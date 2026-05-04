Les Spurs surpris ++ Carolina enchaîne

Wawrinka jouera bien à Bâle cet automne Stan Wawrinka aura droit à une cérémonie d'adieux à Bâle, lors du Super Monday Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Stan Wawrinka (ATP 125) est le premier joueur dont la participation aux prochains Swiss Indoors est confirmée par les organisateurs.

Le triple vainqueur de Grand Chelem disputera cet automne à Bâle son dernier match en Suisse, voire sa toute dernière rencontre sur le circuit professionnel.

Le Vaudois de 41 ans mettra un terme à sa brillante carrière à la fin de l'année. A Bâle, il fera ses adieux lors d’un "hommage digne de cet athlète d’exception dans le cadre du Super Monday du 26 octobre", ont annoncé les organisateurs rhénans. "Une soirée riche en émotions, pleine de souvenirs, de surprises et de moments magiques tirés de la carrière du Vaudois attend les spectateurs."

Les Swiss Indoors, dont l'édition 2026 est programmée du 24 octobre au 1er novembre, se dérouleront cette année pour la 55e fois. D’autres têtes d’affiche seront annoncées dans les semaines à venir, ont encore précisé les organisateurs.



Fracture de l'épaule droite pour Noemi Rüegg Noemi Rüegg souffre d'une fracture de l'épaule droit après avoir chuté lundi sur la Vuelta Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Noemi Rüegg souffre d'une fracture de l'épaule droite, a annoncé son équipe EF Education-Oatly lundi soir. La Zurichoise avait chuté dans la journée lors de la 2e étape de la Vuelta femenina.

Cette blessure nécessitera une opération, a précisé la formation américaine. La durée de l'absence de Noemi Rüegg, qui avait remporté la 1re étape de cette Vuelta dimanche pour fêter le plus beau succès de sa carrière professionnelle et endosser le maillot rouge de leader du général, n'est pas connue.

Noemi Rüegg a chuté à 12 km de l'arrivée de la 2e étape lundi après avoir touché la roue arrière d'une de ses coéquipières, alors qu'elle était bien installée dans le peloton. La Zurichoise tenait la grande forme, elle qui avait terminé 2e de Milan-Sanremo ce printemps.



Les Spurs surpris par les Wolves Les Spurs ont été battus malgré les 12 contres de Wembanyama (à gauche) Image: KEYSTONE/AP/Eric Gay Les San Antonio Spurs ont été surpris lundi à domicile par Minnesota (104-102) pour entamer leur demi-finale de la Conférence Ouest de NBA.

Leur pivot Victor Wembanyama a pourtant établi un nouveau record de contres en play-off (12).

Après la qualification contre Portland au premier tour (4-1), les Spurs et leur phénomène français, qui découvre les phases finales, ont pu constater que le niveau s'élève au fil des tours. Les expérimentés Timberwolves ont mordu au bon moment pour mener 1-0 dans cette série au meilleur des sept matches.

Victor Wembanyama a atteint la pause avec 7 "blocks", pour un total de 12. Le Français de 22 ans a fini avec un joli triple double (11 points, 15 rebonds, 12 contres et 5 passes) mais terminé sa soirée frustré par sa maladresse au tir: 5/17, et même 0/8 de loin. Il a commis quelques erreurs avec notamment trois pertes de balle.-

La différence s'est faite à l'expérience en faveur des Wolves, qui visent une troisième finale de Conférence de suite. La meute a surtout pu compter sur le retour inattendu d'Anthony Edwards, neuf jours après avoir subi une hyperextension du genou gauche.

Remplaçant au coup d'envoi, "Ant-man" a été décisif avec 18 points dont 11 dans un dernier quart-temps irrespirable, tantôt en attaquant le cercle, tantôt en décochant de loin. Julian Champagnie a eu le ballon de la victoire entre les mains pour les Spurs, mais a manqué son tir derrière l'arc à la sirène.



Un 6e succès en 6 matches pour Carolina La joie de Taylor Hall (71), auteur du but de la victoire pour Carolina Image: KEYSTONE/AP/Karl B DeBlaker Carolina a enchaîné lundi un 6e succès en 6 matches depuis le début des play-off de NHL.

Les Hurricanes ont pris l'avantage 2-0 dans leur série face à Philadelphie après avoir "balayé" Ottawa au 1er tour.

Mais ce deuxième succès face aux Flyers a été acquis dans la douleur. Les Canes se sont imposés 3-2 après prolongation sur une réussite de Taylor Hall après 18'54 en "overtime", après avoir été menés 2-0. Il s'agissait de leur 43e tir cadré dans cette partie (contre 36 pour les Flyers).

Philadelphia avait pris les commandes (2-0) en marquant deux fois en l'espace de 39 secondes à la 5e minute. Menés pour la première fois au score dans ces play-off, les Hurricanes ont recollé grâce à des buts de l'ex-Biennois Nikolaj Ehlers (11e, 2-1 en "powerplay") et de Seth Jarvis (52e, 2-2), avant de forcer la décision en prolongation.

L'autre match de la soirée a vu Vegas - chez qui le gardien bernois Akira Schmid est toujours surnuméraire - s'imposer 3-1 face à Anaheim en ouverture de leur demi-finale de Conférence Ouest. Ivan Barbashev a inscrit le but de la victoire à la 56e, Mitch Marner scellant le score dans une cage vide à 6'' de la fin.



Tadej Pogacar continue d'écrire sa légende Tadej Pogacar n'a laissé que des miettes à ses adversaires lors du 79e Tour de Romandie. Vainqueur d'étape à quatre reprises, le Slovène s'est également imposé au général.

Après une campagne de "classiques" réussie, le no 1 mondial a démontré qu'il était toujours l'homme à battre lors des courses à étapes. Sans complètement écraser le classement général, où il ne s'est imposé qu'avec 42'' d'avance sur son dauphin Florian Lipowitz, il a su contrôler la course en produisant son effort lorsque c'était nécessaire pour égaler le record de victoires sur une même édition de Ferdi Kübler, qui date de 1951.

Le rôle-clé des bonifications Le double champion du monde a accumulé plus de la moitié de son avance sur l'Allemand grâce aux bonifications (réd. 22''), ne reprenant au mieux que 14'' à la pédale sur le grimpeur de la formation Red Bull Bora Hansgrohe lors de l'étape reine entre Broc et Charmey.

Le quadruple vainqueur du Tour de France a pu compter sur une équipe UAE Emirates mise entièrement à son service pour empêcher les multiples échappées de prendre le large, et d'écrémer le peloton avant de poser ses attaques qui ont fait tant de mal à Lipowitz.

"Florian (Lipowitz) a été très bon tout au long de la semaine. Il a montré beaucoup de force, et je pense qu'il est prêt pour cet été", a déclaré le vainqueur au terme de la compétition dimanche pour rendre hommage à son plus sérieux concurrent. "Il n'est pas aussi fou que Paul Seixas, et n'est pas depuis très longtemps sur le circuit. Il a encore besoin d'un peu de temps."

Hormis sa deuxième place à Paris-Roubaix, "Pogi" n'a pas connu de déconvenues en ce début de saison, s'imposant lors des Strade Bianche, du Tour des Flandres, de Liège-Bastogne-Liège et pour la première fois sur Milan-San Remo, avant d'enchaîner quatre succès en six jours sur le TdR. L'insatiable coureur de 27 ans s'apprête à repartir à l'entraînement avec la certitude d'être sur la bonne voie, lui qui doit retrouver son poids de forme en vue du mois de juillet, où il affrontera bien le jeune prodige français Paul Seixas.

Une retraite précoce? Le Slovène a également laissé entendre que sa carrière n'allait pas s'éterniser lorsqu'il a évoqué la nouvelle génération d'athlètes: "Dans le futur, nous allons voir beaucoup de Florian, de Paul et d'Isaac del Toro, ça va être intéressant. Lorsque je prendrai ma retraite, je les encouragerai devant ma télévision."

Dans l'immédiat, il sera attentif à ce qui se passe sur le Tour d'Italie, qui débute ce vendredi. Son rival danois Jonas Vingegaard peut s'adjuger le dernier grand Tour qui manque à son palmarès. "Je regarderai cela comme chaque année. Je soutiendrai ma formation, j'espère qu'elle pourra s'illustrer", s'est-il réjoui, malgré le forfait de son coéquipier João Almeida.

Tadej Pogacar sera à nouveau de passage en Romandie en juin, à l'occasion de la dernière étape du Tour de Suisse qui se terminera à Villars-sur-Ollon. A quelques jours du départ du Tour de France à Barcelone, il aura l'occasion d'ajouter la Boucle helvétique à son palmarès dès sa première participation, comme il l'a fait sur le TdR.



Arsenal-Atlético Madrid, l'art de défendre Le spectaculaire 5-4 de PSG-Bayern a illuminé les demi-finales aller de Ligue des champions et éclipsé l'affiche entre Arsenal et l'Atlético Madrid (1-1).

Ce duel offre un "autre" football où l'art de défendre sera encore central, mardi au retour.

Il y a le même enjeu, gigantesque, d'une finale européenne à aller décrocher. Pourtant, l'air est bien plus chargé en électricité à Munich qu'à Londres, avant les retrouvailles.

"Il ne faut pas s'attendre à ce qui s'est passé entre Paris et le Bayern. Mais pas du tout", anticipe Robert Pirès, acteur de la seule finale de Ligue des champions disputée par Arsenal, en 2006. "Ça va être hyper quadrillé des deux côtés, hyper défensif. Ça peut être dur physiquement et nerveusement, tu peux y laisser des plumes aussi", dit-il à l'AFP.

Ces demi-finales offrent "les deux facettes du football", souligne l'ancien ailier des Gunners. "Les deux me vont bien. Je me suis régalé à voir PSG-Bayern. Atlético-Arsenal, c'est une autre façon de jouer au football. Il y en a qui n'aiment pas, aucun problème. Mais en tant que joueur, c'est un art de bien défendre. Et les deux équipes le font bien".

A l'aller, l'affiche cadenassée s'est jouée sur des pénaltys: ceux inscrits par Viktor Gyökeres et Julian Alvarez, et celui sifflé en faveur de l'Anglais Eberechi Eze, finalement annulé après recours à la VAR, pour la plus grande fureur de Mikel Arteta.

"Ça me fait rire" L'entraîneur d'Arsenal a amené son équipe dans le dernier carré de la grande Coupe d'Europe pour la deuxième année d'affilée, une performance inédite dans l'histoire du club. Et il est bien placé pour remporter le titre en Premier League, 22 ans après le dernier en 2004.

Toutefois, son équipe propose un jeu bien moins enthousiasmant que les années précédentes, plus restrictif, parfois lent, "boring" (ennuyeux) comme le décrivent certains observateurs.

"Mikel Arteta en est conscient. Mais ce qu'on lui demande, c'est de gagner", balaye Robert Pirès. "Les gens vont dire : +Ils ne savent que défendre, que marquer sur coup de pied arrêté+. Pas de problème, mais pourquoi les autres ne le font pas? Puisque c'est une arme, le corner ou le coup franc. Les gens parlent, critiquent. Moi, ça me fait rire".

Contre Fulham (3-0), samedi, le club au canon a cependant retrouvé de l'explosivité dans la lignée de Bukayo Saka, remuant et déterminant avant de sortir à la mi-temps. Le temps d'un match, Arsenal peut tout emporter sur sa route et l'Atlético est bien placé pour le savoir: les Espagnols ont pris la foudre (4-0) en octobre à l'Emirates durant la phase de ligue.

Griezmann contre Saliba La plus grande force des Anglais reste toutefois leur base défensive, notamment le triangle d'or formé par le gardien David Raya et ses défenseurs centraux, Gabriel et William Saliba. En Ligue des champions cette saison, les Londoniens n'ont encaissé que six buts en 13 rencontres, en comptant les deux contre les Kazakhs du Kaïrat Almaty (3-2) un jour où les titulaires étaient au repos.

C'est l'option prise samedi par Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético, qui est allé s'imposer à Valence (2-0) avec une équipe complètement remaniée en vue du choc à Londres.

Antoine Griezmann, entré en seconde période, a eu le temps de s'offrir une passe décisive et encore un peu plus de confiance, avant d'aborder ce qui pourrait être son dernier sommet européen avec les Colchoneros. Le club madrilène vise une quatrième finale de Ligue des champions (après 1974, 2014 et 2016), une troisième avec Simeone sur le banc et une deuxième avec "Grizou" sur la pelouse.



Manchester City perd deux points sur la pelouse d'Everton Erling Haaland (à droite) et City ont sauvé un point mais ce match nul pourrait leur coûter le titre de champion d'Angleterre. Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Manchester City a perdu deux points précieux dans la course au titre de champion d'Angleterre. Menés 3-1, les Cityzens ont finalement arraché le match nul sur la pelouse d'Everton lundi soir (3-3).

Les Toffees étaient proches de rendre un grand service au leader Arsenal puisqu'ils menaient 3-1 à la 81e minute. Un doublé de l'ex-Bâlois Thierno Barry (68e/81e) et un but de Jake O'Brien (73e) avaient permis à Everton de prendre deux longueurs d'avance sur City.

Mais Erling Haaland (83e) et surtout le Belge Jérémy Doku (90e+7), déjà auteur du sublime 1-0 en première période (43e), ont offert aux hommes de Pep Guardiola un point presque inespéré.

Ce match nul est tout de même un faux pas pour les Skyblues, qui accusent désormais cinq points de retard sur le leader, et encore un match à rattraper. Les Gunners n'ont plus que trois matches de Premier League à jouer et ont désormais leur destin en main pour s'offrir un premier sacre national depuis 2004.



Les Bâloises sanctionnées par un forfait, Saint-Gall repêché Les Saint-Galloises disputeront les demi-finales des play-off de Women's Super League à la place de Bâle. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le FC Bâle ne jouera pas les demi-finales de la Women's Super League. L'ASF lui a infligé une défaite par forfait pour avoir aligné une joueuse non qualifiée lors de sa victoire contre Saint-Gall.

"Cette décision repose sur le fait que le FC Basel 1983 a dépassé le nombre autorisé d'occasions de remplacement et a aligné une joueuse qui ne figurait pas sur la feuille de match", a justifié l'ASF dans un communiqué publié lundi soir.

Ce sont donc les joueuses de Suisse orientale, battues 6-2 vendredi au Parc Saint-Jacques, qui affronteront YB vendredi en demi-finale. A moins que le club rhénan ne dépose un recours qui repousserait cette rencontre de quelques jours.

L'autre demi-finale entre Zurich et Servette Chênois aura lieu quoiqu'il arrive vendredi.



Héros de Fribourg, Lucas Wallmark retourne bien en Suède Lucas Wallmark quitte Fribourg avec le rang de héros. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Lucas Wallmark quitte Fribourg-Gottéron pour rejoindre son club formateur Björklöven, en Suède. Il s'en va après avoir marqué le but décisif en finale des play-off de National League.

Le centre de 30 ans a signé un contrat portant sur les huit prochaines saisons, a annoncé l'IF Björklöven, une équipe qui vient d'être promue en première division suédoise. Il était pourtant encore sous contrat avec les Dragons jusqu'en 2028.

Son départ serait dû à certaines divergences avec son entraîneur Roger Rönnberg, arrivé à Fribourg en début de saison. Cela ne l'a pas empêché de monter en puissance durant les play-off et de devenir le héros du peuple fribourgeois en marquant le but décisif lors de la Finalissima contre Davos, en prolongation.



Serge Aubin nouveau coach du CP Berne Serge Aubin est le nouveau coach du CP Berne Image: KEYSTONE/DPA/ANDREAS GORA Le CP Berne tient son nouvel entraîneur. Le club de la capitale a annoncé lundi avoir engagé le Canadien Serge Aubin, qui a signé pour trois ans.

Serge Aubin (51 ans) n'est évidemment pas un inconnu en Suisse. Durant sa carrière de joueur, l'attaquant québécois avait notamment porté les couleurs de Genève-Servette, Bienne puis Fribourg-Gottéron.

Aubin a entamé sa carrière d'entraîneur en 2014 à Hambourg, où il avait rangé ses patins à l'âge de 37 ans en 2013. Il a effectué un bref passage à la bande des Zurich Lions durant l'exercice 2018/19, avant de retrouver la ligue allemande (DEL). A la tête des Eisbären Berlins, il a remporté cinq titres nationaux au cours des sept dernières saisons.

"Après plusieurs années couronnées de succès en Allemagne, je me réjouis beaucoup de revenir en Suisse et d'assumer mes nouvelles fonctions au CP Berne. Ce club est synonyme de grande tradition et d'exigences élevées. Cela me motive. Ensemble, nous voulons faire plaisir à nos supporters grâce à notre travail acharné et à notre conviction", explique-t-il, cité dans un communiqué du "SCB".

Serge Aubin va succéder au Danois Heinz Ehlers, qui était arrivé en cours d'exercice 2025/26 mais dont le contrat n'a pas été renouvelé à l'issue d'une nouvelle saison décevante pour les Ours. Il a pour mission de redresser un club dont le dernier titre national remonte à 2019. Depuis, le CP Berne n'a jamais dépassé les quarts de finale, manquant même les play-off ce printemps.



Wawrinka et Riedi passent un tour en qualifs Wawrinka a gagné son premier match de l'année sur terre battue lundi à Rome Image: KEYSTONE/EPA/Alejandro Garcia Stan Wawrinka (ATP 125) tient son premier succès de l'année sur terre battue.

Le "quadra" vaudois a passé le 1er tour des qualifications du Masters 1000 de Rome, tout comme Leandro Riedi (ATP 128).

Battu d'entrée dans le Challenger de Naples, le Masters 1000 de Monte-Carlo, l'ATP 500 de Barcelone puis le Challenger d'Aix-En-Provence, Stan Wawrinka a toutefois dû batailler pour débloquer son compteur de victoires sur terre battue. Il s'est imposé 4-6 7-6 (7/5) 6-1 devant Stefano Travaglia (ATP 141).

L'ex-no 1 mondial a eu besoin de 2h14 pour vaincre la résistance de l'Italien. Mené 6-4 4-2, il s'est retrouvé à deux points de la défaite à 5/5 dans le tie-break de la deuxième manche, avant de serrer sa garde et de dominer les débats dans le set décisif.

Leandro Riedi a passé un début de journée plus tranquille au Foro Italico. Le Zurichois a dominé le Lituanien Vilius Gaubas (ATP 121) 6-4 6-2. Il défiera mardi au 2e et dernier tour des qualifications l'Argentin Francisco Comesaña (ATP 114), alors que Stan Wawrinka défiera l'Espagnol Pablo Carreño Busta (ATP 91, ex-no 10).



Josi, Hischier, Meier et Niederreiter joueront le Mondial Roman Josi disputera bien le Mondial Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Quatre nouveaux renforts de NHL ont confirmé lundi matin leur participation au Mondial avec la Suisse.

Roman Josi et Nino Niederreiter, puis Nico Hischier et Timo Meier l’ont annoncée dans deux vidéos distinctes publiées coup sur coup par Swiss Ice Hockey sur ses réseaux sociaux.

Le défenseur de Nashville, qui sera très probablement désigné capitaine de l’équipe entraînée par Jan Cadieux, l’ailier de Winnipeg et les deux attaquants de New Jersey portent à cinq le nombre de joueurs suisses de NHL à avoir jusqu'ici officialisé leur participation au Mondial qui débutera le 15 mai à Zurich et Fribourg.

Les quatre hommes, déjà présents lors des JO 2026 de Milan-Cortina, rejoignent le centre de St. Louis Pius Suter. D'autres pourraient suivre: on attend encore les décisions de Jonas Siegenthaler, Janis Moser, Philipp Kurashev voire Kevin Fiala, lequel a repris l'entraînement après sa grave blessure à une jambe subie aux Jeux.



Celestini n'est plus l'entraîneur du CSKA Moscou Fabio Celestini n'est plus l'entraîneur du CSKA Moscou Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Fabio Celestini quitte son poste d'entraîneur du CSKA Moscou après moins d'une saison.

Le club russe a annoncé sur les réseaux sociaux s'être séparé "d'un commun accord" avec le technicien vaudois. A deux journées de la fin du championnat, le CSKA occupe une décevante 8e place.

Ancien milieu international suisse, Fabio Celestini (50 ans) avait quitté le FC Bâle de son propre chef l'été dernier, après avoir signé le doublé Coupe/Championnat à sa tête et après moins de deux ans passés à ce poste. Auparavant, il avait notamment entraîné Sion, Lucerne, Lugano et Lausanne.



Richard Chassot: "Il me manque une étape et de l'argent" Richard Chassot est inquiet concernant l'avenir du TdR féminin Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON L'organisation du prochain Tour de Romandie féminin est menacée pour des raisons financières.

Son directeur Richard Chassot pointe des charges équivalentes à son pendant masculin pour des revenus moindres.

Le futur du Tour de Romandie féminin n'est pas assuré. "Il me manque une étape et de l'argent", a résumé l'organisateur, interrogé en marge du TdR masculin, à propos de l'édition 2026 (du 4 au 6 septembre).

Le Fribourgeois a sonné l'alarme à quatre mois du départ de la manifestation. "La course féminine a les mêmes frais que la compétition masculine, alors qu'elle ne dure que trois jours, a-t-il expliqué. Et les sponsors des messieurs ont parfois de la peine à doubler la mise."

Si certains acteurs ne cherchent à financer que le Tour féminin, les recettes manquent tout de même. "Sans vouloir faire la séparation des deux, c'est plus difficile pour nous de financer l'épreuve des femmes pour l'instant, a lâché Chassot. Et c'est un constat qui est énervant, car la course suscite de l'intérêt."

Les recettes issues de la retransmission en direct sont également incomparables entre les deux événements. "Alors que nous gagnons un demi-million de francs en droits TV chez les hommes, nous en faisons à peine 25'000 chez les femmes", a comparé l'ex-coureur professionnel.

Un calendrier chargé La possibilité de faire coïncider les éditions masculines et féminines comme cela se fait sur le Tour de Suisse n'est pas une option pour l'expérimenté dirigeant: "Nous travaillons sur un territoire plus restreint. Je ne peux pas demander à des villes de bloquer la circulation matin et après-midi."

Enfin, seules deux étapes sont pour l'heure planifiées, et la proximité temporelle tant avec le départ du Tour de France dames à Lausanne le 1er août qu'avec l'arrivée du Tour de Suisse à Villars-sur-Ollon en juin représente une forme de concurrence. "Chaque mois, il y a des événements avec beaucoup d'impact sur la voie publique, a glissé le Villarois. Je dois donc sortir un peu de l'Arc lémanique et du Valais."

L'organisateur se donne jusqu'en juin pour résoudre ces problèmes financiers et logistiques. "L'an dernier, nous avons trouvé le sponsor principal en juin", a rappelé Richard Chassot, en guise de lueur d'espoir.

