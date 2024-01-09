la Nati reste idéalement placée ++ L'Italie bat Israël

Coupe du monde 2026: la Suisse reste idéalement placée Redevenue inoffensive, la Suisse n'est rentrée de Slovénie qu'avec un point (0-0). Mais elle n'aurait certainement pas boudé la situation actuelle au début des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Avec 10 points, la troupe de Murat Yakin caracole toujours en tête de son groupe et dispose d'une différence de buts plus qu'avantageuse (+9). L'étonnante campagne réussie par le Kosovo, qui a encore battu une piteuse Suède lundi à Göteborg (1-0), prolonge cependant le suspense. Et laisse planer l'ombre d'un désagréable scénario qui forcerait la Suisse à passer par la case barrage pour vivre le Mondial nord-américain.

Conclure à Genève Pour éviter le pire, elle devra donc finir le travail en novembre, contre les Suédois - qui viendront à Genève avec un nouveau sélectionneur à la suite du limogeage du Danois Jon Dahl Tomasson - et au Kosovo.. Une victoire devant le public romand assurerait pratiquement la qualification de la Suisse, et ce même si les Kosovars gagnent en Slovénie. Ces derniers, malgré leurs 7 points au compteur, ont en effet toujours une différence de buts défavorable (-1).

Ce match nul frustrant à Ljubljana ravive toutefois quelques mauvais souvenirs. Lors de la dernière campagne qualificative livrée par Yakin et ses hommes, celle pour l'Euro 2024, une pénible série (1 victoire, 5 nuls, 1 défaite) avait suivi un excellent départ (3 victoires). Mais la deuxième place du groupe suffisait alors pour rallier l'Allemagne, et on ose imaginer que la Suisse abordera cette fois le dernier acte de son triptyque automnal avec l'intention de plier l'affaire.

"Peur de personne" En conférence de presse d'après-match, Yakin a été interrogé sur l'éventualité d'un "match de la peur" à Pristina. "Nous n'avons peur de personne", a-t-il répondu, sûr de la force de ses joueurs. "Ce que fait le Kosovo est remarquable, mais si nous devons aller chercher notre qualification là-bas, nous assumerons nos responsabilités."

Dans un mois, le sélectionneur bâlois espérera surtout pouvoir compter sur l'ensemble de ses cadres. Car si cette trêve a apporté des enseignements, c'est que les jokers offensifs helvétiques ne sont pas légion si l'on omet le virevoltant Johan Manzambi, qui n'est pas vraiment un attaquant.

L'inamovible avant-centre Breel Embolo n'a d'ailleurs pas été remplacé lundi, alors même qu'il était en difficulté face aux solides défenseurs slovènes. Il faut croire que ni Cedric Itten, ni Andi Zeqiri ne forment une alternative crédible aux yeux de Yakin.

Un retour d'Okafor ? La longue absence de Zeki Amdouni - le Genevois (27 sélections, 11 buts) s'est gravement blessé à un genou en juillet - se fait ressentir. Dans ce contexte, il n'est pas impossible que Noah Okafor, pas encore sélectionné en 2025, réapparaisse dans la prochaine liste de "Muri".

En manque de temps de jeu en Italie, l'attaquant bâlois a retrouvé le chemin des filets depuis son transfert à Leeds. "La porte est ouverte", avait assuré lundi dernier le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami, écartant tout malaise entre Okafor et Yakin. "S'il continue à marquer, il pourrait à nouveau avoir sa chance."

Mais avec ou sans lui, la Suisse sait ce qu'elle a à faire pour valider une sixième participation consécutive à une Coupe du monde. Le 15 novembre à Genève, puis le 18 à Pristina, elle devra concrétiser l'excellent travail réalisé depuis le début de l'année pour effacer ce contretemps sur la route du Mondial.



L'Italie bat Israël 3-0 et assure son billet pour les barrages Mateo Retegui double buteur Image: KEYSTONE/EPA/Ettore Griffoni L'Italie a battu Israël 3-0 mardi à Udine pour signer sa quatrième victoire consécutive. Ce qui l'assure, au minimum, de participer aux barrages pour le Mondial 2026.

Mateo Retegui a inscrit un doublé, sur pénalty (45e) et d'une superbe reprise (74e), puis Gianluca Mancini a ajouté dans le temps additionnel (93e) un troisième but, lors d'une rencontre disputée dans un climat tendu.

Une manifestation propalestinienne a rassemblé, d'abord dans le calme, plusieurs dizaines de milliers de manifestants dans les rues d'Udine.

Au moment où débutait le match, des incidents ont éclaté quand plusieurs dizaines de manifestants ont tenté de forcer les barrages de police pour se rendre vers le stade, puis ont incendié des poubelles.

La police a fait usage d'engins lanceurs d'eau pour les stopper et a procédé à plusieurs arrestations, selon l'agence AGI. Une journaliste de la Rai a été blessée à la tête durant ces heurts, mais son pronostic vital n'est pas engagé, rapporte l'agence AGI.

Avant le coup d'envoi, l'hymne israélien a été sifflé par une partie des 10'000 spectateurs présents dans les tribunes du Stadio Friuli.

La Nazionale, bousculée en première période, a offert une quatrième victoire en autant de matches à son sélectionneur Gennaro Gattuso, en poste depuis juin.

Elle est désormais assurée de terminer au moins 2e du groupe I avec ses 15 points, soit six de plus que son adversaire du jour (9 pts).

L'Italie, absente des deux dernières Coupes du monde, peut théoriquement encore finir première et donc se qualifier directement pour la prochaine Coupe du monde.

Mais elle doit remporter ses deux derniers matches mi-novembre contre la Moldavie et la Norvège, et marquer beaucoup de buts pour dépasser le leader norvégien, 18 points et une différence de buts nettement favorable (+26, contre +10).



L'Angleterre première équipe d'Europe qualifiée Harry Kane et les Anglais qualifiés pour la Coupe du monde 2026 Image: KEYSTONE/EPA/TOMS KALNINS L'Angleterre est devenue la première équipe européenne qualifiée pour le Mondial-2026. Ceci après avoir obtenu sa sixième victoire en six matches du groupe K, mardi à Riga contre la Lettonie (5-0).

Les vice-champions d'Europe avec leur capitaine Harry Kane, auteur d'un doublé avant la mi-temps, comptent sept points d'avance sur leur actuel dauphin, l'Albanie, avec deux rencontres qualificatives encore à disputer.



Ronaldo meilleur buteur de l'histoire des qualifications du Mondial Cristiano Ronaldo toujours prolifique à 40 ans Image: KEYSTONE/AP/Armando Franca L'attaquant portugais Cristiano Ronaldo est devenu mardi à 40 ans le meilleur buteur de l'histoire des qualifications de la Coupe du monde. Ceci en marquant contre la Hongrie ses 40e et 41e buts.

Ronaldo partageait jusqu'à présent le titre de meilleur buteur des qualifications avec le joueur du Guatemala Carlos Ruiz, auteur de 39 buts en qualifications tout au long d'une carrière internationale qui s'est étirée de 1998 à 2016.

Le quintuple ballon d'Or a ouvert le score à la 22e, en reprenant dans les six mètres un centre tendu de la droite de Nelson Semedo. Il a doublé sur penalty la mise dans le temps additionnel de la première mi-temps.



La Suisse gagne mais se fait peur Sascha Stauch et ses joueurs ne sont pas tombés dans le piège féroïen Image: KEYSTONE/URS FLUEELER L'équipe de Suisse M21 a eu chaud en qualifications pour l'Euro M21. A Torshavn, les jeunes Helvètes ont sué avant de battre les Iles Féroé 3-1.

Il y a eu cette réussite de Josephsen à la 77e et certains ont dû se dire que la Suisse allait rentrer avec un seul point. Voire zéro. Les Féroïens ont exulté...l'espace d'une minute. Une action construite avec des joueurs qui se projettent et Liam Chipperfield qui expédie une puissante frappe du gauche hors de portée du gardien pour soulager toute une équipe.

Puis ce même Chipperfield quelques minutes plus tard qui entre dans la surface et se fait stopper irrégulièrement pour un penalty transformé en deux temps par Bajrami.

Avant ce coup d'accélérateur salvateur, les hommes de Sascha Stauch ont plutôt ronronné, heureux et (trop) confiants qu'ils étaient après l'ouverture du score de Kacuri.

Ce succès permet en outre à la Suisse de remonter à la 2e place du groupe C avec 7 points en trois matches. La France suit avec 6 points en deux matches et un goal average de 12-1.



Zurich bientôt out? Ruedolf Balcers et Zurich vont peut- Image: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER Zurich aura besoin d'un coup de pouce s'il entend disputer les 8es de finale de la Champions League. Le tenant du titre s'est incliné 4-1 à Tampere face au leader Ilves lors du 6e match de poule.

Déjà qualifiés pour les 8es de finale, les Finlandais ont aligné une équipe très jeune. Malgré cela, les Lions n'ont pu éviter leur troisième défaite consécutive dans cette compétition. L'ouverture du score des Nordiques est tombée à la 29e sur une double supériorité numérique. Le 2-0 est venu à la 54e et les deux dernières réussites dans la cage vide. Andreoff a sauvé l'honneur pour le "Z".

La troupe de Marco Bayer doit maintenant attendre les autres résultats de mercredi et notamment ceux des deux clubs suisses. Zoug (contre Kometa Brno) et Lausanne (contre Mountfield) pourraient, en cas de victoire à domicile, aider les tenants du titre.



Le Japon bat le Brésil pour la première fois de son histoire Takumi Minamino et le Japon ont battu le Brésil en amical à Tokyo Image: KEYSTONE/AP/EUGENE HOSHIKO Un succès bon pour la confiance: le Japon a surmonté une mauvaise première période pour réussir une remontada et battre le Brésil (3-2), une première dans son histoire, mardi en match amical à Tokyo.

Paulo Henrique (26e) et Gabriel Martinelli (32e) ont marqué en première période pour le Brésil, qui sortait d'une victoire convaincante contre la Corée du Sud quatre jours plus tôt à Séoul (5-0).

Mais les Nippons sont revenus en seconde période avec d'autres intentions et ont inscrit trois buts, par le Monégasque Takumi Minamino (52e), puis Keito Nakamura (62e) et Ayase Ueda (71e), au plus grand plaisir des 45'000 spectateurs.

Ce succès est le premier du Japon face au Brésil en 14 tentatives (11 victoires brésiliennes et deux nuls jusqu'à présent). C'est également la deuxième défaite des Auriverde depuis que le sélectionneur italien Carlo Ancelotti, parti du Real Madrid, a pris l'équipe en mains au mois de mai, après un revers en Bolivie (1-0) en qualifications pour le Mondial.

Japon et Brésil sont tous deux qualifiés pour la Coupe du monde, qui se déroule l'été prochain aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

Ancelotti avait largement fait tourner son équipe par rapport à celle victorieuse en Corée, reposant notamment Estevao et Rodrygo. Martinelli et Henrique faisaient équipe avec Vinicius en attaque.



L'Afrique du Sud qualifiée pour la Coupe du monde 2026 La joie des Sud-Africains qualifiés pour la Coupe du monde Image: KEYSTONE/AP/Themba Hadebe L'Afrique du Sud s'est qualifiée mardi pour la Coupe du monde 2026. Ceci après avoir battu le Rwanda 3-0 à Nelspruit.

Grâce à des buts de Thalente Mbatha, Oswin Apollis et Evidence Makgopa, les Bafana Bafana ont coiffé lors de la dernière journée des qualifications africaines le Bénin, balayé par le Nigeria 4-0 dans l'autre match du groupe C, pour s'offrir leur quatrième participation à un Mondial après celles de 1998, 2002 et 2010.



Equipe de Suisse dames: Pia Sundhage pose une condition Pia Sundhage espère rester à la tête de l'équipe de Suisse dames Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX L'équipe de Suisse dames va retrouver le terrain deux mois et demi après l'Euro à domicile. La sélectionneuse Pia Sundhage espère que son contrat va être prolongé.

L'accord de la technicienne suédoise avec l'Association suisse de football (ASF) arrive à échéance au terme de l'année. Pia Sundhage a envie de signer un nouveau bail, mais à une condition. "J'ai besoin d'un assistant à plein temps", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse. Les négociations sont en cours avec l'ASF.

La Suisse va jouer deux matches amicaux contre le Canada vendredi à Lucerne, puis à Dunfermline mardi en Ecosse. La sélection comprend 20 des 23 filles qui étaient présentes lors de l'Euro cet été. Les absentes sont Svenja Fölmli et Laia Ballesté, blessées, ainsi que Sandrine Gaillard, qui doit prendre ses marques en Amérique du Nord après son transfert à Tampa Bay.

Pour les remplacer, Pia Sundhage a convoqué Aurélie Csillag, Leela Egli (toutes deux SC Fribourg) et Lia Kamber (Bâle), soit trois joueuses qui ont déjà évolué en équipe nationale.



WTA 250 à Osaka: Viktorija Golubic réussit son entrée Viktorija Golubic a réussi son entrée à Osaka Image: KEYSTONE/AP/SETH WENIG Viktorija Golubic (WTA 60) a franchi le premier tour au tournoi WTA 250 à Osaka. La Zurichoise a battu la Canadienne Bianca Andreescu (WTA 170) en trois sets, 6-3 4-6 6-4.

La phase finale de la rencontre a été très disputée. Golubic a servi pour le match à 5-3, mais son adversaire a réussi le break. Cela n'a pas empêché la Suissesse, qui fêtera son 33e anniversaire jeudi, de répliquer en prenant à son tour le service de la Canadienne pour enlever la partie.

Andreescu, qui avait provoqué une sensation en remportant l'US Open en 2019 et atteint la quatrième place mondiale, est loin de sa meilleure période. De nombreuses blessures l'ont handicapée ces dernières années.

Au prochain tour, Viktorija Golubic affrontera la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 41), tête de série no 5, ou l'invitée japonaise Ena Shibahara (WTA 184).



NHL: deuxième but de la saison pour Timo Meier et Kevin Fiala Un deuxième but cette saison pour Timo Meier Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara Timo Meier et Kevin Fiala ont inscrit leur deuxième but de la saison en NHL. Meier a contribué au succès 3-2 des New Jersey Devils sur la glace des Colombus Blue Jackets.

L'Appenzellois a signé le premier but de la rencontre durant laquelle Nico Hischier a donné l'assist du 3-1 à 57 secondes de la sirène. Quant à Fiala, il a sonné la révolte pour les Los Angeles Kings: menés 3-0 chez les Minnesota Wild, le Suisse a signé le 3-1 à la 44e. Les Kings ont égalisé à 46 secondes de la fin, mais ont ensuite perdu aux tirs au but. Fiala a manqué son essai dans la séance décisive.

Pius Suter a pour sa part donné un assist sur le premier but lors de la victoire 5-2 des St. Louis Blues à Vancouver face aux Canucks. Le Zurichois a ainsi pris une petite revanche face à son ancien club, pour qui il avait marqué 25 buts assortis de 21 passes décisives la saison dernière.



Lausanne HC: quatre revers de suite, mais pas de crise Défait dimanche à Genève (5-3), le LHC a subi son quatrième revers consécutif en National League. Il s'agit d'une première sous l'égide de l'entraîneur Geoff Ward.

Ce n'est pas une statistique avancée, mais un point qui retient l'attention. En s'inclinant aux Vernets, Lausanne a perdu pour la quatrième fois de rang en championnat. Cinq fois si l'on ajoute le 7-4 ramassé à Grenoble en Champions League.

Le chiffre n'est pas anodin. Avec Geoff Ward à la bande, le club vaudois n'a jamais connu pareille spirale négative. Et si l'on regarde ce que le champion Zurich a fait ces deux dernières saisons, on constate aussi que le club n'a jamais essuyé quatre revers consécutifs. Petit clin d'oeil amusant de l'histoire, les Zurichois ont été battus quatre fois de suite cette saison, mais ils ont tout de même récolté deux points.

Toujours troisième mais avec un match de plus que ses concurrents directs, le LHC n'est absolument pas en crise. Mais les Vaudois traversent des turbulences inhabituelles. "Peut-être que l'on paie un actuellement la réussite du début de saison, analyse le défenseur des Lions, Aurélien Marti. On n'a pas été hyper constant durant ces défaites, mais on fait un bon match à la maison contre Zurich. Cet après-midi (réd: dimanche), on fait un bon match. Statistiquement, je crois qu'on est dans les matches et pas du tout largués. La saison est longue. C'est bien de passer par ces moments pour montrer que ce n'est pas toujours un fleuve tranquille et qu'il faut être bon à chaque jeu."

Geoff Ward toujours serein Ce qui est certain, c'est que personne ne panique au sein du vestiaire lausannois. Trop expérimenté, le coach Geoff Ward ne se montre bien évidemment pas satisfait de la situation, mais il ne va en tous les cas pas réagir au quart de tour.

"Honnêtement, je ne peux pas dire que l'on a fait un mauvais match à Genève, commente le Canadien. On a eu quatre minutes difficiles à la fin du tiers médian, mais on n'a pas mal joué dans l'ensemble. Non, ce qui transpire maintenant au cours de ces défaites, c'est notre inconstance. Contre Bienne, notre premier tiers était mauvais, le deuxième était excellent et le troisième moyen. Face à Zurich c'était solide. Non, il faut vraiment qu'on joue 60 minutes."

Pour imager ses propos, l'Ontarien a fait une référence au billard: "Je l'ai dit aux gars, parfois en hockey ce n'est pas que tu fais, mais ce que tu laisses à l'adversaire. Sur ces matches, on laisse trop d'occasions à nos adversaires. On se doit de nettoyer ça et ça passe par des entraînements. Personne dans nos rangs ne va utiliser le manque d'entraînement comme excuse, mais notre groupe a besoin d'une bonne semaine d'entraînement. On va y arriver. Ce match était plus complet que contre Bienne. On va dans la bonne direction."

En sous-performance Lausanne connaît en ce moment comme un retour de manivelle. Sur les onze premiers matches, les Vaudois affichaient des statistiques infernales de surperformance avec un PDO (une statistique qui additionne le pourcentage de réussite au tir et le pourcentage des arrêts de gardien) de 106% (réd: la valeur moyenne est de 100). Sur les quatre dernières parties, le PDO est tombé à 94,34% et met en lumière une sous-performance et surtout des gardiens moins dominants que lors du début de saison.

Le LHC ne panique pas et sait où travailler, c'est déjà une bonne chose pour retrouver le chemin de la victoire. A commencer dès mercredi soir en Champions League à domicile face aux Tchèques de Mountfield pour le sixième et dernier match du tour de qualification.



Dan Ndoye: "On a notre destin entre les mains" Dan Ndoye et les Suisses rentrent "frustr Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX "Frustrée" en Slovénie (0-0), l'équipe de Suisse devra attendre novembre pour se qualifier pour la Coupe du monde 2026. Mais elle tient son destin entre ses mains, comme le rappelle Dan Ndoye.

L'attaquant vaudois s'est confié à Keystone-ATS dans les travées du Stadion Stozice de Ljubljana, juste avant de remonter dans le bus suisse. Il préfère retenir le positif à l'issue de ce match nul qui ne remet pas en question le statut de favori de la Suisse dans son groupe, et ce malgré la victoire du Kosovo en Suède (1-0).

- Dan Ndoye, qu'est-ce que vous retenez de ce match nul ? Plutôt le point et le blanchissage ou la frustration de ne pas avoir gagné ?

"Il y a forcément de la frustration, parce qu'on est des compétiteurs et qu'on veut gagner chaque match. On n'a pas su trouver la solution devant, mais il faut retenir le positif. On n'a toujours pas pris de but et on prend un bon point à l'extérieur."

- Le Kosovo qui gagne en Suède, cela pourrait rendre la lutte pour la première place plus serrée que prévu...

"On a notre destin entre les mains, c'est ça le plus important. Bien sûr, on savait que ça allait être serré, mais on n'est pas inquiets. On a les qualités et tout ce qu'il faut pour se qualifier. Donc on reviendra en novembre pour terminer le travail."

- Qu'est-ce qui a manqué pour faire la différence contre ce bloc slovène ?

"C'était un match difficile à manier, contre une équipe qui est restée très compacte. On s'est créé deux ou trois occasions, pas assez franches pour leur faire mal. Mais on a tout donné."

- A l'heure de jeu, Murat Yakin a changé de système, passant d'un 4-3-3 à un 3-4-3 et vous avez évolué piston droit. Cela ne vous a pas embêté de retrouver ce poste moins offensif, que vous aviez notamment occupé à l'Euro 2024 ?

"Dans le foot aujourd'hui, on doit savoir jouer toutes les positions. Ce n'est pas celle que je préfère, mais pour l'équipe, je suis prêt à jouer partout. On a essayé de faire passer le match dans un autre registre avec ce système-là, pour faire la différence, mais cela n'a pas marché."

- Du coup, vous aurez la possibilité de vous qualifier devant le public romand en novembre, contre la Suède...

"Ce serait magnifique ! Ce sera mon premier match avec l'équipe de Suisse à Genève car j'étais toujours blessé les dernières fois. J'espère que ce ne sera pas le cas en novembre, je touche du bois ! Mais oui, ce serait super de se qualifier à la maison, devant le public romand."



LDC: Un match d'ouverture en Ligue des champions dès 2027 L'UEFA introduit les matches d'ouverture en Ligue des champions. (Archives) Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Dès 2027, il y aura un match d'ouverture en Ligue des champions. Comme l'a décidé l'UEFA avec ses clubs, le champion en titre disputera le premier match de la nouvelle saison de la catégorie reine.

Le match que le champion en titre pourra disputer devant son public sera le seul à se dérouler dès mardi, afin de mettre l'accent sur le vainqueur de la saison précédente.

Tous les autres participants ne débuteront la nouvelle saison que mercredi et jeudi, afin de "garantir une visibilité maximale à tous les clubs", selon le communiqué de l'UEFA.

Si cette règle avait été introduite au début de la saison en cours, le Paris Saint-Germain, tenant du titre, aurait ouvert la plus haute compétition européenne de clubs contre l'Atalanta Bergame au Parc des Princes à Paris, mais les Français, vainqueurs 4-0, n'ont joué que le mercredi - six matches étaient au programme ce jour-là, comme mardi et jeudi.

