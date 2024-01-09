Nico Gross appelé ++ Villars assigne la FIA en justice

Suisse: première sélection pour le Davosien Nico Gross Nico Gross a été appelé pour la première fois en équipe de Suisse Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Patrick Fischer a publié une liste de 24 joueurs pour la première étape de l'Euro Hockey Tour, prévue du 6 au 9 novembre à Helsinki. Le sélectionneur a retenu un seul nouveau joueur: Nico Gross.

Ce rendez-vous finlandais sera le premier d'une saison qui aura les Jeux olympiques et les Mondiaux 2026 à domicile comme points d'orgue. Patrick Fischer a convoqué un néophyte en la personne du défenseur de Davos Nico Gross (25 ans). Celui-ci est l'un des huit joueurs sélectionnés évoluant dans le club grison actuellement leader de National League.

Ils ne seront par contre pas présents à mi-décembre lors de l'étape suisse, car ils seront ménagés en raison de la Coupe Spengler qui aura lieu du 26 au 31 décembre. Nicolas Baechler est le seul représentant du champion en titre, les Zurich Lions.

Par rapport à l'équipe vice-championne du monde au printemps, dix éléments sont convoqués. Le gardien Sandro Aeschlimann, ainsi que trois défenseurs et six attaquants. Comme deuxième gardien, Patrick Fischer a choisi le vétéran Reto Berra. Les Suisses s'envoleront mardi pour la Finlande, qu'ils affronteront jeudi. Samedi et dimanche, ils joueront respectivement contre la Suède et la Tchéquie.

"Après des Mondiaux couronnés de succès, nous voulons poursuivre sur notre dynamique positive. Le but est que l'équipe continue à croître. Il faut aussi travailler de manière conséquente à chaque position et nous préparer de manière optimale pour les Jeux olympiques et les Mondiaux à domicile", a expliqué le sélectionneur dans un communiqué de Swiss Ice Hockey. Patrick Fischer sera assisté à Helsinki par Marcel Jenni et Lars Leuenberger, l'actuel assistant de Fribourg-Gottéron.



Noah Dettwiler ne se trouve plus en danger de mort Noah Dettwiler: son état n'est plus critique Image: KEYSTONE/EPA EFE Bonne nouvelle en provenance de Kuala Lumpur: le Bâlois Noah Dettwiler (20 ans) n'est plus en danger de mort. Son équipe l'a indiqué dans un communiqué.

"L'état de Noah est stable, mais n'est plus critique. Il est toujours suivi de près aux soins intensifs", a écrit l'équipe CIP Green Power dans un communiqué.

Noah Dettwiler avait été victime d'un grave accident dimanche lors du tour de mise en place du GP de Malaisie Moto3. Au ralenti après visiblement un problème technique sur sa KTM, il avait été percuté à l'arrière de plein fouet par le champion du monde espagnol José Antonio Rueda. Les secours sont vite arrivés sur place, mais il a fallu du temps pour transporter les deux pilotes par hélicoptère jusqu'à l'hôpital.

Le pilote suisse a subi plusieurs opérations urgentes durant lesquelles son coeur s'est plusieurs fois arrêté de battre. La rate et les poumons ont été sévèrement touchés et le Bâlois avait aussi été victime d'une fracture ouverte à une jambe.



Election du président de la FIA: des règles contestées Laura Villars assigne la FIA en justice Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO La Suissesse Laura Villars a assigné en justice la Fédération internationale de l'automobile (FIA). Elle conteste les règles de l'élection à la présidence.

Selon elle, les règles du scrutin interdisent à tout opposant de se présenter face à l'actuel président, l'Emirati Mohamed Ben Sulayem. L'assignation en référé demande au Tribunal de grande instance de Paris d'"ordonner la suspension de l'élection de la présidence de la FIA (prévue le 12 décembre en Ouzbékistan, NDLR) jusqu'au prononcé d'une décision sur le fond de ce litige". Une première audience a été fixée au 10 novembre au TGI.

Modifié en juin par la direction actuelle, le règlement du scrutin impose aux candidats de présenter une liste comptant notamment sept vice-présidents issus des six régions du monde (deux pour l'Europe, un pour l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, la zone Moyen-Orient et Afrique du Nord, l'Afrique et l'Asie-Océanie) et issus d'une liste approuvée par la FIA. Or, une seule personnalité représentant l'Amérique du Sud figure sur cette liste, Fabiana Ecclestone, la femme de Bernie Ecclestone, l'ancien grand patron de la F1. Et elle a accepté de figurer sur la liste du président sortant, candidat à sa réélection.

Violation du principe de démocratie associative "Dans ces conditions, aucune liste concurrente ne pouvait compter, parmi ses sept vice-présidents, un vice-président pour la région Amérique du Sud, cette dernière participant déjà à la liste de la présidence sortante", observe Laura Villars dans son assignation. Elle dénonce une "violation du principe de démocratie associative et de pluralisme prévu (dans les) statuts de la FIA."

La date limite de dépôt des candidatures était fixée au 24 octobre. "J'ai tenté à deux reprises d'ouvrir un dialogue constructif avec la FIA, sur des sujets essentiels comme la démocratie interne et la transparence des règles électorales. Les réponses reçues n'ont pas été à la hauteur des enjeux", a expliqué Laura Villars dans une déclaration.

"Je n'agis pas contre la FIA, j'agis pour la préserver. La démocratie n'est pas une menace pour la FIA, c'est sa force", a poursuivi la pilote et entrepreneuse de 28 ans qui, en annonçant sa candidature en septembre disait vouloir redynamiser l'instance centenaire en "mettant en avant les jeunes et les femmes".

Basée à Paris, la FIA est chargée d'organiser les championnats du monde de Formule 1 ou de rallye, mais aussi de promouvoir la sécurité sur les routes. Elle compte plus de 240 clubs répartis dans 146 pays, pour environ 80 millions de membres.

"Une course à un cheval" La question de l'impossibilité de candidater avait déjà été soulevée mi-octobre en marge du Grand Prix des Etats-Unis de F1 à Austin par l'Américain Tim Mayer, ancien commissaire sportif de la FIA, qui souhaitait aussi briguer la présidence. "Le processus électoral de la FIA favorise grandement l'équipe en place et les autres candidats n'ont même pas la possibilité d'arriver sur la ligne de départ, c'est une course à un seul cheval", avait-il dit, dénonçant une "illusion de démocratie".

Ancien pilote de rallye, Mohamed Ben Sulayem a succédé fin 2021 au Français Jean Todt. Son premier mandat a été mouvementé. Il s'est notamment mis à dos les pilotes de F1 et de rallye pour avoir imposé de grosses amendes en cas d'utilisation de mots grossiers lors des retransmissions télévisées. Devant le tollé suscité par cette mesure, il a finalement décide de réduire de moitié le montant des amendes.



WTA 250 de Jiujiang: Viktorija Golubic passe en trois sets Une victoire difficile pour Viktorija Golubic Image: KEYSTONE/AP/SETH WENIG Viktorija Golubic (WTA 53) s'est qualifiée au forceps pour les quarts de finale du tournoi WTA 250 de Jiujiang. La Zurichoise a battu la Russe Elena Pridankina (WTA 205) en trois sets, 6-0 4-6 7-5.

Il a fallu 2h42 de bataille à la Suissesse pour l'emporter au terme d'une rencontre à rebondissements. Après avoir survolé la manche initiale, Viktorija Golubic a un peu perdu le fil, ce qui a permis à son adversaire de revenir à une manche partout.

Le set décisif a été indécis jusqu'au bout. La Zurichoise a pris l'avantage 3-1, avant de céder quatre jeux consécutifs. Mais elle a su ensuite réagir pour à son tour enchaîner quatre jeux gagnés et remporter le match.

Viktorija Golubic a été en délicatesse avec son service puisqu'elle a concédé au total 26 balles de break. Mais son adversaire n'en a converti que trois. Pour sa part, la Suissesse a réalisé le break à cinq reprises, sur douze occasions.

Tenante du titre à Jiujiang et tête de série no 2, Golubic disputera un troisième quart de finale en 2025 après Cleveland en août et Osaka voici deux semaines. Elle aura comme prochaine adversaire la Kazakhe Julia Putintseva (WTA 75) ou la Chinoise Zheng Wushuang (WTA 309).



NBA: 20 points pour George, mais une défaite quand même Kyshawn George: 20 points, mais une défaite Image: KEYSTONE/AP/Tony Gutierrez Kyshawn George a marqué 20 points en NBA. Mais la bonne prestation du Valaisan n'a pas permis aux Washington Wizards de s'imposer: ils ont été battus 139-134 ap chez eux par les Philadelphia 76ers.

Le rookie fribourgeois Yanic Konan Niederhäuser a lui aussi subi une défaite avec les Los Angeles Clippers, dominés 98-79 sur le parquet des Golden State Warriors. Le Suisse n'a été aligné qu'un peu moins de cinq minutes et il n'a pas inscrit le moindre point.



NHL: deux Suisses ont marqué mardi soir Un but pour Nino Niederreiter Image: KEYSTONE/AP/Matt Krohn Nino Niederreiter et Philipp Kurashev ont marqué mardi soir en NHL. Par ailleurs, la série victorieuse des New Jersey Devils a pris fin.

Nino Niederreiter a inscrit son troisième but de la saison lors du succès 4-3 ap des Winnipeg Jets sur la glace de Minnesota Wild. Le Grison a égalisé à 3-3 avant que Kyle Connor ne donne la victoire à son équipe après 46 secondes de prolongation.

Pour sa part, Philipp Kurashev a marqué pour la deuxième fois de l'exercice. Il a aussi été crédité d'un assist. Mais cela n'a pas permis aux San Jose Sharks d'éviter une défaite 4-3 à domicile contre les Los Angeles Kings, pour qui Kevin Fiala est resté muet.

Après huit succès consécutifs, les New Jersey Devils du trio suisse (Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler) ont chuté. Ils ont perdu 8-4 à Denver face à Colorado Avalanche. Hischier et Meier ont chacun enregistré un assist.

Pius Suter a lui aussi donné un assist lors de la défaite des St-Louis Blues 5-2 chez eux contre les Detroit Red Wings. Les Blues restent sur cinq revers de suite.



Un derby du Léman au menu mercredi La 11e journée du championnat 2025/26 de Super League se poursuit mercredi. Un derby du Léman, le premier de la saison, figure au menu: Lausanne accueille Servette à la Tuilière à 20h30.

Les deux équipes, qui visent forcément le Championship Group (top 6), ont besoin de points. Après 10 rondes, le LS n'en compte que 12 et occupe le 9e rang avec une longueur d'avance sur son éternel rival du bout du lac.

Les hommes de Peter Zeidler ont cependant le vent dans le dos. Invaincus depuis cinq matches en championnat, ils ont notamment étrillé Young Boys le 5 octobre (5-0) et surtout le champion en titre Bâle dimanche dernier (5-1) devant leur public.

Servette reste aussi sur une victoire, obtenue dimanche également face à Lugano (2-1). Les joueurs de Jocelyn Gourvennec ont ainsi relevé la tête après avoir successivement subi la loi de Bâle à domicile (3-0) et du leader Thoune dans l'Oberland bernois (3-1).

Le deuxième match agendé à mercredi débutera également à 20h30. Et le "Klassiker" entre Bâle et le FC Zurich s'annonce explosif. Les Rhénans restent sur un cuisant échec à Lausanne, qui les a repoussés à 4 points de Thoune au terme de la 10e journée. Le FCZ doit également réagir après avoir enchaîné trois défaites de suite.



Deux buts magnifiques pour les Romandes Smilla Vallotto inscrit le 4-2. Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Carton plein pour la Suisse ! Quatre jours après leur succès 1-0 devant le Canada à Lucerne, les Suissesses se sont imposées 4-3 à Dunfermline face à l’Ecosse.

Dans une rencontre très enlevée, la Suisse doit cette victoire à un doublé de Sydney Schertenleib et à des réussites d’Iman Beney et de Smilla Vallotto. La question désormais est de savoir si ce festival offensif en Ecosse aura une suite pour Pia Sundhage, dont le contrat à la tête de la sélection n’a pas encore été reconduit. Les deux succès remportés lors de ce rassemblement d’octobre ont sans doute renforcé son crédit.

Les Suissesses ont témoigné d’un réel brio devant la cage adverse. Les réussites inscrites par Iman Beney, sa première en sélection, et de Smilla Vallotto soulignent aussi une efficience retrouvée dans le dernier geste. La joueuse de Manchester City a signé le 3-2 sur un service en or de Géraldine Reuteler pour prendre de revers la défense écossaise. Celle de Wolfsburg a, pour sa part, armé une frappe magnifique pour le 4-2.



Rilind Nivokazi offre la victoire au FC Sion Rilind Nivokazi: un mardi d'octobre qu'il n'oubliera pas. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Il n’y a plus de malédiction pour le FC Sion à Tourbillon. Après quatre matches sans victoire et sans le moindre but devant leur public, les Sédunois ont su relever la tête.

Ils se sont imposés 3-2 devant le FC Saint-Gall après avoir pourtant concédé l’ouverture du score sur un penalty de Carlo Boukhalfa à la 5e minute. Pour le plus grand soulagement de Didier Tholot, Rilind Nivokazi avait revêtu les habits du sauveur. Le transfuge de Bellinzone a provoqué le penalty pour le 1-1 avant de signer un doublé juste avant la pause pour forcer la décision. Le deuxième but saint-gallois inscrit par Mihailo Stevanovic à la 89e n’a toutefois pas épargné aux Valaisans une fin de rencontre bien crispante.

Didier Thiolot tient bien en la personne du Kosovar de l’un des meilleurs attaquants du pays. Face aux Saint-Gallois, le buteur a été aidé par les choix forts de son entraîneur qui a titularisé Liam Chipperfield et Théo Berdayes dans l’espoir d’insuffler un nouvel élan trois jours après la défaite 1-0 devant Thoune que les Sédunois retrouveront samedi dans l’Oberland.

Une 8e victoire pour le FC Thoune Thoune a cueilli une 8e victoire en 11 matches dans le choc de extrêmes à la Stockhorn Arena. Le leader s’est imposé 3-0 devant la "lanterne rouge" Winterthour sur des réussites de Lucien Dähler (20e), de Leonardo Bertone (36e) et d’Elmin Rastoder (82e). Seule fausse note pour Mauro Lustrinelli, l’expulsion de Valmir Matoshi à la 39e minute. Sans que ce carton rouge ne remette en question le succès des Bernois.



National League: Genève-Servette donne la leçon à Davos A l'image de Corvi, Davos a trébuché aux Vernets Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Genève-Servette a nettement battu le leader Davos 7-0 lors d'une soirée de National League qui n'a pas souri aux équipes de tête. Tant Rapperswil-Jona (2e) que Lausanne (3e) ont aussi perdu.

L'information majeure de la soirée, c'est que Davos n'est pas invincible. Pour la première fois de la saison, les Grisons ont chuté dans le temps réglementaire. Davos n'avait jusqu'ici perdu qu'une fois: le 30 septembre, l'équipe de Josh Holden s'était inclinée 4-3 tab à Rapperswil. Depuis, elle avait aligné neuf victoires.

Aux Vernets, le leader a payé cher un début de match totalement raté. Genève-Servette, qui alterne décidément les bonnes prestations et les coups de mou, menait déjà 4-0 après le tiers initial grâce à des réussites de Le Coultre (2'45), Verboon (2'59) et Puljujärvi (17e/19e). Bozon (21e), Manninen (54e) et Granlund (60e) ont encore enjolivé le score.

Le LHC et Fribourg battus Le Lausanne HC, qui restait sur trois victoires, a subi le réveil de Bienne, qui n'avait gagné qu'une fois lors de ses six dernières rencontres. Les Seelandais l'ont emporté 6-1 grâce notamment à un doublé de l'inévitable Rajala, auteur du 2-1 (29e) et du 4-1 (54e).

Fribourg-Gottéron, handicapé par plusieurs absences dont celle de Sörensen, n'a pas tenu la distance à Kloten. Les visiteurs ont rapidement mené 2-0 grâce à Nemeth (8e) et Kapla (12e), avant de finalement s'incliner 4-2. Gottéron accuse une fragilité inquiétante en déplacement. Le héros de la partie côté zurichois a été Dario Meyer, qui a marqué les trois derniers buts (24e/51e/57e).

Ajoie ne bat que les clubs bernois La lanterne rouge Ajoie a fêté un rare succès, seulement son troisième de l'exercice, en allant s'imposer 5-4 à Berne. Berthoud (54e) et Sopka (59e/dans le but vide) ont fait la différence en fin de match. Les autres réussites des Ajoulots ont été l'oeuvre de Nättinen (5e/7e) et Wick (39e).

Jusqu'ici, les Jurassiens avaient battu Berne (4-0/20 septembre) et Langnau (2-1/21 octobre), les deux fois à Porrentruy. Il faut croire qu'ils trouvent un surplus de motivation lorsqu'ils affrontent les clubs bernois.

"Rappi" perd aussi 7-0 Les Zurich Lions ont écrasé les Rapperswil-Jona Lakers 7-0 pour signer un deuxième succès de suite. Les visiteurs ont pour leur part perdu un quatrième match consécutif. Après leur excellent début de saison, ils traversent une période plus difficile tout en restant au 2e rang, à 13 longueurs de Davos.

Le derby tessinois a souri à Lugano, qui s'est imposé 5-2 sur la glace de son rival cantonal Ambri-Piotta. Les bianconeri ont passé l'épaule dans le dernier tiers grâce à Sekac (54e/59e) et Thürkauf (55e), remportant ainsi un sixième succès en sept matches.



Le no 1 mondial boit la tasse Carlos Alcaraz méconnaissable à La Défense. Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Carlos Alcaraz est tombé de haut pour sa grande première à La Défense lors du Masters 1000 de Paris. Le no 1 mondial a bu la tasse devant Cameron Norrie (ATP 31).

Le joueur de Murcie s’est incliné 4-6 6-3 6-4 pour son entrée en lice dans ce dernier Masters 1000 de l’année. Cette défaite que l’on n’attendait pas pourrait lui coûter très cher. Il peut, en effet, perdre sa place de no 1 mondial si Jannik Sinner remporte dimanche le tournoi.

Coupable de 19 fautes directes dans la deuxième manche, Carlos Alcaraz a été très loin de justifier son rang. Sur un revêtement jugé très lent qui aurait dû favoriser son tennis, l’Espagnol a très vite perdu le fil pour concéder une quatrième défaite en neuf matches face au gaucher britannique.



Un grand Gregor Kobel à Francfort Gregor Kobel décisif à Francfort. Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Gregor Kobel tient la grande forme. Le portier de l'équipe de Suisse a été le grand artisan de la qualification du Borussia Dortmund pour le 3e tour de la Coupe d'Allemagne.

A Francfort face à l'Eintracht, le BVB l'a emporté 4-2 aux tirs au but. Le score était de 1-1 après 120 minutes de jeu avant que Kobel ne détourne l'essai de Fares Chaïbi lors de la séance des penalties. Durant la rencontre, le Zurichois avait déjà multiplié les parades pour maintenir son équipe dans le match.



"Impossible" d'être numéro 1 mondial en fin d'année, selon Sinner Jannik Sinner face à la presse à Paris Image: KEYSTONE/EPA/Teresa Suarez Jannik Sinner (ATP 2) pense qu'il lui sera "impossible" de finir l'année en tant que numéro 1 mondial. L'Italien a été détrôné en septembre par l'Espagnol Carlos Alcaraz.

"C'est impossible. Honnêtement, je n'y pense pas pour le moment, ça sera un objectif pour l'année prochaine", a déclaré l'Italien en conférence de presse avant son entrée en lice au Masters 1000 de Paris. Avec moins de 1000 points de retard, Sinner peut théoriquement doubler Alcaraz s'il remporte le tournoi parisien et que l'Espagnol est rapidement éliminé.

Mais il devra ensuite défendre 1500 points au Masters de Turin, qu'il avait remporté en 2024 là où son rival s'était fait éliminer dès les phases de poules. L'issue du duel pour la place au sommet de la hiérarchie mondiale "n'est pas entre mes mains", a soutenu Sinner.

"Si je regarde ma saison dans son ensemble, nous avons accompli des choses incroyables et mon seul souhait est de terminer l'année de la meilleure manière possible", a conclu le quadruple lauréat de tournois du Grand Chelem, vainqueur de l'Open d'Australie en janvier et de Wimbledon en juillet. Même s'il n'a "pas eu beaucoup de temps pour récupérer" de la finale de l'ATP 500 de Vienne, gagnée dimanche malgré des crampes au troisième set, Sinner a assuré se sentir bien physiquement.



Ecosse: révolution de palais au Celtic Glasgow Fin de parcours pour Brendan Rodgers au Celtic Glasgow Image: KEYSTONE/EPA/ANDREJ CUKIC Le Celtic Glasgow est dans la tourmente. Le manager Brendan Rodgers (52 ans) a démissionné lundi soir après un début de saison très mitigé. Le vétéran Martin O'Neill (73 ans) va assurer l'intérim.

Rodgers effectuait son deuxième passage à la tête du Celtic. Lors du premier, il avait mené le club au titre en 2017 et 2018, avant de partir à Leicester en février 2019.

Revenu en 2023, il a gagné deux nouveaux championnats (2024, 2025), mais la saison en cours s'avère difficile. Après deux défaites de suite, le Celtic accuse 8 points de retard sur Heart of Midlothian. Les dirigeants et Brendan Rodgers n'étaient plus sur la même longueur d'onde depuis quelques mois, de sorte que la séparation ne constitue pas une surprise.

Nommé ad intérim, O'Neill jouit d'une vaste expérience. Cet ancien milieu de terrain, vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions (1979, 1980) et du championnat d'Angleterre (1978) avec Nottingham Forest, a déjà dirigé le Celtic de 2000 à 2005, remportant le titre à trois reprises (2001, 2002, 2004). Il a aussi été manager de Leicester, Aston Villa et Sunderland et de l'équipe nationale d'Eire (novembre 2013 à novembre 2018).

