Le PSG écrase l'OM ++ Akanji buteur avec l'Inter

Ligue 1: le Paris Saint-Germain sans pitié pour Marseille Ousmane Dembélé a marqué les deux premiers buts du PSG Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Le Paris Saint-Germain a repris la tête de la Ligue 1 au terme de la 21e journée. Le tenant du titre a écrasé l'Olympique de Marseille 5-0 dans le clasico totalement déséquilibré.

Le Ballon d'or Ousmane Dembélé a été l'homme décisif. Il s'est fait l'auteur d'un doublé en première mi-temps (12e/37e) contre des Marseillais qui ont été nettement dominés. Un autogoal de Medina (64e) et des réussites de Kvaratskhelia (66e) et Lee (74e) ont encore creusé l'écart en faveur des hommes de Luis Enrique.

Au classement, le PSG compte deux points d'avance sur Lens et neuf sur Lyon. Marseille suit avec douze longueurs de retard.



Serie A: l'Inter cartonne avec une réussite d'Akanji Akanji (à droite) marque son premier but en Serie A Image: KEYSTONE/EPA/ELISABETTA BARACCHI Manuel Akanji a inscrit son premier but en Serie A. Le défenseur suisse a marqué lors du succès 5-0 de l'Inter Milan à Sassuolo. Les nerazzurri sont en tête du classement.

Yann Sommer a signé un nouveau blanchissage dans la cage de l'Inter, qui a fait la décision grâce à Bisseck (11e), Thuram (28e), Martinez (50e), Akanji (54e) et Henrique (88e). Pour Sassuolo, Ulisses Garcia est entré à la 70e pour sa première apparition depuis son prêt en provenance de Marseille.

Solide leader, l'Inter Milan compte huit points d'avance sur l'AC Milan. Les rossoneri ont toutefois joué un match de moins. Naples complète le podium provisoire avec neuf longueurs de retard.



Premier League: Manchester City s'impose 2-1 à Liverpool Erling Haaland donne la victoire aux Citizens sur penalty Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Manchester City n'a pas renoncé dans la course au titre de Premier League. Les Citizens se sont imposés 3-1 à Liverpool dans le choc de la 25e journée.

Les hommes de Pep Guardiola ont renversé les tenants du titre dans la phase finale d'une rencontre folle après la pause. Liverpool a pris les devants grâce à un coup franc de Szoboszlai (74e), mais les visiteurs ont répliqué par Silva (84e) et Haaland (93e/penalty).

Ces trois points conquis de haute lutte permettent à Manchester City de rester à six longueurs du leader Arsenal. Aston Villa complète le podium à neuf points des Gunners.



Lindsey Vonn opérée d'une fracture de la jambe gauche Lindsey Vonn a été héliportée puis opérée après sa violente chute. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lindsey Vonn, victime d'une lourde chute dimanche lors de la descente olympique à Cortina, a été opérée d'une fracture de la jambe gauche. L'intervention a eu lieu à l'hôpital de Trévise.

"Dans l'après-midi, (Lindsey Vonn) a subi une intervention chirurgicale orthopédique pour consolider une fracture de la jambe gauche", a expliqué l'hopital Ca' Foncello de Treviso dans un communiqué repris par les médias italiens.

Vonn, 41 ans, a chuté treize secondes après s'être lancée dans la descente olympique sur la piste de l'Olimpia delle Tofane à Cortina. La skieuse américaine s'était rompue le ligament croisé antérieur le 30 janvier dernier et portait une attelle.

Le communiqué de l'hôpital de Trévise précise qu'après avoir été "secourue par le service médical de santé pour les Jeux olympiques", elle a été transportée par hélicoptère à l'hôpital Codivilla" de Cortina.

"La décision a ensuite été prise de la transférer à l'hôpital Ca' Foncello de Trévise où l'athlète américaine a été hospitalisée et prise en charge par une équipe multidisciplinaire", poursuit l'hôpital.



Super League: occasion manquée pour le Lausanne-Sport Pas de vainqueur entre le Lausanne-Sport et Saint-Gall Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Le Lausanne-Sport a été tenu en échec 1-1 à domicile par Saint-Gall lors de la 23e journée de Super League. Les Vaudois n'ont pas été capables de concrétiser leur domination.

Sion et YB ayant fait match nul samedi, l'occasion était belle pour le Lausanne-Sport de se rapprocher de la barre. Mais les hommes de Peter Zeidler n'y sont pas parvenus, par manque d'efficacité.

Le LS a eu le bonheur d'ouvrir le score dès la 2e par Janneh, mais les Brodeurs ont répliqué par Baldé à la 9e. Le score n'a plus évolué ensuite, malgré pas mal d'occasions des deux côtés en première mi-temps, puis pour les Vaudois uniquement ensuite. Le Lausanne-Sport reste ainsi à quatre points des Young Boys (6e) et à cinq de Sion (5e).

Dans le "Klassiker", le FC Bâle s'est imposé in extremis 2-1 contre le FC Zurich. Menés dès la 16e après une réussite de Sauter, les Rhénans ont retourné la table en fin de partie grâce à un penalty de Shaqiri (90e) et un but de Salah (96e). Après trois défaites, Stephan Lichtsteiner a ainsi enfin pu fêter une victoire depuis qu'il a relayé Ludovic Magnin sur le banc du FCB.



La Suisse fait chuter les Britanniques en curling mixte Briar Schwaller-Hürlimann a été décisive sur la dernière pierre du match. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Briar Schwaller-Hürlimann et Yannick Schwaller peuvent toujours rêver d'une médaille olympique à Cortina. Le duo suisse a signé une 4e victoire en battant la Grande-Bretagne, jusqu'ici invaincue.

Briar Schwaller-Hürlimann a réussi le coup qu'il ne fallait pas manquer lors du 8e et dernier end pour permettre à la Suisse de s'imposer 7-6. Après une excellente entame, la paire helvétique avait vu les Britanniques prendre l'avantage à l'issue du 7e end.

En cas de défaite, les Suisses auraient été éliminés de la course au dernier carré. Avec désormais quatre victoires pour trois revers, tout reste possible, mais il faudra poursuivre sur cette lancée face à la Norvège dimanche soir (19h05), avant l'ultime ronde du round robin prévue lundi face au Canada (10h05).



Super League: un sixième succès de suite pour le leader Thoune Elmin Rastoder exulte après son but Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Thoune continue de filer vers le titre en Super League. Le leader a signé un sixième succès consécutif en s'imposant 3-1 à Genève contre Servette lors de la 23e journée.

Formé à Servette, Kastriot Imeri a joué un mauvais tour à son ancien employeur. Le meneur de jeu a distillé deux passes décisives sur coup franc sur les buts inscrits par Rastoder (40e) et Bürki (47e). Les Bernois, au collectif bien huilé, ont encore une fois démontré une belle solidité défensive ainsi qu'une efficacité redoutable. Ils ont encore salé l'addition par Reichmuth (88e).

Le gardien Niklas Steffen, longtemps au chômage technique, a effectué son premier arrêt sérieux à l'heure de jeu: il a dévié sur sa barre une puissante frappe de Jallow. Ce dernier, entré à la 57e, n'est pas resté longtemps sur la pelouse puisqu'il a été expulsé à la 67e, compliquant encore la tâche de son équipe. Les Genevois, qui ont sauvé l'honneur sur penalty par Atangana (92e), restent ainsi à huit points de la barre

Cette victoire permet à Thoune de compter désormais onze points d'avance sur Lugano. Saint-Gall, avec deux rencontres de moins, accuse déjà quatorze longueurs de retard. Les Brodeurs joueront dès 16h30 à Lausanne.



La France sacrée en relais mixte, la Suisse 10e Julia Simon et la France ont cueilli l'or en relais mixte Image: KEYSTONE/EPA/PIERRE TEYSSOT La France a remporté son premier titre dans ces JO 2026 dimanche, en biathlon, grâce à son relais mixte.

Composé de Sebastian Stalder, Niklas Hartweg, Lea Meier et Amy Baserga, le quatuor suisse doit se contenter d'une modeste 10e place dans cette course.

Favoris de cette épreuve, les Français n'ont donc pas failli devant le bouillant public d'Anterselva. Eric Perrot, Quentin Fillon Maillet, Lou Jeanmonnot et Julia Simon ont devancé de 25''8 l'Italie, l'Allemagne se parant de bronze à 1'05''3.

Le relais helvétique a manqué son affaire pour cette première épreuve de biathlon. Le quartette ne pointait ainsi qu'en 13e position après le passage de Sebastian Stalder, et au 14e après celui de Lea Meier. Niklas Hartweg et Amy Baserga ont fait meilleure impression, mais leur équipe a concédé au final 2'58''5 à la France.



Descente: Breezy Johnson se pare de l'or olympique, Vonn se blesse Breezy Johnson est championne olympique de descente Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Breezy Johnson a remporté l'or olympique en descente dimanche à Cortina. Les Suissesses ont fini loin, alors que le podium est complété par l'Allemande Emma Aicher et l'Italienne Sofia Goggia.

On attendait un duel entre les Américaines et les Italiennes et c'est bien ce qui s'est passé. Comme Franjo von Allmen, la championne du monde en titre Breezy Johnson a décroché la plus belle victoire de sa carrière. L'Américaine de 30 ans a forgé son succès dans les deuxième et quatrième secteur.

La skieuse de Jackson Hole peut tout de même s'estimer heureuse qu'Emma Aicher ait commis une erreur, car sans cela l'Allemande de 22 ans n'aurait pas échoué à 0''04. La troisième marche du podium est occupée par Sofia Goggia qui n'a donc pas réussi son pari d'une deuxième médaille d'or après celle de 2018 en descente à Pyeongchang. Deuxième il y a quatre ans derrière Corinne Suter, la Bergamasque complète ainsi sa collection avec ce bronze.

Vonn, du rêve au cauchemar Et Lindsey Vonn? Eh bien le conte de fées a viré au cauchemar pour la "Speed Queen" de 41 ans. Sur le premier saut, l'Américaine aux 84 succès en Coupe du monde a été déséquilibrée avant de retomber violemment sur la piste en hurlant de douleur. Pour rappel, elle s'était déchiré le ligament croisé antérieur vendredi il y a une dizaine de jours à Crans-Montana, mais avait surpris tout le monde mardi dernier en affirmant qu'elle allait concourir avec une genouillère.

La course a été interrompue plus de vingt minutes pour évacuer la championne olympique de descente 2010 en hélicoptère. Le happy end façon série Netflix a donc pris une tournure un peu plus dramatique.

Les Suissesses larguées Quant aux Suissesses, elles ne faisaient pas partie des favorites et ont confirmé l'impression laissée aux entraînements. Première skieuse à s'élancer, Malorie Blanc (19e à 2''67) a été trop tendre dans la partie technique et a concédé beaucoup trop de temps. Mais l'indulgence est de mise avec la Valaisanne, comme avec Janine Schmitt (17e à 2''18), car les deux athlètes ne connaissent pas cette piste aussi bien que les filles établies sur le Cirque blanc depuis plusieurs saisons.

Championne du monde sur cette piste en 2021, Corinne Suter a pris la 14e place à 1''91. Jasmine Flury a fini 18e.



Petra Vlhova bel et bien de retour à Cortina Petra Vlhova disputera deux courses à Cortina Image: KEYSTONE/AP/GIOVANNI AULETTA Petra Vlhova fait bel et bien son retour sur les pistes à l'occasion des JO 2026, après une très longue pause forcée. La Slovaque participera au combiné par équipe et au slalom à Cortina.

Cela fait plus de deux ans que Petra Vlhova n'a pas participé à une course. En janvier 2024, elle s'était déchiré le ligament croisé et le ligament interne du genou droit lors d'une chute en géant devant son public à Jasna. Sa longue absence est aussi due à des complications dans le processus de guérison. En mars dernier, elle a dû subir une nouvelle opération à son genou blessé.

"Vivre avec ce genou a rendu même le quotidien difficile. C'est dur. Mais je suis prête à me battre à nouveau", écrivait alors Vlhova, aujourd'hui âgée de 30 ans, sur les réseaux sociaux. Il y a quatre ans, elle était devenue championne olympique de slalom.



Combiné par équipe: Odermatt avec Meillard Loïc Meillard sera associé à Marco Odermatt en combiné par équipe Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Swiss-Ski a annoncé dimanche les paires qui seraient au départ du combiné par équipe olympique lundi à Bormio.

Marco Odermatt sera bien là, avec Loïc Meillard. Les deux rivaux en géant vont donc faire équipe pour la première fois.

Le leader du classement de la Coupe du monde devrait donc participer à quatre épreuves avec encore le Super-G et le géant. Après la descente où il a fini 4e, le Nidwaldien prendra part au combiné par équipe. Ce sera une première pour celui qui n'avait pas participé au combiné des Mondiaux de Saalbach, où la Suisse avait réussi un fantastique triplé.

En s'appuyant sur la liste WCSL, Swiss-Ski a formé les paires suivantes: Odermatt-Meillard, Franjo von Allmen-Tanguy Nef, Alexis Monney-Daniel Yule et Stefan Rogentin-Matthias Iten. Cela signifie que la paire championne du monde von Allmen-Meillard n'est pas reconduite pour ces JO, pas plus que le duo Monney-Nef qui avait cueili l'argent.



Vonn chute lourdement lors de la descente Lindsey Vonn a été victime d'une terrible chute dimanche Image: KEYSTONE/AP/Jacquelyn Martin Lindsey Vonn a lourdement chuté lors de la descente des JO 2026 dimanche à Cortina d'Ampezzo. La star américaine de 41 ans s'alignait malgré une grave blessure à un genou.

La "Speed Queen", championne olympique en 2010, est tombée en début de descente, restant allongée sur le sol avant d'être prise en charge par les équipes médicales, selon les images TV. Elle semblait souffrir de son genou gauche déjà meurtri.

Lindsey Vonn, dont la carrière a peut-être pris fin alors qu'elle pointe en tête de la Coupe du monde de descente, a été évacuée par hélicoptère. Sa chute a provoqué une longue interruption.



Géant: Deux Suisses en 8es de finale Julie Zogg a passé l'éceuil de la qualification en géant parallèle Image: KEYSTONE/AP/Gregory Bull Deux des six Suisses en lice joueront les médailles dans le géant parallèle dimanche en début d'après-midi à Livigno. Seuls Julie Zogg et Dario Caviezel ont passé l'écueil de la qualification.

Julie Zogg, qui prendra sa retraite en fin de saison, a signé le 11e chrono de la qualification au cumul des deux manches. La St-Galloise de 33 ans affrontera l'Italienne Elisa Caffont en 8es de finale. Flurina Neva Bätschi (18e) et Xenia von Siebenthal (19e) ont échoué de peu, à respectivement 0''25 et 0''43 du top 16. Ladina Caviezel (24e) a manqué plus nettement le coche.

Chez les hommes, Dario Caviezel a terminé 7e de la qualification. Le Grison de 30 ans, vice-champion du monde de la discipline en 2023 et toujours en quête d'une médaille aux Jeux, se mesurera également à un Italien en 8e de finale: Mirko Felicetti. Gian Casanova, 22e à 0''50 de la 16e place, a en revanche manqué nettement le coche.



Les Rockets battent le champion en titre Alperen Sengun (28) et Houston ont battu le champion en titre samedi Image: KEYSTONE/AP/Gerald Leong Houston a cueilli un succès de prestige samedi en NBA.

Les Rockets de Clint Capela ont battu pour la première fois de la saison le champion en titre Oklahoma City, certes privé de Shai Gilgeous-Alexander.

Dominée par OKC lors de leurs deux premiers duels livrés dans cet exercice 2025/26, la franchise texane s'est imposée 112-106 à Oklahoma City. Le Thunder a pourtant compté jusqu'à 15 longueurs d'avance au deuxième quart (49-34).

Mais les Rockets, qui étaient encore menés de 6 points à la pause (52-46) ont fini par profiter de l'absence du MVP Shai Gilgeous-Alexander (blessure aux abdominaux). Ils ont forcé la décision dans un troisième quart-temps remporté 34-22 pour infliger au Thunder sa 13e défaite de la saison.

Les Rockets ont notamment pu compter sur Tari Eason (26 points, à 5/13 derrière l'arc) et Alperen Sengun (17 points, 12 rebonds, 11 passes décisives et 3 contres) pour renverser la vapeur et décrocher leur 32e succès en 51 parties dans ce championnat. Aligné durant 8 minutes, Clint Capela a capté 1 rebond, manquant son unique tir en terminant avec un différentiel de -12.

Washington a par ailleurs été battu 127-113 par les Nets samedi à Brooklyn, après avoir encaissé pas moins de 80 points en première mi-temps. Les Wizards, qui pourraient ménager leur nouvelle recrure Anthony Davis jusqu'au terme de la saison, évoluaient notamment sans Kyshawn George samedi. L'ailier valaisan souffre d'une contusion au genou droit.

