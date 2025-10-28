Vinicius n’aurait jamais dû faire ça à un coéquipier

En piquant sa crise au moment de sortir, dimanche face au Barça, le Brésilien du Real Madrid a fait une victime collatérale qu'on a un peu oublié dans l'histoire.

On a beaucoup parlé de Vinicius, dimanche lors du Clasico, et pas forcément pour de bonnes raisons. Le Brésilien a été fustigé pour son attitude véhémente à la fin d'un match remporté 2-1 par le Real Madrid face au Barça, mais aussi pour la façon dont il a réagi lorsque son entraîneur Xabi Alonso lui a poliment demandé de sortir.

Soyons clairs: aucun footballeur n'est content de quitter le terrain pendant un match, surtout quand son équipe est encore sous la menace de l'adversaire, ce qui était le cas du Real Madrid dimanche puisque les merengues ne menaient que d'un but. Quand on est attaquant, on vit cette sortie prématurée comme un échec et c'est normal: jamais un entraîneur n’a évincé un joueur qu’il estimait encore capable de faire basculer une rencontre.

Montrer du «respect»

Vinicius avait parfaitement le droit de ne pas être content, et certains entraîneurs diront même que c'est bon signe, eux qui préfèrent «voir un joueur fâché de sortir plutôt qu’un autre qui s’en fout». Mais il est certain aussi que la réaction épidermique du numéro 7 en a agacé beaucoup et qu'elle fait une victime collatérale qui n'avait rien demandé.

La colère de Vinicius en vidéo: Vidéo: twitter

En 2020 déjà, j'avais été surpris de voir autant de joueurs (Ronaldo, Mbappé, Reus) manifester leur mécontentement quand ils étaient substitués. J'avais alors contacté plusieurs personnalités du football suisse pour tenter de comprendre le phénomène, et je n'ai pas oublié ce que m'avait dit l'ancien international Kubilay Türkyilmaz (34 buts en 62 sélections avec la Nati).

Après avoir compati, rappelant qu'un joueur n'est «jamais content de sortir» et qu'au fond, «il est normal qu'il soit fâché», l'ex-buteur avait insisté sur les limites d'un tel comportement:

«Tu dois montrer du respect pour celui qui entre»

C'est la raison pour laquelle, dimanche après-midi, à la 72e minute du match entre le Real Madrid et Barcelone, j'ai beaucoup pensé au joueur qui attendait sur la touche que Vinicius daigne sortir pour lui laisser sa place.

Le moment du changement: Furieux, Vinicius a été remplacé par Rodrygo à la 72e minute du Clasico. Image: ESPN

Rodrygo est lui aussi un footballeur qui a travaillé dur pour atteindre le haut niveau et il est certain qu'à ce moment-là, il est lui aussi convaincu de pouvoir apporter quelque chose à son équipe, et peut-être la mettre à l'abri en inscrivant le but du 3-1.

Mais qu'a-t-il pensé en voyant que son coéquipier l'estimait moins digne que lui? Quel a été son état d'esprit au moment de pénétrer sur la pelouse, après que Vinicius, par son comportement, a expliqué à tout le stade que son remplaçant ne ferait jamais aussi bien que lui?

Ce n'est clairement pas le meilleur moyen d'entrer dans un match au sommet, de se mettre dans de bonnes dispositions mentales pour performer. Si Vinicius avait un peu plus pensé à l'équipe, il se serait arrêté un instant auprès de son remplaçant pour lui glisser quelques mots d'encouragement et lui dire que c'est à son tour, maintenant, de briller. Au lieu de quoi il lui a tendu la main de façon nonchalante en le regardant à peine, tout en continuant d'en vouloir à la terre entière. Rodrygo ne méritait pas ça.