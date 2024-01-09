Premier but pour Bichsel ++ Meillard veut briller à Levi

Les Suisses hors du top 10, Pinheiro Braathen victorieux Loc Meillard et les Suisses ont manqué le coche dans le slalom de Levi Image: KEYSTONE/EPA/KIMMO BRANDT Les ambitieux slalomeurs suisses doivent déchanter après le premier slalom de l'hiver.

Meilleur Helvète, Loïc Meillard n'a pu faire mieux qu'un 14e rang dimanche à Levi, où la victoire est revenue au Brésilien Lucas Pinheiro Braathen. Tanguy Nef et Daniel Yule ont, eux, terminé hors du top 20.

Bien trop prudent sur un premier tracé qu'il avait conclu en 10e position, Loïc Meillard n'a pas non plus trouvé le bon tempo sur le second parcours. Le champion du monde en titre de la spécialité a concédé au final 1''48 à Lucas Pinheiro Braathen, qui a offert au Brésil un premier succès en Coupe du monde de ski alpin.

Cette débâcle collective fait date: les Suisses avaient placé au moins un des leurs dans le top 10 à l'occasion des... 32 précédents slaloms disputés sur le front de la Coupe du monde ! Le dernier échec du genre remontait au 20 mars 2022 à Courchevel, où le meilleur Suisse - Loïc Meillard - avait dû se contenter du 12e rang.

Nef 21e, Yule 22e Cinquième sur cette même piste douze mois plus tôt, Tanguy Nef est donc également resté en retrait. Le Genevois, 14e le matin, est certes passé en mode attaque sur le deuxième tracé. Mais une grosse faute commise dans le mur lui a fait perdre tout espoir de bien figurer, et il s'est classé à un modeste 21e rang.

Troisième Helvète présent en seconde manche - et premier coureur à s'élancer l'après-midi, Daniel Yule n'a quant à lui pas pleinement profité de l'excellent état de la piste. Le Valaisan de 32 ans a néanmoins gagné sept places pour se classer 22e pour sa première course avec sa nouvelle marque de skis (Atomic).

Un podium historique Déjà en tête après la première manche, Lucas Pinheiro Braathen a maîtrisé ses nerfs sur le second tracé pour cueillir son sixième succès sur le Cirque blanc, le premier depuis janvier 2023 et donc le premier depuis qu'il défend les couleurs brésiliennes. Il a devancé de 0''31 le Français Clément Noël (2e).

Troisième à 0''57, le Finlandais Eduard Hallberg (22 ans) a également vécu une journée historique. Il offre à son pays son premier podium depuis janvier 2013 (Tanja Poutiainen 2e du slalom de Flachau), et le premier chez les messieurs depuis décembre 2007 et la victoire de Kalle Palander en géant à Alta Badia.



Marcel Hirscher absent jusqu'en janvier Marcel Hirscher ne reviendra pas avant le mois de janvier Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI L'octuple vainqueur du général de la Coupe du monde Marcel Hirscher a annoncé sur Instagram qu'il repoussait sa rentrée.

Le Néerlandais ne reprendra la compétition qu'au mois de janvier, juste avant les Jeux olympiques de Milan-Cortina (6-22 février).

"Il y a du progrès. La précision s'améliore. Je serai de retour en janvier", a écrit samedi soir le skieur de 36 ans, qui était tombé malade courant octobre et avait renoncé à participer tant au géant d'ouverture à Sölden qu'au slalom de Levi ce dimanche.

Hirscher avait tenté l'hiver dernier un retour après cinq ans sans compétition. Mais après seulement trois courses en Coupe du monde où il avait terminé loin des meilleurs, l'Autrichien, qui court désormais pour les Pays-Bas, s'était rompu le ligament croisé antérieur du genou gauche lors d'un entraînement, signant la fin de sa saison et jetant un gros doute sur la suite de sa carrière.

En juin, il avait annoncé qu'il voulait toutefois tenter un nouveau retour à la compétition pour l'hiver 2025/26, marqué par les JO de Milan-Cortina.



1re manche: Les Suisses largués, Pinheiro Braathen en tête Loïc Meillard n'a signé que le 10e temps de la 1re manche à Levi Image: KEYSTONE/EPA/KIMMO BRANDT A l'instar des dames la veille, les slalomeurs suisses ont manqué leur affaire dimanche matin dans la première manche du slalom de Levi.

Meilleur Helvète, le champion du monde 2025 Loïc Meillard pointe ainsi au 10e rang, à 1''32 du leader provisoire Lucas Pinheiro Braathen.

Premier coureur à s'élancer dans ce premier slalom masculin de l'hiver, Loïc Meillard s'est montré bien trop prudent sur un parcours où il s'agissait avant tout de laisser aller les skis. Il a très vite compris qu'il y avait bien mieux à faire, le dossard 3 Timon Haugan le devançant de 83 centièmes.

Et Haugan a signé au final le 3e temps. Porteur du dossard 4, le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen a amélioré de 0''49 le chrono de son ex-compatriote. Vainqueur l'an dernier en Laponie, Clément Noël a réussi le 2e temps à 0''41 du Norvégien d'origine, qui vise un sixième succès en Coupe du monde.

Les autres Suisses n'ont pas fait mieux que leur chef de file Loïc Meillard. Le Genevois Tanguy Nef, 5e douze mois plus tôt sur cette même piste, a réalisé le 14e chrono à 1''44. Daniel Yule, qui a perdu 2''15, pointe au 26e rang après le passage de 38 concurrents. Ramon Zenhäusern, Luca Aerni et Marc Rochat ne verront même pas la deuxième manche (dès 13h).



Premier but de la saison pour Bichsel Lian Bichsel (6) est félicité par ses équipiers après avoir ouvert la marque face aux Flyers Image: KEYSTONE/AP/LM Otero Lian Bichsel a brillé samedi en NHL. Le défenseur soleurois de Dallas a inscrit son premier but de la saison au cours d'un match gagné 5-1 par les Stars sur la glace des Philadelphia Flyers.

Le no 6 des Stars a ouvert la marque après 3'48 d'un tir du poignet armé de la ligne bleue pour signer sa 5e réussite en 57 matches de saison régulière en NHL. Jason Robertson a ensuite réalisé un "hat trick" pour permettre à Dallas de mener 4-0 à la 50e.

Lian Bichsel a été désigné troisième étoile de cette rencontre, qu'il a terminée avec un bilan de +1. Auteur de 8 charges, il a été aligné durant 20'47, dépassant ainsi pour la première fois de sa carrière nord-américaine les 20' de temps de jeu.

Akira Schmid s'est également montré déterminant samedi, même s'il n'a pas obtenu d'étoile. Le gardien bernois de Vegas a effectué 22 arrêts - dont 2 sur des tirs cadrés par le Zurichois Pius Suter - dans un match gagné 4-1 par les Golden Knights à St. Louis. La franchise du Nevada restait sur quatre défaites d'affilée.

Les Devils perdent Jack Hughes Les "Swiss Devils" de Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler se sont par ailleurs imposés 3-2 aux tirs au but à Washington pour décrocher une quatrième victoire en cinq matches. Auteur d'un triplé à Chicago trois jours plus tôt, le défenseur Simon Nemec a marqué le tir au but victorieux.

New Jersey avait appris dans la journée qu'il devrait composer pendant deux mois sans sa superstar Jack Hughes. Meilleur compteur de l'équipe avec 20 points, le centre américain a été opéré à un doigt après s'être blessé la veille au cours d'un repas d'équipe. Il pourrait faire son retour juste avant les JO 2026.



Décevant à Sölden, Loïc Meillard veut briller à Levi Décevant 14e du géant d'ouverture à Sölden, Loïc Meillard espère lancer véritablement sa saison dimanche. Le skieur d'Hérémence sera l'un des hommes à battre dans le slalom de Levi.

Deuxième du général en 2023/23 et 3e en 2024/25, Loïc Meillard pourrait être le grand rival de Marco Odermatt dans la lutte pour le gros Globe de cristal. Mais s'il veut titiller le Nidwaldien, il devra se montrer particulièrement performant en slalom, une spécialité dont il est le champion du monde en titre.

Vainqueur l'hiver dernier à Hafjell, Loïc Meillard avait décroché quatre autres podiums pour prendre la 2e place de la Coupe du monde de la discipline derrière Henrik Kristoffersen. Il avait lancé sa saison de slalom en terminant 3e à Levi, cueillant ainsi son premier podium sur la neige finlandaise.

Les autres slalomeurs suisses affichent également de grosses ambitions. Si le Genevois Tanguy Nef doit confirmer son excellente saison 2024/25, qu'il a conclue avec un 8e rang final en Coupe du monde de slalom, l'heure est à la revanche pour Daniel Yule, Ramon Zenhäusern et Marc Rochat. Tous restent sur un exercice 2024/25 compliqué.



Xhaka: "Ce sera parfait mardi quand nous serons qualifiés" Granit Xhaka (no 10) et la Suisse veulent finir le travail au Kosovo. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Après la belle victoire contre la Suède samedi à Genève (4-1), Granit Xhaka et la Suisse veulent finir le travail au Kosovo. Même si la qualification pour le Mondial est déjà quasiment acquise.

"Nous avons réalisé un parcours presque parfait pour le moment dans ces qualifications. Ce sera parfait mardi quand nous serons qualifiés", a déclaré le capitaine bâlois lors de son passage en zone mixte.

Avec quatre victoires et un match nul, la Suisse aurait difficilement pu faire mieux depuis le mois de septembre. Mais l'étonnante campagne réussie par le Kosovo, qui a gagné samedi en Slovénie (2-0) et pointe toujours à trois longueurs, empêche pour l'instant les Helvètes de fêter leur qualification.

"Nous sommes proches, mais nous devons rester prudents. Le Kosovo est un adversaire redoutable, qui a battu toutes les équipes du groupe sauf nous", a mis en garde Xhaka.

Eviter une "remontada" Le no 10, qui a marqué le 2-1 samedi sur penalty, sait bien que seule une défaite par six buts d'écart mardi à Pristina forcerait la Suisse à disputer les barrages. Comme son sélectionneur Murat Yakin, il a toutefois rappelé que tout était possible dans le football.

"Nous avons vu suffisamment de retournement de situation du genre, et nous ne voulons pas nous y ajouter. Nous avons beaucoup de respect pour le Kosovo, mais si nous perdons 6-0, nous ne pourrons nous en prendre qu'à nous-mêmes", a-t-il dit.

L'homme aux 142 sélections a quand même évoqué la désormais très probable participation de la Suisse à une sixième Coupe du monde consécutive depuis 2006: "Ce serait historique, et nous allons faire sorte d'écrire cette histoire. Ce pourrait être la dernière Coupe du monde pour beaucoup d'entre nous. Nous sommes toujours aussi excités à l'idée d'y participer et nous voulons aussi motiver les jeunes joueurs qui pourraient y aller pour la première fois."



Mondial 2026: la Suisse y sera sans aucun doute Les trois premiers buteurs suisses: Embolo, Xhaka et Ndoye Image: KEYSTONE/EPA/SALVATORE DI NOLFI La Suisse devrait sauf tremblement de terre disputer le Mondial 2026. Victorieuse de la Suède samedi à Genève (4-1), elle doit toutefois attendre mardi pour valider sa qualification au Kosovo.

Le succès du Kosovo en Slovénie (2-0) prolonge en effet le suspense dans ces qualifications pour le Mondial nord-américain. Mais avec sa différence de but largement favorable, seule une improbable défaite par six buts d'écart mardi à Pristina priverait la Suisse d'une qualification.

Sans Remo Freuler (blessé et remplacé par Michel Aebischer), la Suisse a parfaitement entamé la rencontre dans un Stade de Genève à guichets fermés (26'458 spectateurs). Elle a pris l'avantage dès la 12e minute sur un but de Breel Embolo, son 4e dans ces qualifications. L'attaquant bâlois était à la réception d'un centre à ras de terre de Dan Ndoye, qui a fait la différence sur le côté droit de l'attaque helvétique.

Premier but encaissé L'ouverture du score acquise, les hommes de Murat Yakin se sont contentés de gérer leur avantage face à une Suède qui évoluait sans ses attaquants stars Alexander Isak (entré en jeu à la 63e) et Viktor Gyökeres. Et alors qu'ils n'avaient pas encaissé le moindre but lors des cinq matches précédents, ils ont craqué sur la première occasion scandinave.

Sur un centre mal renvoyé par la défense suisse, Benjamin Nygren a surpris Gregor Kobel d'une reprise de volée que le gardien aurait peut-être pu détourner avec une main un peu plus ferme (33e). Le portier du Borussia Dortmund s'est toutefois bien rattrapé devant Alexander Bernhardsson à la 45e, alors que la Suisse souffrait depuis l'égalisation suédoise.

Sans doute tenus au courant de l'évolution du score à Ljubljana, où le Kosovo menait déjà à la pause, les Helvètes sont revenus du vestiaire avec de meilleures intentions. Et ils ont su capitaliser sur une erreur suédoise pour reprendre l'avantage à l'heure de jeu.

Comme à Solna lors du match aller, Granit Xhaka a pris ses responsabilités pour transformer un penalty obtenu par Breel Embolo (60e). Ce dernier avait été déséquilibré dans la surface par le gardien Viktor Johansson, à la suite d'une passe en retrait très mal dosée de Gabriel Gudmundsson.

Les Romands marquent Dans tous les bons coups à Genève, Embolo aurait pu donner deux longueurs d'avance à la Suisse, mais il a perdu son face-à-face avec Johansson quelques instants plus tard (61e). Un échec sans conséquence, puisque son passeur décisif Dan Ndoye s'est mué en buteur pour dispenser le public genevois d'une fin de match irrespirable.

Devenu la principale arme offensive de cette séduisante équipe de Suisse, le Vaudois a marqué le 3-1 au terme d'un mouvement vertical initié par Granit Xhaka et Ruben Vargas (75e). Et pour conclure la soirée sur une magnifique note, le Genevois Johan Manzambi a ajouté un quatrième but dans le temps additionnel.

Les joueurs de Murat Yakin auraient évidemment préféré valider leur qualification à domicile, devant le public suisse. Ils devront attendre leur déplacement au Kosovo pour composter leur billet pour l'Amérique du Nord. Mais leur participation à un sixième Mondial consécutif ne fait plus aucun doute.



Masters ATP: une finale entre Alcaraz et Sinner Le sourire de Carlos Alcaraz après sa victoire Image: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO Le no 1 mondial Carlos Alcaraz s'est qualifié pour la finale du Masters ATP à Turin. Il affrontera dimanche Jannik Sinner, son grand rival italien et dauphin au classement.

Alcaraz a dominé le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 8) en deux sets, 6-2 6-4. Pour la première fois de sa carrière, "Carlitos", qui avait été éliminé dès la phase de poules l'an dernier, peut prétendre au titre suprême de "maître".

Il a écoeuré Auger-Aliassime sans réponses face à la puissance et la précision des coups droits de l'Espagnol qui s'est imposé en une heure et 24 minutes de jeu. Mais pour décrocher son neuvième titre de l'année, le 25e de sa carrière à 22 ans, l'Espagnol va devoir faire tomber une montagne.

Il affrontera Sinner pour la sixième fois cette saison, à chaque fois en finale. L'Espagnol mène par quatre victoires à un au bilan de leurs confrontations en 2025. Mais l'Italien a impressionné depuis le début de la semaine.



National League: Ajoie s'offre Genève-Servette Les joueurs dAjoie fêtent un rare succès Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Ajoie a remporté sa quatrième victoire de la saison en National League en battant Genève-Servette 2-0. De son côté, Fribourg-Gottéron s’est incliné 4-2 à Ambri.

Ajoie a fait plaisir à ses supporters. En plus d’avoir annoncé la prolongation de Jerry Turkulainen, le HCA a battu Genève-Servette. Les Jurassiens ont profité d’une pénalité de cinq minutes contre Jan Rutta pour ouvrir le score grâce à Jonathan Hazen (3e).

Dominateurs, les Aigles ont ensuite poussé pour égaliser. Mais Antoine Keller, qui vivait sa première titularisation sous le maillot d’Ajoie, a tenu bon pour s’offrir un blanchissage. Turkulainen a tué le match dans la cage vide (60e).

Fribourg manque la confirmation Fribourg a manqué l’occasion de confirmer sa belle victoire acquise la veille contre Davos. Les Dragons se sont inclinés 4-2 sur la glace d’Ambri. Les Léventins ont rapidement pris les devants grâce à une réussite de Dominic Zwerger (2e).

Jacob De la Rose (30e) puis Lucas Wallmark (36e) pensaient avoir retourné le match, mais un tir au but transformé par Michael Joly (48e) a remis les compteurs à zéro. Manix Landry a offert la victoire aux siens à la 55e et Miles Müller a scellé le score dans la cage vide (60e).

Bienne sèchement battu Bienne a concédé une quatrième défaite consécutive en s’inclinant 6-0 à Lugano. Un doublé de Luca Fazzini (7e et 23e) et un triplé de Mike Sgarbossa (28e, 36e et 60e) ont permis aux bianconeri de poursuivre sur leur bonne lancée. Les Tessinois ont remporté huit de leurs dix derniers matches.

Le derby bernois a souri au CP Berne. Les Ours se sont imposés 4-3 après prolongation à Langnau, au terme d’une rencontre à rebondissements. Finalement, Rapperswil-Jona a mis fin à sa série de sept défaites consécutives. Après avoir été menés 2-0, les Saint-Gallois ont battu Kloten 3-2 après prolongation.



Suisse - Suède: Michel Aebischer titulaire Michel Aebischer 駱aulera Granit Xhaka dans l'entrejeu suisse (archives). Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le sélectionneur de l'équipe de Suisse Murat Yakin a choisi l’homme qui remplacera Remo Freuler pour défier la Suède samedi à Genève (20h45). Il s’agit du Fribourgeois Michel Aebischer.

Le milieu de terrain de Pise, absent lors du dernier rassemblement, a été préféré à Djibril Sow, Simon Sohn et Johan Manzambi. Il épaulera le capitaine Granit Xhaka dans l’entrejeu de l’équipe de Suisse.

L'entraîneur bâlois n’a réservé aucune autre surprise. Le Bernois Fabian Rieder fait, comme prévu, son retour en soutien du trio d’attaque Dan Ndoye - Breel Embolo - Ruben Vargas.

Derrière, les quatre hommes titularisés lors des quatre premiers matches de qualification pour le Mondial 2026 sont bien là. De gauche à droite, Ricardo Rodriguez, Manuel Akanji, Nico Elvedi et Silvan Widmer évolueront devant le gardien Gregor Kobel.

Dans le camp suédois, le nouveau sélectionneur Graham Potter a fait le choix de laisser son attaquant star Alexander Isak, qui revient de blessure, sur le banc des remplaçants. Déjà privée de Viktor Gyökeres, la Suède jouera donc avec un duo d'avants-centres inédit: Mattias Svanberg (Wolfbsurg) et Benjamin Nygren (Celtic Glasgow).

La composition suisse: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Xhaka, Rieder; Ndoye, Embolo, Vargas.

La composition suédoise: Johansson; Holm, Lagerbielke, Hien, Svensson; Bernhardsson, Karlström, Ayari, Elanga; Nygren, Svanberg.



Qualification de l'Euro dames: large succès suisse François Gomez donne ses instructions Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE La Suisse s'est relancée dans le 1er tour des qualifications de l'Euro dames. A Fribourg, elle a dominé la Norvège 71-33.

Battue 85-64 en Grande-Bretagne mercredi, l'équipe de Suisse dames s'est donc parfaitement rachetée. Les joueuses du coach François Gomez ont facilement battu la Norvège samedi à Fribourg lors de la 2e journée.

Les Helvètes n'ont pas connu de problème pour l'emporter, faisant la course en tête d'un bout à l'autre d'une rencontre à sens unique. Les Norvégiennes n'ont pas eu voix au chapitre: elles ont été dominées dans tous les compartiments du jeu.

Cette première fenêtre de qualifications se terminera mardi, avec pour les Suissesses la réception de l'Autriche à St-Gall. Les trois dernières journées sont programmées en mars 2026, avec un seul match à domicile pour la Suisse (le 11 face aux Britanniques). Les deux premiers du groupe - ainsi que les trois meilleurs troisièmes - décrocheront leur ticket pour le 2e tour qualificatif.



BJL Cup: la Suisse a perdu le premier simple contre la Slovaquie Une d馭aite pour Susan Bandecchi Image: KEYSTONE/GABRIEL MONNET La Suisse est déjà en difficulté dans les play-off de la Billie Jean King Cup à Cordoba. Elle a perdu le premier simple face à la Slovaquie.

La Tessinoise Susan Bandecchi (WTA 240) s'est inclinée 7-5 6-2 face à Viktoria Hruncakova (WTA 226) dans le duel des deux numéros deux. Pourtant, la Suissesse a mené 5-1 avant de concéder la bagatelle de huit jeux consécutifs.

Le deuxième simple opposera Simona Waltert (WTA 86) et Rebecca Sramkova (WTA 74) avant le double. Les Suissesses affronteront ensuite l'Argentine dimanche.



FC Zurich: l'intérim de Dennis Hediger prolongé Dennis Hediger: son intérim sur le banc du FCZ va se prolonger Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Dennis Hediger restera entraîneur intérimaire du FC Zurich jusqu'au terme de l'année, a indiqué le club. Le FCZ veut se donner le temps de choisir soigneusement et sans pression son nouvel entraîneur.

Hediger (39 ans) aura un nouvel assistant à ses côtés en la personne d'Ercüment Sahin, ancien joueur du FCZ pour qui il a marqué 68 buts en deux passages. Sahin, qui est en possession de la licence UEFA Pro, travaille dans le secteur jeunesse du FC Zurich. Cette année, il a mené les M18 au titre de champion de Suisse.

Dennis Hediger avait été propulsé entraîneur ad intérim du FCZ après le limogeage du Néerlandais Mitchell van der Gaag en octobre.



Masters ATP à Turin: Jannik Sinner qualifié pour la finale Une finale de plus pour Jannik Sinner Image: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO L'Italien Jannik Sinner (ATP 2) s'est qualifié pour sa troisième finale consécutive au Masters ATP à Turin. Il a battu en demi-finale l'Australien Alex de Minaur (ATP 7) en deux sets, 7-5 6-2.

De Minaur a offert une belle résistance lors de la manche initiale, tenant son rang jusqu'à 5-5. Mais Sinner a fini par prendre le service de l'Australien sur sa huitième balle de break, avant de confirmer sur sa mise en jeu pour empocher le premier set.

L'Italien a enchaîné en réussissant deux breaks d'entrée en seconde manche pour rapidement mener 4-0. Son adversaire ne s'en est jamais remis.

Tenant du titre, Sinner tentera donc la passe de deux dimanche devant son public. Son adversaire sera le vainqueur de la deuxième demi-finale qui mettra aux prises dès 20h30 l'Espagnol Carlos Alcaraz (ATP 1) et le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 8).

