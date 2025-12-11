Ces cyclistes écrivent l'histoire de l'aviation

Vidéo: instagram/Red Bull

«Rien de tel n’a jamais été fait»

Neuf coureurs de la formation Red Bull-Bora-Hansgrohe ont tracté un planeur, qu'ils ont réussi à faire décoller. L'exploit en vidéo.

«Quand j’ai entendu parler de ce projet pour la première fois, je ne pensais pas que c’était possible. Faire décoller un avion? Cela me semblait impossible. Rien de tel n’a jamais été fait dans le cyclisme sur route». Ce sont les mots de Florian Lipowitz, troisième du dernier Tour de France.

Et pourtant, le cycliste allemand (25 ans) et huit de ses coéquipiers de la formation Red Bull-Bora-Hansgrohe ont réussi cet exploit ce mois. La vidéo a été publiée par Red Bull – jamais en manque d'idées pour organiser des défis sportifs insolites – ce mercredi sur ses réseaux sociaux.

Cette «première mondiale», comme s'en félicite la marque autrichienne dans son communiqué, a eu lieu à Majorque. Les neuf cyclistes ont tracté le planeur – avec un câble de 150 mètres et un harnais spécialement conçu pour relier les coureurs entre eux – sur une piste de 1 500 mètres, et ont atteint une vitesse de 53 km/h. La puissance cumulée? 6 500 watts. Suffisant, donc, pour faire décoller le planeur.

«D’après les données et nos modèles, nous savions qu’il faudrait environ 500 watts à chaque cycliste pour faire décoller l’avion, mais nous ne voulions pas nous arrêter là: chaque watt supplémentaire signifiait une altitude plus élevée pour l’avion», détaille Dan Bigham, ingénieur de l'équipe Red Bull-Bora-Hansgrohe.

Encouragés par le pilote du planeur et le staff de Red Bull, dans deux voitures roulant à côté du petit peloton, les cyclistes ont finalement permis à l'avion de voler à 100 mètres de hauteur. Après la réussite de ce défi, le pilote du planeur, Andy Hediger, a fait part de sa joie:

«Etre tracté par la force humaine était une sensation unique. Je suis ravi de pouvoir enfin allier l'aviation au cyclisme»

Andy Hediger a dû faire preuve d'habileté aux commandes de son planeur, car «voler à une vitesse quasi minimale tout en maintenant la tension du câble exigeait un contrôle précis et constant», rappelle Red Bull.

La précision était également requise chez les neuf cyclistes, obligés de coordonner leurs efforts pour faire décoller l'avion. Un team building qui a peut-être de quoi rendre l'équipe Red Bull-Bora-Hansgrohe encore plus forte sur les grands tours en 2026.