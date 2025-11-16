Regard des mauvais jours pour le deuxième meilleur skieur du monde. Keystone

Swiss-Ski à la peine: voici les sept enseignements de Levi

Les épreuves finlandaises de ce week-end ont rendu leur verdict. Mikaela Shiffrin est dans une forme resplendissante, alors que Lucas Braathen a offert au Brésil une première victoire en ski alpin. Du côté de l'équipe de Suisse, c'est mauvais.

Levi est, comme de coutume, le lieu des premiers slaloms du calendrier de la Coupe du monde de ski alpin. Un slalom féminin le samedi et un autre masculin le dimanche. La station finlandaise et son long tapis glacé ont offert un spectacle intéressant sur une piste qui reste, qu'on se le dise, relativement ennuyeuse par ses deux tronçons plats.

Or, cette Levi Black a accouché de bien des enseignements dans des températures glaciales (près de - 17 degrés).

Shiffrin sera intouchable en slalom cette année

Elle a gagné. D'accord. Mais ses deux manches en Finlande ont démontré une chose: cette année, Mikaela Shiffrin sera intouchable dans la discipline du virage court, c'est indéniable. La bataille entre Zrinka Ljutic et Camille Rast l'an dernier est de l'histoire ancienne. L'Américaine a retrouvé l'appétit et la maîtrise de son ski. En témoigne sa première manche, sublime, d'une stabilité remarquable; chaque virage était franc et explosif. Shiffrin est au-dessus de la mêlée et personne n'est en mesure de la chatouiller.

Et Paula Moltzan sera une grande actrice cette saison

Dans le sillage de sa leader, Paula Moltzan, si elle est épargnée par les blessures, va performer en 2025/2026. Après son excellent slalom géant à Sölden (2e), son slalom de Levi n'est pas mal non plus, qui plus est avec une grosse erreur sur le premier tracé. Rejetée au 19e rang, Moltzan a fait montre de ses qualités. Résultat: 4e, avec le deuxième temps de manche sur le second parcours. L'Américaine, après seulement deux courses, va faire de gros dégâts.

Paula Moltzan est en grande forme. Keystone

Des Suissesses à la traîne sur tous les plans

Les cadres étaient à nouveau présentes en deuxième manche, mais derrière elles, aucune skieuse n'a réussi à arracher son ticket pour le second run. Si Camille Rast (15e), encore en délicatesse avec sa hanche, Wendy Holdener (8e) et Mélanie Meillard (22e) ont pris part au deuxième tracé, avec un rendu pour le moins tristounet, Swiss-Ski n'a pas pu compter sur des Eliane Christen (52e), Anouk Brändli (57e), Aline Danioth (32e) ou encore Aline Hoepli (37e).

Camille Rast n'est (pas encore) en grande forme. Keystone

Mais Amélie Klopfenstein se rapproche du top 30

En prenant part à son deuxième départ au plus haut niveau, la jeune skieuse romande continue d'apprendre. A Levi, il a manqué 41 centièmes pour rentrer dans le top 30 pour l'ancienne double championne olympique de la jeunesse en 2020. Une (petite) satisfaction, une, au moins, dans le camps suisse.

Les Suisses? Absents des débats

En ce glacial dimanche matin 16 novembre, Loïc Meillard s'est présenté avec le dossard 1. Une manche sans faute, techniquement précise, mais surtout sans agressivité. Il finit 10e, loin de ses standards habituels. En deuxième manche, c'est un poil mieux, plus d'envie et d'explosivité. Sauf que ça n'avance pas et à l'addition des deux runs, c'est un 14e rang indigne de sa classe. L'allumage péclote pour le Valaisan, qui, si nous comparons avec sa saison dernière, établit son pire résultat dans la discipline, exception faite de sa sortie de piste à Adelboden.

Pas de point pour Marc Rochat, trop brouillon sur ce premier slalom de la saison. Keystone

Mais il n'y a pas que le champion du monde d'Hérémence qui n'a pas satisfait dès son entame. Daniel Yule (22e), qui apprivoise ses nouvelles lattes Atomic, apparaît en rodage en ce mois de novembre; Tanguy Nef (21e) s'est montré appliqué, mais surtout coupable d'une grosse erreur en deuxième manche. La journée (au bureau) a été même pire pour Luca Aerni, à côté de ses spatules sur le premier parcours; Marc Rochat, lui, était bien trop brouillon; et Ramon Zenhäusern s'est montré bien faible techniquement. Ces trois-là, non-qualifiés. ont d'ailleurs pris la direction de l'hôtel avant le début de la deuxième manche. La bande à Matteo Joris va devoir revêtir le bleu de chauffe et avaler les piquets pour laver l'affront à Gurgl, le week-end prochain.

Braathen brille,

Hallberg aussi

Lucas Pinheiro Braathen a (enfin) hissé le drapeau brésilien tout en haut. Le technicien a montré qu'il n'avait pas que le rythme de la samba, mais également la finesse au milieu des piquets pour imposer sa loi cette année en slalom.

Eduard Hallberg (à droite) est en bonne compagnie, aux côtés de Clément Noël (à gauche) et Lucas Pinheiro Braathen (au milieu). Keystone

Mais la plus belle performance nous vient d'un Finlandais, successeur de l'illustre Kalle Palander: Eduard Hallberg. L'exploit est beau, car la nation attendait un podium en ski alpin depuis 2007 - et le fameux Kalle Palander.

Âgé de 22 ans, le skieur finlandais avait déjà fait parler de lui l'an dernier, avec un premier parcours supersonique bouclé à la 8e place. Il avait ensuite craquer sur le second. Cette fois-ci, il a réussi une petite prouesse en se montrant très, très solide sur les deux manches. Un nouveau nom qui peut s'installer durablement dans la hiérarchie.

Deux jeunes Américains à surveiller de près

C'est peut-être la petite découverte de cette année, à Levi. Alors oui, il n'ont pas fait d'entrées fracassantes, mais certains détails prouvent qu'il faut surveiller ces deux nouveaux funambules venus des Etats-Unis: Cooper Puckett et Stanley Buzek. Le premier a réussi à prendre la qualif' avec une première manche de grande qualité compte tenu de son numéro de dossard élevé, le 69 (!). Hélas, dans l'après-midi, l'Américain a étouffé sa grinta, préférant rafler quelques points (26e).

Le deuxième était dans le rythme pour claquer un top 25 juste avant de sortir sur le bas du tracé. Mais un autre facteur est intéressant: Puckett prenait part à son premier slalom de Coupe du monde, tout comme Buzek, qui lui fêtait même son baptême du feu sur le Cirque blanc.