions qui ont façonné le tennis, aux fans passionnés qu'ils ont inspirés et à l'incroyable héritage qu'ils continuent de construire", explique l'organisation de l'Open d'Australie dans un communiqué.

Roger Federer, six fois couronné à Melbourne, sera l'invité vedette de la première édition de cette cérémonie d'ouverture, avant les matches du tableau principal (18 janvier-1er février).

Le Bâlois de 44 ans, sera entouré d'autres gloires du tennis tels qu'Andre Agassi, quadruple vainqueur du tournoi, et des Australiens Pat Rafter et Lleyton Hewitt, pour disputer un match entre anciens numéros un mondiaux.

"Cela me semble une éternité depuis que j'ai inventé l'expression "Happy Slam" (Grand Chelem du bonheur) pour l'Open d'Australie, et cela me fait toujours sourire quand je repense à tous les moments que j'ai vécus ici", a déclaré Roger Federer, cité dans le communiqué.

"J'ai vécu tellement d'émotions à la Rod Laver Arena... la joie de soulever le trophée six fois, l'honneur de jouer devant Rod Laver lui-même, le défi de rivaliser avec mes plus grands adversaires, et toujours l'amour et le soutien inconditionnels des fans australiens", a encore dit l'homme aux 20 tournois du Grand Chelem.



Bâle battu par Aston Villa Déception pour Dominik Schmid et les Bâlois Image: KEYSTONE/AP/GEORGIOS KEFALAS Déception pour le FC Bâle en Europa League. Les hommes de Ludovic Magnin n'ont pas démérité, mais se sont inclinés 2-1 contre Aston Villa jeudi.

Le FCB n'a pas vécu l'entame idéale au Parc St-Jacques. L'ancien Lausannois Evann Guessand a profité d'un rebond favorable pour récupérer le ballon dans la surface et ouvrir le score (12e).

Les RotBlau ont ensuite cru égaliser, mais la réussite de Leo Leroy a été annulée en raison d'un hors-jeu (28e). Déception de courte durée puisque Flavius Daniliuc a finalement inscrit le 1-1 (35e).

Malheureusement pour les Bâlois, le coaching d'Unai Emery s'est avéré payant. Youri Tielemans, entré en jeu à la pause, a redonné l'avantage aux Villans et scellé le score (53e).

Cette défaite, la quatrième en C3, relègue le FC Bâle hors des places de barragiste. Des affrontements contre le RB Salzbourg et Viktoria Plzen restent au programme pour s'y frayer un chemin.



Lausanne se contente d'un nul en Finlande Brandon Soppy et le LS ont eu chaud à Tampere Image: KEYSTONE/EPA/KIMMO BRANDT Lausanne a fait le minimum syndical lors de la 5e journée de la phase de ligue de la Conference League. A Tampere face au KuPS Kuopio, les Vaudois ont obtenu le point du nul (0-0).

Face à une équipe finlandaise qui a terminé son championnat début novembre, les Vaudois auraient dû en profiter pour mettre du rythme. S'ils ont été dominateurs dans l'ensemble, ils ont bien failli tout perdre à plusieurs reprises.

Tour d'abord à la 69e lorsque Morgan Poaty est intervenu sur un attaquant adverse dans la surface. Après avoir visionné la VAR, l'arbitre a logiquement donné un corner aux Finlandais plutôt qu'un penalty. Et puis à la 86e, lorsque Carlo Letica a sauvé devant le Polonais Parzyszek. Ou encore deux minutes plus tard sur une nouvelle opportunité des Nordiques.

Côté vaudois, le match aurait sans doute été différent si à la 63e Diakité avait ouvert le score au lieu de frapper le poteau. Ou s'il avait transmis le ballon à Bair qui était parfaitement placé.

Le LS en est à 8 points et occupe la 16e place. Tout est très serré puisque le 24e et dernier qualifié provisoire compte 7 points. Il s'agit pour l'instant de Lincoln Red Imps, club de Gibraltar.



La Suisse battue par la Suède Damien Riat inscrit le 2-1 pour la Suisse Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER L'équipe de Suisse a commencé son tournoi de l'Euro Hockey Tour par une défaite. A Zurich, les hommes de Patrick Fischer ont été battus par la Suède 3-2 tab.

La Suisse a livré un excellent premier tiers. Elle a d'ailleurs marqué à deux reprises en profitant parfaitement de l'indiscipline suédoise. Sur ses deux premiers jeux de puissance, la troupe de Patrick Fischer a trouvé le cadre par deux fois. L'ouverture du score est tombée à la 3e de la canne de Tyler Moy sur un assist de Damien Riat.

Le capitaine du LHC a lui frappé à la 12e sur un très joli travail préparatoire de Denis Malgin. Entre les deux réussites helvétiques, c'est Lindholm qui a trouvé la faille (5e). Mais la star des Zurich Lions a également connu un moment moins glorieux. A la 42e, le joueur aux racines russes a perdu le puck en zone de défense suédoise. L'arrière d'Ambri Tim Heed s'est lancé et il a pu trouver l'Emmentalois Petersson pour l'égalisation.

La suite de la période fut un peu moins intéressante, bien que les Suisses aient eu deux chances en power-play. Ils ont également eu plus d'une minute à 4 contre 3 durant la prolongation.

Tout s'est donc joué aux tirs au but. Un exercice dans lequel les Suédois se sont montrés bien plus habiles en en marquant deux sur trois, alors que la Suisse a manqué ses trois tentatives.

A signaler qu'au cours du tiers médian, Andrea Glauser a rejoint le vestiaire avant ses coéquipiers en raison d'un coup de genou. Les arbitres ont revu la séquence et ont décidé de punir le défenseur de Fribourg, capitaine sur ce match.

Le deuxième match de la Suisse aura lieu samedi à 18h face à la Tchéquie.



YB s'offre le scalp du LOSC Darian Males a marqué le but pour YB Image: KEYSTONE/EPA/PETER KLAUNZER En supériorité numérique pendant près d'une heure de jeu, Young Boys est venu à bout de Lille jeudi. Les Bernois l'ont emporté 1-0.

YB a pourtant peiné à rentrer dans son match. Timides, les hommes de Gerardo Seoane ont laissé les Lillois mettre le pied sur le ballon lors de la première demi-heure.

Les Bernois se sont toutefois créé la plus grosse occasion de la première période, mais Chris Bedia a vu son penalty être repoussé par Berke Özer (35e). Ayyoub Bouaddi s'était rendu coupable d'une faute de dernier recours sur Virginius dans la surface. Le jeune Français a été doublement puni, recevant un carton rouge sur l'action.

Avec un homme de plus, l'équipe de la capitale a dominé la seconde période et en a été récompensée. Darian Males a fait fructifier un bon travail de Virginius à l'heure de jeu pour offrir la victoire aux siens.

Ce succès, terni par la sortie sur blessure d'Alvyn Sanches en fin de match, ramène les Bernois à la 19e place provisoire, synonyme de qualification pour les barrages.



Val Thorens: Succès de Näslund et Deromedis, les Suisses en retrait Fanny Smith (à gauche) s'est imposé en petite finale, échouant au 5e rang final à Val Thorens. (Archives) Image: KEYSTONE/AP TT News Agency La Suédoise Sandra Näslund et l'Italien Simone Deromedis ont remporté la première course de Coupe du monde à Val Thorens. Côté suisse, Smith et Fivaz ont tous deux échoué en demi-finale.

Seule représentante helvétique en demies, la championne du monde en titre Fanny Smith a manqué une porte alors qu'elle était au coude à coude pour la 2e place qualificative. La Vaudoise a terminé à la 5e place finale, tandis que Näslund a décroché un 40e succès record en Coupe du monde.

Chez les hommes, les Suisses Alex Fivaz et Thomas Baur se sont brillamment qualifiés en quart de finale, tandis que le champion olympique et du monde en titre bernois Ryan Regez ne s'est pas qualifié pour les 8es de finale pour . Baur a échoué en quarts, tandis que Fivaz a fini 3e, échouant aux portes de la finale. Le Grison s'est ensuite adjugé la 7e place finale, laissant le champion du monde de 2023 Deromedis triompher en ouverture de saison.



Mika Henauer sera à Genève-Servette la saison prochaine Mika Henauer (au centre) sera au GHSC pour deux saisons dès la reprise du championnat 2026-27. (archives) Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Genève-Servette renforce son effectif en vue de la saison de National League 2026/27 avec l'engagement de Mika Henauer. Le défenseur a signé pour deux saisons chez les Aigles.

Le Bernois de 25 ans, actuellement à Rapperswil-Jona depuis 2024, a débuté en National League au CP Berne. Au total, il a disputé 213 matches pour 59 points en première division suisse.



Coupe du monde à St-Moritz: Michelle Gisin chute lourdement Michelle Gisin a été évacuée par hélicoptère lors du 2e entraînement des descentes de St-Moritz. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Michelle Gisin a fait une lourde chute ce jeudi lors du deuxième entraînement des descentes de la Coupe du monde à St-Moritz. Elle a été évacuée par hélicoptère.

Aucune information sur les blessures n'a encore été communiquée.



NBA: Les Spurs battent les Lakers et filent à Las Vegas Lebron James et les Lakers ont subi la loi des Spurs. Image: KEYSTONE/AP/Jae C. Hong Les San Antonio Spurs se sont imposés sur le parquet des Los Angeles Lakers (132-119) mercredi en Coupe NBA. Les Texans sont ainsi qualifiés pour le Final Four disputé à Las Vegas.

Deuxièmes à l'Ouest avant la rencontre, les Lakers ont subi toute la partie la profondeur de l'effectif des Texans, dont le banc a inscrit 46 points (contre 28 pour les Lakers). Pour l'heure toujours sans leur superstar tricolore Victor Wembanyama, les Spurs affronteront samedi en demi-finale le Thunder d'Oklahoma City, champion NBA au printemps, à Las Vegas.

Le Magic d'Orlando et les New York Knicks se disputeront l'autre ticket pour la finale, prévue mardi dans la cité du jeu.

Pire défaite de l'histoire des Suns Si les Spurs foncent à Vegas, ils n'ont pas tiré le jackpot pour leur futur adversaire avec un Thunder au sommet de son art. Les Phoenix Suns peuvent en témoigner, eux qui ont pris la foudre comme jamais en Oklahoma, fessés 138 à 89, plus large défaite de l'histoire de la franchise de l'Arizona.

Le MVP Shai Gilgeous-Alexander a inscrit 28 points en 26 minutes et mené les siens à un 24e succès en 25 rencontres cette saison, égalant ainsi le meilleur début de saison de l'histoire de la NBA après 25 rencontres, réussi par les Golden State Warriors il y a 10 ans, qui avaient toutefois attendu leur 25e match pour subir une défaite.



NHL: Défaite des Kings malgré le but de Fiala Kevin Fiala a fêté un 11e but cette saison avec les Los Angeles King. Image: KEYSTONE/AP/Lindsey Wasson Malgré un but de Kevin Fiala, les Los Angeles Kings ont concédé la défaite jeudi en NHL. L'équipe californienne s'est inclinée 3-2 après prolongation chez les Kraken de Seattle.

Grâce à Fiala, les Kings étaient sur le point de remporter une troisième victoire d'affilée. L'attaquant saint-gallois a donné l'avantage à son équipe 2-1 en power play à un peu plus de cinq minutes de la fin de la troisième période. Il s'agit du onzième but de Fiala cette saison, ce qui fait de lui à nouveau le meilleur buteur suisse avec Timo Meier des New Jersey Devils.

La victoire a commencé à échapper aux Kings à 26 secondes de la fin du temps réglementaire. A 5 contre 4, l'Américain Matty Beniers a alors égalisé pour les Krakens. En prolongation, le Canadien Vince Dunn a trouvé la faille après 81 secondes et a ainsi offert la première victoire en sept matches pour Seattle.



Coupes d'Europe: Le Lausanne-Sport face au champion de Finlande Le Lausanne se rend en Finlande pour affronter le KuPS Kuopio jeudi (21h00) dans le cadre de la Conference League. En Europa League, Berne reçoit Lille (18h45) et Bâle accueille Aston Villa (21h00).

Avec seulement deux victoires en dix rencontres, le LS connaît une période compliquée depuis début novembre, et ce toutes compétitions confondues. Les Vaudois retrouvent cependant un adversaire à leur portée, champion de Finlande en titre, pour tenter de s'assurer un printemps européen.

YB et Bâle en quête d'un 3e succès en C3 De leur côté, les Young Boys croisent le fer avec Lille, actuel 4e de Ligue 1. Le vétéran Olivier Giroud et ses coéquipiers restent sur trois victoires d'affilée en championnat et ont remporté leur match précédent en Europa League face au Dynamo Zagreb.

Actuel 24e de la phase de ligue, Bâle doit encore engranger des points pour s'assurer de décrocher une place en barrage en janvier prochain. Ce ne sera pas chose aisée face à Aston Villa, qui se rend dans la cité rhénane pour s'adjuger un 5e succès en six rencontres d'Europa League.



Euro Hockey Tour: la Suisse affronte la Suède à Zurich A deux mois des JO et six du Mondial, la Suisse a droit à une répétition générale avec l'étape zurichoise de l'Euro Hockey Tour. La sélection de Patrick Fischer affronte la Suède jeudi soir (19h45).

Dans le stade des ZSC Lions, les Suisses affronteront également la Tchéquie (samedi) et la Finlande, championne olympique (dimanche). Un seul autre test aura lieu avant la première rencontre du tournoi olympique le 12 février face à la France. Mais il se déroulera sans chronomètre et à huis clos contre la Lettonie.

Des joueurs comme Théo Rochette, Dario Rohrbach, Calvin Thürkauf, Dario Simion, Gaëtan Haas ou encore Romain Loeffel auront cette semaine à Zurich l'occasion de se montrer en vue d'une sélection olympique.

Parallèlement, il s'agit pour la Suisse d'améliorer son bilan jusqu'ici modeste lors des tournois à domicile de l'Euro Hockey Tour (une seule victoire en neuf matches). Contre la Suède, il s'agira de se racheter après la défaite 8-3 subie en novembre.



Manchester City s'impose à Madrid, Arsenal toujours parfait Erling Haaland, buteur sur penalty, et Manchester City sont venus à bout du Real Madrid. Image: KEYSTONE/EPA/Kiko Huesca Manchester City a remporté le choc de la 6e journée de Ligue des champions mercredi sur la pelouse du Real Madrid. La pression ne fait qu'augmenter autour de l'entraîneur merengue Xabi Alonso.

Privé de sa star française Kylian Mbappé, diminué par un doigt cassé et touché au genou gauche selon la presse espagnole, le Real n'a pas fait le poids face au City de Pep Guardiola. Les Anglais ont fêté un succès mérité à Bernabéu grâce à des buts de Nico O'Reilly et Erling Haaland.

Les Madrilènes ont pourtant ouvert le score, profitant du réveil de Rodrygo. En grande difficulté - il restait sur une série de 32 matches sans marquer - le Brésilien a fait mouche après un bon décalage de Jude Bellingham (28e).

55e but pour Haaland Plus entreprenants, les Cityzens ont répliqué avant la mi-temps, O'Reilly profitant d'une rare bévue du portier belge Thibaut Courtois sur corner (36e) avant le 55e but en C1 (en 54 matches) de Haaland, la machine à marquer norvégienne (43e, penalty).

L'addition aurait pu être plus salée pour ce Real malade, qui avait déjà subi une véritable humiliation dimanche en championnat face au Celta Vigo (défaite 2-0). Courtois a multiplié les parades devant Haaland (45e+1), Rayan Cherki (52e) et Jérémy Doku (62e).

La crise guette donc à la Maison Blanche, devenue ultradépendante de Mbappé et dont l'entraîneur Xabi Alonso, arrivé cet été en provenance de Leverkusen, pourrait bien faire ses valises plus tôt que prévu. La presse espagnole risque de redoubler la pression entourant l'Espagnol après cette nouvelle performance décevante.

Six sur six pour Arsenal Leader de la phase de ligue, Arsenal a poursuivi sa campagne parfaite deux semaines après sa victoire contre le Bayern Munich. Les Gunners ont fait tout juste pour s'imposer 3-0 sur le terrain du Club Bruges, leur sixième succès en six matches dans la compétition.

Les Belges n'ont rien pu faire face à deux éclairs de génie signés Noni Madueke (25e) et Gabriel Martinelli (56e). L'Anglais, qui s'est offert un doublé de la tête (47e), et le Brésilien ont marqué deux buts exceptionnels depuis l'extérieur de la surface.

Le Paris Saint-Germain, champion d'Europe en titre, n'a ramené qu'un point de son déplacement à Bilbao (0-0). Les Basques ont bien contenu les assauts du PSG, une nouvelle fois privé de son Ballon d'Or Ousmane Dembélé, et gardent l'espoir de terminer parmi les 24 premiers pour rallier la phase à élimination directe.

Dortmund freiné par Bodö Les Parisiens figurent toujours dans le top 8, au contraire du Borussia Dortmund de Gregor Kobel, qui a glissé au 10e rang après son match nul concédé face aux Norvégiens de Bodö/Glimt. Il s'agit d'une vraie contre-performance pour le gardien suisse Gregor Kobel et ses coéquipiers, qui ont mené deux fois au score grâce à un doublé insuffisant de Julian Brandt (18e/51e).

Dans les autres matches de la soirée, la Juventus a pris trois points importants en battant les Chypriotes de Paphos à Turin (2-0), tout comme Benfica, solide vainqueur de Naples à Lisbonne (2-0). Leverkusen et Newcastle ont de leur côté partagé l'enjeu en Allemagne (2-2).



Lindsey Vonn est peut-être "dans la meilleure forme" de sa vie Lindsey Vonn veut frapper fort pour sa deuxième saison après son retour. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lindsey Vonn a affirmé mercredi qu'elle se sentait "possiblement dans la meilleure forme" de sa vie. Elle lance son hiver olympique vendredi à Saint-Moritz.

"Je me sens super bien et physiquement je suis possiblement dans la meilleure forme de ma vie, ce qui est amusant", a assuré mercredi soir en conférence de presse la légende du ski de 41 ans, qui s'apprête à lancer sa saison de Coupe du monde vendredi lors de la descente de Saint-Moritz (Suisse). "Et mon corps ne me fait pas mal, ce qui est surement ce qui compte le plus", a-t-elle souligné.

Championne olympique de descente en 2010, Vonn a effectué l'hiver dernier à 40 ans son retour à la compétition, près de six ans après avoir arrêté sa carrière, le corps meurtri par de nombreuses blessures mais les armoires pleines de trophées (82 succès en Coupe du monde, deux titres mondiaux, quatre gros globes du classement général).

Un podium en fin d'hiver L'Américaine a très rapidement retrouvé ses sensations, avec une quatrième place dès sa troisième course en super-G à St. Anton (Autriche) et un podium pour sa dernière course de l'hiver à Sun Valley (Colorado), en super-G.

Pour préparer l'hiver, qui sera rythmé par les Jeux olympiques dans sa station de coeur à Cortina (Italie) en février, Vonn a mis les bouchées doubles cet été pour retrouver son meilleur niveau physique.

"Mon but était de devenir beaucoup plus forte. La saison dernière, je n'avais pas eu assez de temps pour me préparer et pour regagner ma masse musculaire', a-t-elle expliqué. "Je suis encore un peu plus légère que quand j'étais à mon +prime+, mais j'ai pu prendre 12 livres (environ 5,5 kg) cet été, j'étais super contente."

Première de l'entraînement "Là, je coche toutes les cases: physique, équipement, entraîneur", a résumé Vonn, qui a fait appel à l'ancien skieur norvégien Aksel Lund Svindal pour l'accompagner dans sa saison olympique. "Tout est aligné au mieux, je ne pourrais pas être dans une meilleure position."

Mercredi, elle a réalisé le meilleur temps de l'entraînement de descente à Saint-Moritz, avec près de six dixièmes d'avance sur ses concurrentes. "J'ai été solide, rien de spécial. Il n'y a pas de surprise pour moi, j'ai déjà beaucoup skié cette piste", a souri Vonn, qui s'est déjà imposée cinq fois (10 podiums) dans la station suisse.

