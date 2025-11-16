ciel couvert
DE | FR
burger
Sport
Cyclisme

Cyclisme: une série mondiale d'Everesting est en préparation

«Inspiré de l'ironman»: une série cycliste inédite arrive

Fondateur du défi Everesting, l'Australien Andy van Bergen a organisé cette année le tout premier Mondial de la discipline. Il revient sur cette première édition et nous présente son nouveau projet, inspiré du modèle ironman, qui pourrait bientôt le mener en Suisse. Interview.
16.11.2025, 07:0316.11.2025, 07:03
Romuald Cachod

L'Everesting est un défi bien connu des passionnés de cyclisme: il consiste à gravir, sur une même pente escaladée à plusieurs reprises, un dénivelé total de 8 848 mètres, soit l'équivalent d'un Everest. Le challenge connaît un tel succès qu'il a donné lieu cette année à son tout premier Championnat du monde, auquel plusieurs coureurs suisses ont pris part. La première pierre d'un projet global, dans lequel la Suisse dispose de tous les atouts pour jouer un rôle important.

Andy, quel regard portez-vous sur le tout premier Championnat du monde d’Everesting, que vous avez récemment organisé sur les pentes de l’Etna en Italie?
L'événement a répondu à nos attentes: il a été brut, exigeant et authentique. Il a réuni des cyclistes venus du monde entier, unis par un état d’esprit plutôt que par une licence sportive.

Ce Romand est devenu champion du monde d'Everesting

Plusieurs concurrents avec lesquels nous avons échangé ont semblé ravis de cette première édition.
L’ambiance ressemblait davantage à un rassemblement d’ultra-endurance qu’à une course sur route classique: chacun a puisé dans ses retranchements, les coureurs se sont soutenus mutuellement et sont repartis avec des histoires qu’ils pourront raconter durant de longues années. Cela a vraiment confirmé l’idée qu’un défi individuel pouvait se transformer en un véritable événement international. Cette énergie et cet esprit de communauté étaient exactement ce que nous voulions créer.

«Les retours ont dépassé nos attentes»

Cependant, il y a eu un bémol: les délais étaient si courts que peu de coureurs ont été classés. Etait-ce volontaire de votre part?
Oui, cette limite de temps visait à renforcer la dimension «Championnat du monde» plutôt qu’à transformer l’épreuve en un défi de survie de 24 heures. L’Everesting restera toujours un accomplissement personnel, mais ce format devait créer une vraie pression, où préparation, gestion de l’effort et stratégie sont déterminants. Nous voulions que le peloton de tête illustre l’excellence en matière d’endurance, tout en laissant la porte ouverte à des amateurs ambitieux capables de terminer dans les temps. Cela a donné lieu à une journée intense et passionnante.

«Cela dit, les prochaines éditions proposeront probablement des délais un peu plus long»
Andy van Bergen est le créateur du défi Everesting.
Andy van Bergen est le créateur du défi Everesting.image: dr

A propos des prochaines éditions: le Championnat du monde l’an prochain a déjà été confirmé. Or vos ambitions vont bien au-delà. Parlez-nous de votre vision pour la discipline.
Nous voulons construire une série mondiale inspirée du modèle ironman: des épreuves qualificatives régionales menant à une finale annuelle en Italie. Nous travaillons actuellement sur la structure et sur des partenariats locaux avec des acteurs qui comprennent à la fois la culture cycliste et la narration propre à l’endurance. L’objectif est de lancer plusieurs événements européens en 2026, qui mèneront au deuxième Championnat du monde en Sicile la même année (réd: une manche à Villach en Autriche vient d'être officialisée). Par la suite, nous voulons nous développer dans d’autres régions du monde, en privilégiant un petit nombre d’événements bien pensés et fidèles à l’esprit de la discipline, plutôt qu’une croissance trop rapide.

Un projet visiblement passionnant. Mais existe-t-il une réelle demande pour ce type d’événement?
L’Everesting se situe à la croisée du sport d’endurance, de l’aventure et de la communauté. Il attire des cyclistes à la recherche d’un défi personnel, tout en leur offrant le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand. Notre objectif à long terme ne se limite pas à faire croître les chiffres: nous voulons bâtir une culture mondiale autour de la résilience. Le Championnat du monde restera volontairement limité et prestigieux, mais l’écosystème global de l’Everesting – avec ses formats «Quarter» et «Half» (réd: un quart et la moitié de l'altitude de l'Everest à gravir) ou ses versions virtuelles – peut certainement accueillir des dizaines de milliers de participants chaque année.

L’affiche du prochain Mondial d’Everesting, un événement dont Vincenzo Nibali est l’ambassadeur.
L’affiche du prochain Mondial d’Everesting, un événement dont Vincenzo Nibali est l’ambassadeur.image: everesting

La Suisse semble toute indiquée pour accueillir une manche de qualification à l'avenir.
Il ne fait aucun doute que la Suisse offrirait un cadre parfait pour un événement aussi épique qu’un Everesting. Après tout, elle réunit tout ce qui rend la discipline spéciale: des ascensions spectaculaires, une culture cycliste profondément enracinée et un vrai goût pour le défi.

«C’est une région
très bien placée sur
notre liste pour accueillir
une manche à part entière»

Y a-t-il des ascensions en Suisse qui vous font de l’œil?
Des ascensions comme le Grimselpass, le Klausenpass ou le Sanetsch seraient exceptionnelles. Et bien sûr, un grand classique pour les Everesters, et les grimpeurs en général, reste le mythique Saint-Gothard. Tous offrent du dénivelé, des paysages spectaculaires et ce sentiment d’isolement propre aux plus beaux défis d'Everesting.

«Plus c'est difficile, mieux c'est»: on a causé avec la reine de l'appli Strava

Selon vous, qu’est-ce qui fait qu’une montée est idéale pour une manche d’Everesting?
Une montée parfaite doit trouver un juste équilibre. Elle doit être assez raide pour être efficace, sûre et prévisible à la descente, avec un accès facile pour l’assistance et le public. La régularité du pourcentage compte plus que la longueur.

«Les coureurs ont besoin de trouver leur rythme»

Dernière question, Andy. Vous organisez un événement mondial en dehors du cadre officiel de l’Union cycliste internationale (UCI). Ne craignez‑vous pas qu’elle cherche à s’approprier la discipline?
Nous avons des contacts avec l’UCI, mais nous n’avons jamais abordé ce dont vous suggérez. Cela dit, nous bénéficions d’une solide protection de notre propriété intellectuelle à l’échelle mondiale, notamment dans les pays susceptibles de les intéresser s’ils venaient un jour à se lancer dans ce type de projet. Il n’y a donc aucune inquiétude réelle à ce sujet.

Plus d'articles sur le sport
Grichting: «Je vis toujours avec les douleurs de mon agression en Turquie»
Grichting: «Je vis toujours avec les douleurs de mon agression en Turquie»
de Etienne Wuillemin
Qui est Laila Hasanovic, la petite amie de Jannik Sinner?
Qui est Laila Hasanovic, la petite amie de Jannik Sinner?
Le talent de ce Romand a été salué par Xherdan Shaqiri
Le talent de ce Romand a été salué par Xherdan Shaqiri
de Julien Caloz
Ces équipes sournoises étaient prêtes à tout pour gagner
Ces équipes sournoises étaient prêtes à tout pour gagner
de Yoann Graber
L'écharpe de ce club suisse a une fonction inattendue
L'écharpe de ce club suisse a une fonction inattendue
de Yoann Graber
Une prime spéciale a été créée au Masters de Turin
Une prime spéciale a été créée au Masters de Turin
de Julien Caloz
Il tire à côté du goal, mais marque
Il tire à côté du goal, mais marque
de Yoann Graber
«Les gens m'ont insulté»: il fait payer pour voir du vélo
«Les gens m'ont insulté»: il fait payer pour voir du vélo
de Romuald Cachod
On a goûté le vin valaisan de Messi: «48 balles?!»
On a goûté le vin valaisan de Messi: «48 balles?!»
de Jérémie Crausaz, Margaux Habert, Yoann Graber
Decathlon a une stratégie ciblée pour percer en Suisse
Decathlon a une stratégie ciblée pour percer en Suisse
de Julien Caloz
Ce grand pays européen vit très bien sans la VAR
Ce grand pays européen vit très bien sans la VAR
«Beaucoup fumaient des joints sur le Tour de France»
«Beaucoup fumaient des joints sur le Tour de France»
de Nicolas Mennel
Le foot anglais révolutionne ses minutes de silence
Le foot anglais révolutionne ses minutes de silence
de Yoann Graber
Les Russes se rebiffent contre le ski mondial
Les Russes se rebiffent contre le ski mondial
de Romuald Cachod
Ajoie est le club le plus important du hockey suisse
1
Ajoie est le club le plus important du hockey suisse
de Klaus Zaugg
Le club de Xhaka a une astuce pour perturber ses adversaires
Le club de Xhaka a une astuce pour perturber ses adversaires
de Yoann Graber
Thoune a un sérieux handicap dans la course au titre
1
Thoune a un sérieux handicap dans la course au titre
de Julien Caloz
Il y a eu un gros couac au Stade de France
Il y a eu un gros couac au Stade de France
de Romuald Cachod
La venue de Ronaldinho en Suisse a semé le chaos
La venue de Ronaldinho en Suisse a semé le chaos
de Raphael Gutzwiller et Roman Loeffel
L'«effet Odermatt» cause un souci aux fans de ski suisses
L'«effet Odermatt» cause un souci aux fans de ski suisses
de François Schmid-Bechtel
On a vu Messi sauver les fesses de son club
On a vu Messi sauver les fesses de son club
de fred valet et marine brunner, miami
Cette photo cache un grand malaise
Cette photo cache un grand malaise
de Yoann Graber
Une star du Bayern Munich marque un but fou
Une star du Bayern Munich marque un but fou
de Yoann Graber
Ce défi inédit propulse le running dans une nouvelle ère
Ce défi inédit propulse le running dans une nouvelle ère
Les fans de NBA sont fâchés
Les fans de NBA sont fâchés
de Yoann Graber
Une triste addiction a obligé le coach du FC Lucerne à changer de club
Une triste addiction a obligé le coach du FC Lucerne à changer de club
Granit Xhaka va jouer un match spécial
Granit Xhaka va jouer un match spécial
de Timo Rizzi
Djokovic peut rattraper Roger Federer ce week-end
Djokovic peut rattraper Roger Federer ce week-end
de Romuald Cachod
Le retour de Reto Berra en équipe de Suisse soulève un problème
Le retour de Reto Berra en équipe de Suisse soulève un problème
de Klaus Zaugg
Excellente nouvelle pour Simon Ammann
Excellente nouvelle pour Simon Ammann
de Romuald Cachod
Un youtubeur est sur le point de participer au Tour de France
Un youtubeur est sur le point de participer au Tour de France
de Romuald Cachod
Murat Yakin a fait passer un message très clair à Noah Okafor
Murat Yakin a fait passer un message très clair à Noah Okafor
de François Schmid-Bechtel
Le suspense est total sur le banc de la Nati de hockey
Le suspense est total sur le banc de la Nati de hockey
de Klaus Zaugg
Le Lausanne-Sport affronte des communistes
Le Lausanne-Sport affronte des communistes
de Yoann Graber
Des Romands vont braver le danger sur le Tour de France
Des Romands vont braver le danger sur le Tour de France
de Julien Caloz
La menace d’une suspension plane sur la star du ski français
2
La menace d’une suspension plane sur la star du ski français
de Romuald Cachod
Le geste de ce pongiste ravive un grand débat moral
1
Le geste de ce pongiste ravive un grand débat moral
de Yoann Graber
Thèmes
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami
1 / 25
Reportage au royaume de Messi et Barbie à Miami

En Floride, watson est allé à la rencontre des fans de l'Inter-Miami et (surtout) de Lionel Messi.
partager sur Facebookpartager sur X
On a goûté le vin de Messi (vidéo entière)
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Aldi, Lidl, Migros et Coop se préparent à un problème de patates
2
Ces acheteurs se ruent «sur les biens immobiliers suisses»
3
Le vortex polaire s’affaiblit: voici les conséquences pour cet hiver
Un nouveau format de course débarque en ski de fond
Connu pour être un terrain d'expérimentation, le Tour de Ski, qui fêtera cet hiver ses 20 ans, testera une toute nouvelle formule de course, à l'initiative de Swiss-Ski.
Une fois encore, le Tour de Ski animera les fêtes de fin d'année, avec des étapes prévues à Toblach et Val di Fiemme en Italie, du 28 décembre au 4 janvier. Aucune halte en Suisse, comme c'était déjà le cas l'hiver dernier.
L’article