Les stars du ski de fond se sont mises à l’écart aux JO

Les Norvégiens et les Suédois ont pris des mesures drastiques pour éviter de tomber malade avant les Jeux olympiques de Milan-Cortina.

La Norvège et la Suède ont trouvé le moyen de garder leurs stars en pleine forme pour ces JO en leur imposant des mesures contraignantes, comme par exemple le port du masque chirurgical, ceci afin de limiter les risques de contamination.

Le meilleur fondeur du monde Johannes Klaebo et l'ensemble de l'équipe de Norvège sont ainsi arrivés masqués lors de leur première conférence de presse des JO 2026 donnée jeudi dans leur camp de base de Castello di Fiemme, à près de 10 kilomètres du site olympique.

Même si la pandémie de Covid 19 est du passé, pas question de prendre le moindre risque du côté des Norvégiens et de leur grand champion qui vise le record de médailles d'or aux Jeux d'hiver (huit), lui qui en compte actuellement cinq, décrochées en 2018 et 2022.

Johannes Klaebo est une star des sports d'hiver. Keystone

Aucun malade n'a pourtant été recensé dans les rangs de l'équipe nordique, il s'agit d'une simple «précaution», a indiqué la sélection norvégienne qui n'est pas la seule à avoir fait ce choix. Sa grande rivale, la Suède, meilleure nation féminine, est allée jusqu'à imposer une quarantaine pendant deux jours à son équipe à son arrivée dans les Dolomites.

🗓️ Le programme du fond aux JO samedi 7 février: 20 km skiathlon femmes (10 km classique + 10 km libre)

dimanche 8 février: 20 km skiathlon hommes (10 km classique + 10 km libre)

mardi 10 février: sprint classique femmes et hommes (qualifications, quarts de finale, demies et finales)

jeudi 12 février: individuel 10 km libre femmes

vendredi 13 février: individuel 10 km libre hommes

samedi 14 février: relais 4x7,5 km femmes

dimanche 15 février: relais 4x7,5 km hommes

mercredi 18 février: sprint par équipes libre femmes et hommes (qualifications et finales)

samedi 21 février: 50 km mass-start classique hommes

dimanche 22 février: 50 km mass-start classique femmes

Les fondeurs scandinaves ont ainsi été tenus à l'écart les uns des autres. Seuls les gérants de leur hôtel ainsi que les membres de l'encadrement suédois, étaient autorisés dans les lieux, a expliqué à la presse le médecin de l'équipe, Rickard Noberius.

Ces mesures de précaution ont été prises parce que les athlètes et leur staff sont arrivés en Italie en provenance de différents pays. La sextuple championne du monde Ebba Andersson devait ainsi prendre ses repas seule et faire chambre à part avec son compagnon, le skieur Gustav Berglund.

«Au début, nous allons les tenir séparés: Ebba aura une chambre et Gustaf une autre pendant les premières 48 heures. Ensuite, ils pourront dormir dans la même chambre», a indiqué Rickard Noberius au quotidien Expressen. «Nous essayons d’être aussi stricts que possible pour éviter toute contamination», a-t-il ajouté, alors qu'aucun malade n'a été signalé.

Pourquoi pendant 48 heures? Parce que dans 95% des cas, les symptômes viraux apparaissent durant les deux premiers jours après l'infection, a souligné le médecin scandinave. Si la sélection française, outsider dans les épreuves masculines, n'a pas imposé le masque, les membres de l'équipe américaine en portaient bien un lors de leur première conférence de presse, à Tesero, y compris leur figure de proue, Jessie Diggins.

Pas question pour la triple médaillée olympique de prendre le risquer de rater ses quatrièmes et derniers Jeux qui commencent samedi par le skiathlon féminin. A 34 ans, l'actuelle leader de la Coupe du monde a déjà annoncé qu'elle mettrait un terme à sa carrière à l'issue de la saison.