Messi vend du vin de la cave Château Constellation à Sion

Lionel Messi a un nouveau lien avec le Valais.
Lionel Messi a un nouveau lien avec le Valais.

Lionel Messi a un nouveau business en Valais

L'Argentin, superstar du foot, commercialise avec son image le vin d'une cave valaisanne. Un sacré coup de pub pour celle-ci!
28.10.2025, 14:5528.10.2025, 14:55
Yoann Graber
Yoann Graber

Lionel Messi a lancé sa marque de vin il y a deux ans, la «Lionel Collection». Le 15 octobre, le champion du monde 2022 a présenté sur Instagram les deux nouveaux vins qu'il commercialise: un blanc et un rosé. C'est le magazine romand Bilan qui a jeté un œil très attentif aux étiquettes de ces deux bouteilles – un johannisberg et un pinot noir – et a constaté qu'il s'agit de produits valaisans.

Oui, la superstar du football vend, sous son image, deux vins du Valais (il en a tout à fait le droit). Bilan a retrouvé la cave qui produit ces deux cépages: il s'agit de la cave Château Constellation, à Sion. Reste cette question: comment cette entreprise valaisanne a-t-elle pu s'associer au footballeur argentin?

Lionel Messi a présenté ses nouveaux vins sur Instagram, le 15 octobre.
Lionel Messi a présenté ses nouveaux vins sur Instagram, le 15 octobre.

En fait, c'est la société MM Winemaker qui se trouve derrière la marque «Lionel Collection». Quand celle-ci est née en décembre 2023, il s'agissait de commercialiser des bouteilles italiennes. Mais MM Winemaker a ensuite eu l'idée de le faire aussi avec des vins suisses.

Du coup, l'entreprise basée à Genève a proposé à plusieurs caves suisses d'envoyer des échantillons à la famille Messi à Miami (où joue actuellement celui qui est souvent considéré comme le meilleur footballeur de l'Histoire), afin que celle-ci choisisse par elle-même lesquels elle souhaite vendre sous son nom. C'est donc la cave Château Constellation qui a été retenue.

Messi a un type de vin préféré

«C’est une fierté, cela confirme la qualité de notre travail», se réjouit dans Bilan le boss de la firme valaisanne, Claude Thiery. Il précise:

«Messi adore le rosé»
Le blanc de Château Constellation, commercialisé par Lionel Messi.
Le blanc de Château Constellation, commercialisé par Lionel Messi.
Et le rosé.
Et le rosé.

Ce sont 60 000 bouteilles de cette première cuvée, sortie à la fin de cet été, qui ont été produites. Avec, évidemment, Lionel Messi sur l'étiquette, et le nom «Château Constellation» au dos. Elles ont déjà été commercialisées aux Etats-Unis, au Mexique et en Suisse. D'autres pays sont à venir prochainement.

En Suisse, elles peuvent s'acheter dans trois endroits: la cave de Château Constellation à Sion, évidemment, mais aussi la Cave du Palais de Justice à Genève et La Petite Cave du Chablais.

Et vous, vous allez goûter ce vin valaisan de Messi?
Au total, 17 personnes ont participé à ce sondage.

Pour Château Constellation, il s'agit d'un sacré coup de pub! Lionel Messi est suivi par 507 millions de personnes, rien que sur Instagram. Le patron de la cave sédunoise confie dans Bilan espérer désormais voir débarquer un jour la superstar dans ses locaux. Les fans du FC Sion, eux, doivent aussi fantasmer secrètement que ce nouveau lien entre leur ville et l'octuple vainqueur du Ballon d'or rapproche ce dernier du club valaisan.

