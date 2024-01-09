Qualification historique pour le Cap-Vert ++ Sow remplace Rieder

Une première qualification historique pour le Cap-Vert La s Image: KEYSTONE/EPA/LEGNAN KOULA Le Cap-Vert a réalisé une première historique en se qualifiant lundi à Praia pour la Coupe du monde 2026. Les Cap-Verdiens ont battu l'Eswatini 3-0 pour terminer en tête de son groupe en zone Afrique.

La sélection cap-verdienne était encore sous la menace du Cameroun, qui pointait à deux points du Cap-Vert avant cette dernière journée du groupe D. Coup sur coup, Dailon Livramento (48e) et Willy Semedo (51e) ont mis fin aux derniers espoirs camerounais, qui n'ont pu faire mieux que 0-0 face à l'Angola. Dans les arrêts de jeux, Stopira a conclu en inscrivant un 3e but pour permettre à l'archipel de devenir le sixième pays africain à se qualifier, après la Tunisie, le Maroc, l'Egypte, l'Algérie et le Ghana.

Pour la première fois, neuf représentants africains participeront au Mondial en 2026. Il pourrait même y en avoir un dixième après les barrages intercontinentaux.



Slovénie - Suisse: Djibril Sow remplace Fabian Rieder Murat Yakin a procédé à un changement après avoir aligné trois fois de suite la même équipe. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Djibril Sow sera sur le terrain au coup d'envoi de Slovénie - Suisse lundi soir à Ljubljana (20h45). Il remplace Fabian Rieder, titulaire lors des trois derniers matches, au milieu du terrain.

C'est le seul changement opéré par le sélectionneur Murat Yakin par rapport à l'équipe qui a débuté face à la Suède (2-0) et contre le Kosovo (4-0) et la Slovénie (3-0) en septembre. Djibril Sow est ainsi récompensé pour sa bonne entrée vendredi à Solna, où il avait obtenu un penalty transformé par Granit Xhaka.

Le milieu du FC Séville sera accompagné par les indispensables Xhaka et Remo Freuler à mi-terrain. Le trio d'attaque est inchangé: Breel Embolo, Dan Ndoye et Ruben Vargas tenteront de trouver la faille après avoir été muselés en Suède.

Gregor Kobel, qui vise en Slovénie un cinquième blanchissage consécutif sera accompagné de Manuel Akanji et Nico Elvedi. Comme lors des derniers matches, Silvan Widmer et Ricardo Rodriguez occuperont les flancs de la défense suisse.

En face, le sélectionneur slovène Matjaz Kek reconduit le 4-4-2 qui avait cédé à Bâle, mais avec quatre nouveaux joueurs. Les deux stars slovènes Jan Oblak (gardien) et Benjamin Sesko (attaquant) sont toujours là.

La composition suisse: Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka, Sow; Ndoye, Embolo, Vargas.

La composition slovène: Oblak; Brekalo, Bijol, Drkusic, Janza; Karnicnik, Cerin, Elsnik, Horvat; Sesko, Sturm.



NHL: Lane Hutson signe pour huit ans chez les Canadiens de Montréal Lane Hutson (à droite) a remporté le trophée désignant le meilleur rookie de NHL la saison dernière. (Archives) Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Le défenseur Lane Hutson a signé lundi chez les Canadiens de Montréal jusqu'en 2034, pour un total de 70,8 millions de dollars. Il avait été désigné meilleur rookie de NHL la saison dernière.

Hutson, 23 ans, a délivré un total de 66 points en 2024/25 pour les Canadiens, dont 60 assists, record de la ligue nord-américaine égalé pour un défenseur pouvant prétendre au trophée Calder. Il avait été choisi par Montréal au 2e tour de la draft 2022.

Les Canadiens de Montréal ont disputé les play-offs de NHL lors du dernier championnat pour la première fois depuis 2021. La dernière des 24 coupes Stanley remportée par la franchise remonte à 1993.



Formule E: Nico Müller engagé par l'écurie Porsche Nico Müller avec son Andretti de formule E en janvier à Mexico Image: KEYSTONE/EPA EFE/JOSE MENDEZ Le Bernois Nico Müller (33 ans) roulera avec l'équipe Porsche lors de la prochaine saison de formule E. Il l'a indiqué sur son compte Instagram.

Müller fera équipe avec l'Allemand Pascal Wehrlein, champion de formule E en 2024 et troisième du dernier championnat. "Je suis incroyablement fier d'avoir cette opportunité et je remercie Porsche pour sa confiance. Je suis convaincu que Pascal et moi allons former un duo très fort", a déclaré le pilote suisse, qui roulait avec Andretti lors de la saison écoulée, conclue au 15e rang avec 48 points.

Le premier rendez-vous de la saison 12 de formule E est prévu pour le 6 décembre à Sao Paulo. Les 17 autres courses auront lieu en 2026, avec une finale à Londres les 15 et 16 août.



Joel Girrbach a vécu le meilleur tournoi de sa carrière Joel Girrbach: carte pour 2026 assur閑 Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Le Thurgovien Joel Girrbach (32 ans) a connu la meilleure semaine de sa carrière à Madrid lors de l'Open d'Espagne. Il l'a bouclé au troisième rang, à un coup du vainqueur anglais Marco Penge.

Et pourtant: la semaine dernière à St-Andrews, la Mecque écossaise du golf, Girrbach avait connu deux premiers jours fantastiques avant de reculer au 71e rang lors du troisième tour. Résultat: aucun point, et aucune prime. "Cela a été une énorme déception pour moi", a dit le Thurgovien à Keystone-ATS.

"Le tournoi se déroulait sur trois parcours différents. Les deux premiers jours, sur des terrains plus simples et dans de bonnes conditions, j'ai très bien joué. Mais le troisième, le parcours était plus dur et les conditions très mauvaises: à la fin, j'étais vraiment en colère."

Surtout qu'il était en pleine lutte pour décrocher sa carte pour le Tour européen 2026. Sa septième place à l'Omega European Masters à Crans-Montana lui avait permis de remonter de la 123e à la 109e place du classement avant Madrid. Mais il avait encore besoin de précieux points.

Tous les soucis chassés Son troisième rang dans la capitale espagnole lui a permis de chasser tous ses soucis. "Je suis évidemment très content. Pendant les quatre tours, j'ai joué de manière très solide. Et j'ai été conforté dans mon opinion: quand je joue bien, je peux tenir le coup dans le haut du classement."

Girrbach a même été seul en tête à Madrid dimanche, et il était encore co-leader après onze trous. Il ne lui a pas manqué beaucoup pour conquérir un premier succès sur le DP World Tour, mais la déception n'était pas immense. "Evidemment, la victoire aurait été un couronnement. Mais samedi encore, je me disais que le plus important était d'obtenir la carte pour l'an prochain."

Objectif top 50 Le Suisse a de la peine à expliquer pourquoi il performe mieux que durant la première moitié de la saison. "Je ne fais rien de manière différente. Ma routine reste identique. Bien sûr, des doutes peuvent arriver quand cela ne marche pas durant une longue période. Mais j'avais toujours en tête que les choses allaient s'améliorer rapidement", dit-il.

Girrbach a quitté Madrid pour la Suisse dimanche soir, avant de partir pour l'Inde lundi matin. Il doit y disputer un prochain tournoi dès jeudi. Il le jouera avec un objectif précis. "Je suis actuellement 60e au classement. Je veux me hisser dans le top 50, afin d'être qualifié pour le première fois pour la finale à Dubai", explique-t-il. Cela montre vraiment que tout peut vite changer en golf.



MotoGP: opération de l'épaule droite pour Marc Marquez Marc Marquez opéré: la date de son retour à la compétition n'est pas connue Image: KEYSTONE/EPA/ADI WEDA/ADI WEDA L'Espagnol Marc Marquez, déjà assuré du titre de champion du monde MotoGP, a été opéré de l'épaule droite, a annoncé son écurie Ducati. La date de son retour en compétition n'est pas connue.

"Après un nouvel examen à la suite de sa blessure à l'épaule droite, Marc Marquez a subi une intervention chirurgicale qui s'est bien déroulée au Ruber Internacional Hospital de Madrid", a écrit l'écurie italienne dans un communiqué. "Les médecins qui l'avaient examiné il y a sept jours ont estimé que la fracture du coracoïde et les lésions ligamentaires ne montraient pas suffisamment de signes de stabilisation après une semaine d'immobilisation", poursuit le texte.

"Il a été décidé en conséquence de procéder à une stabilisation chirurgicale et de réparer les ligaments acromio-claviculaires (...) Marc Marquez, qui a déjà regagné son domicile, y poursuivra sa convalescence et ses progrès détermineront la date de son retour en compétition", ajoute Ducati.

Aucun lien entre les blessures Marquez (32 ans) s'est blessé le 5 octobre en chutant dès le premier tour du Grand Prix d'Indonésie après avoir été déséquilibré par l'Italien Marco Bezzecchi (Aprilia). Le septuple champion du monde MotoGP s'est déjà blessé sérieusement à l'humérus droit au début de la saison 2020: il avait manqué tout le reste de la saison pour subir plusieurs opérations et a mis trois saisons pour retrouver son niveau. Ducati a toutefois exclu tout lien entre les deux blessures.

L'Espagnol qui a survolé la saison 2025 avec onze victoires en Grand Prix, avait déjà été annoncé indisponible pour les deux prochains week-ends de course, en Australie (17-19 octobre) et en Malaisie (24-26 octobre). En Australie, il sera remplacé par l'Italien Michele Pirro.



Genève-Servette: Sam Hallam sur le banc dès la saison prochaine Sam Hallam sera le nouvel entra Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Genève-Servette a déniché son futur entraîneur: le Suédois Sam Hallam (46 ans) dirigera le club grenat pour trois ans à partir de la saison prochaine. Il est actuellement à la tête de la Suède.

Hallam est considéré comme l'un des meilleurs techniciens de la planète hockey. Il a notamment dirigé avec succès les Växjö Lakers, avec qui il a remporté trois titres de champion dans son pays (2015, 2018, 2021).

Il a pris la tête de la sélection suédoise en 2022 et a obtenu le bronze aux Mondiaux 2024 et 2025. Sam Hallam dirigera encore les Tre Kronor cette saison lors des Jeux olympiques de Milan - Cortina ainsi que durant les Mondiaux en Suisse.

Genève-Servette finira la saison en cours avec son staff actuel, dirigé par Ville Peltonen, a précisé le club.



WTA 500 de Ningbo: pas de problème pour Bencic Un succès sans histoire pour Belinda Bencic Image: KEYSTONE/AP/Mahesh Kumar A. Belinda Bencic (WTA 14) a franchi le premier tour du tournoi WTA 500 de Ningbo, en Chine. Elle a dominé la Polonaise Magda Linette (WTA 56) en deux manches, 6-3 6-2.

Le score reflète bien la physionomie d'un match maîtrisé par la Saint-Galloise, qui n'a jamais cédé son service. Tête de série no 6, Belinda Bencic affrontera au prochain tour une qualifiée qui sera la Kazakhe Julia Putintseva ou l'Ukrainienne Julia Starodubtseva.



Petite polémique à Lausanne, un triplé pour Xhemaili aux Pays-Bas Riola Xhemaili tient la grande forme: trois buts dimanche aux Pays-Bas Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Chaque lundi, Keystone-ATS fait le point sur l'actualité du football féminin, de la Women's Super League aux performances des joueuses de l'équipe de Suisse évoluant à l'étranger.

Women's Cup INCOMPREHENSION. En 16es de finale de la Coupe de Suisse, le derby entre Lausanne-Sport (1re Ligue) et Yverdon (LNB) s'est conclu par le succès 2-0 de l'équipe évoluant à l'extérieur. Cette rencontre a provoqué une petite polémique, car elle a été reléguée sur le troisième terrain de la Tuilière. Pourtant, il y avait de l'intérêt de la part du public. Le choix de ce terrain a donc suscité quelques critiques, surtout que la rencontre de 2e ligue inter qui se déroulait simultanément sur le terrain numéro un, pourvu d'une tribune, avait attiré bien moins de spectateurs...

PAS DE SURPRISE. Ces 16es de finale n'ont donné lieu à aucune surprise, tous les clubs de l'élite se qualifiant pour la suite de la compétition. Seul Rapperswil-Jona a vraiment dû s'employer, s'imposant chichement 2-1 à Winterthour, club de LNB, grâce à un penalty à la 85e. Les 8es de finale sont prévus les 8 et 9 novembre.

DEUX CHOCS EN SUPER LEAGUE. Le championnat reprendra ses droits le week-end prochain, avec deux chocs au programme. Grasshopper (2e) accueillera le leader Servette-Chênois, alors que Bâle (3e) recevra Young Boys (5e), les championnes en titre.

Les Suissesses à l'étranger PAYS-BAS. Riola Xhemaili a brillé dimanche en signant un triplé lors du succès 5-0 du PSV Vrouwen contre Breda. La Suissesse occupe ainsi la tête du classement des meilleures buteuses: elle a marqué à sept reprises en cinq rencontres.

ANGLETERRE. Iman Beney fait son trou en Angleterre. La Valaisanne a marqué son deuxième but avec Manchester City, contribuant ainsi à la victoire 2-1 contre Liverpool. Elle avait ouvert son compteur la semaine dernière face à Arsenal. Manchester City reste ainsi sur les talons du leader Chelsea, qui a battu Tottenham 1-0 sans Livia Peng. Pour les Spurs, Luana Bühler était blessée.

ALLEMAGNE. L'accent suisse allemand était bien présent sur la pelouse lors du match entre le SC Fribourg et Eintracht Francfort, deux clubs qui ont plusieurs Suissesses dans leur effectif. Julia Stierli (titulaire), Leela Egli, Aurélie Csillag et Alena Bienz - toutes entrées en cours de rencontre - ont participé au succès 3-2 des Fribourgeoises (Noemi Ivelj n'a pas quitté le banc des remplaçantes), alors que pour l'Eintracht Géraldine Reuteler et Nadine Riesen étaient également titulaires. Reuteler a donné la passe du premier but de son équipe. Fribourg est désormais troisième, à égalité de points avec Wolfsburg. Sans Smilla Vallotto, les Louves ont perdu 3-1 à domicile contre le Bayern Munich, leader avec trois points d'avance.

ITALIE. La Juventus avance au ralenti en ce début de saison. Après un 0-0 contre Sassuolo, les Turinoises, avec Viola Calligaris titulaire et Lia Wälti entrée après une petite heure de jeu, ont perdu 1-0 à domicile contre Côme. Alisha Lehmann a été remplacée à la 68e du côté des visiteuses.

Le chiffre de la semaine Pas moins de 1277 spectateurs ont suivi le derby de Coupe entre Ostermundigen (LNB) et les Young Boys. Les protégées d'Imke Wübbenhorst se sont imposées 4-0 en marquant deux buts par mi-temps.



Coupe du monde: Noè Ponti deuxième à Carmel sur 50 m papillon Noè Ponti: deuxième sur 50 m papillon à Carmel Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Noè Ponti s'est classé deuxième du 50 m papillon en Coupe du monde en petit bassin à Carmel, en Indiana. Le Tessinois n'a été devancé que par le Canadien Ilya Kharun.

Ponti avait été le plus rapide en séries, mais il a été battu de quatre centièmes par Kharun en finale. Le vainqueur a nagé en 21''86. Le Suisse est le spécialiste du 50 m papillon, dont il détient les quatre meilleurs chronos de l'histoire.

La prochaine étape de la Coupe du monde aura lieu à Westmont, en Illinois. Ponti devrait encore s'y illustrer.



La Suisse a une première occasion de se qualifier pour le Mondial Lundi en Slovénie (20h45), la Suisse a une première occasion de se qualifier pour le Mondial 2026. Si elle s'impose à Ljubljana et que le Kosovo ne gagne pas en Suède, elle validera déjà son billet.

Certes, obtenir le précieux sésame ne dépend pas uniquement de la sélection de Murat Yakin. Mais le scénario qui la verrait se qualifier après seulement quatre de six matches de ces éliminatoires express n'est de loin pas improbable.

Il y a un mois, elle n'avait fait qu'une bouchée de la Slovénie dans un Parc Saint-Jacques à peine rempli au tiers (3-0). Et ce n'est pas trop prendre de risques que d'imaginer la Suède, qui a joué de malchance vendredi face à ces Helvètes toujours invaincus en 2025, obtenir au moins un point contre le Kosovo.

"Nous sommes dans une bonne situation, et je pense que nous l'avons mérité", a déclaré le sélectionneur dimanche en conférence de presse. "Tout est entre nos mains et nous comptons bien jouer avec la même intensité et le même plaisir que lors des derniers matches."

Nouveau système slovène Avec neuf points en trois matches, neuf buts marqués et aucun encaissé, la Suisse affiche toujours un bilan parfait. Vendredi en Suède, la défense helvétique s'est toutefois fait quelques frayeurs sur les contre-attaques rapides des Scandinaves.

"Chaque adversaire peut être très dangereux si on lui laisse une ouverture, et les Slovènes ont sans doute vu que nous pouvions être mis à l'épreuve en transition", a estimé Yakin, qui espère bien que ses joueurs parviendront à réitérer la performance du match aller. A Bâle, Nico Elvedi, Breel Embolo et Dan Ndoye avaient participé au festival suisse en première mi-temps (3-0).

Vendredi, face au Kosovo (0-0), le sélectionneur slovène Matjaz Kek a opté pour un changement de système, passant d'un 4-4-2 à un 3-5-2. De quoi bien museler les attaquants kosovars, mais pas vraiment d'offrir à Benjamin Sesko (22 ans) les meilleures occasions de briller. L'avant-centre star de Manchester United (44 sélections, 16 buts) attend toujours son premier but dans ces qualifications. Tombera-t-il lundi face au gardien suisse Gregor Kobel, qui en est désormais à 285 minutes d'invincibilité après avoir longtemps peiné à garder sa cage inviolée ?

Une pelouse douteuse Au Stadion Stozice, une enceinte de 16'000 places qui devrait faire le plein, Murat Yakin et ses joueurs espèrent surtout évoluer sur une pelouse correcte. L'état douteux du pré à J-1 a forcé l'équipe de Suisse à s'entraîner sur l'un des terrains annexes du stade de la capitale slovène.

Il sera également intéressant de voir si le sélectionneur bâlois reconduira une nouvelle fois les onze mêmes joueurs à qui tout réussit depuis septembre. "Je pense que oui, mais je ne peux pas encore le confirmer", a-t-il glissé devant la presse.

"Muri" devra en tout cas composer sans son latéral remplaçant Isaac Schmidt, touché à un pied avant le voyage en Suède. Le Vaudois a quitté le rassemblement dimanche et a été remplacé par le Genevois Zachary Athekame (20 ans), convoqué pour la première fois avec l'équipe nationale A.



Equipe de Suisse: Freuler est devenu indispensable Récupérateur, relayeur, passeur et même parfois buteur: Remo Freuler est un joueur indispensable à l'équipe de Suisse. A 33 ans, le milieu de terrain zurichois impressionne encore par sa polyvalence.

Vendredi en Suède (2-0), Granit Xhaka a comme souvent attiré la lumière. Le capitaine a pris ses responsabilités en transformant un penalty, a régulé le jeu suisse comme lui seul sait si bien le faire et a replacé sans cesse ses coéquipiers sur le pré scandinave, en bon relais de son sélectionneur Murat Yakin.

Mais c'est sans doute son coéquipier, son lieutenant Remo Freuler, qui aurait mérité le titre d'homme du match. Le milieu de Bologne n'a pas touché autant de ballons (76 contre 120 pour Xhaka), mais il a systématiquement fait les bons choix, le soir de sa 83e sélection (11 buts).

"Un footballeur complet" Impérial défensivement, Freuler a remporté tous ses duels au sol (7/7) et n'a raté que quatre de ses 63 passes. Infatigable, il a même été à l'origine du deuxième but suisse dans les arrêts de jeu en interceptant le ballon à mi-terrain et en lançant le Genevois Johan Manzambi vers le but suédois.

"Remo est très intelligent. Il sait quand il doit intervenir, quand il doit rester en retrait. C'est un élément important de notre équipe, un excellent joueur et aussi un meneur d'hommes", a applaudi Murat Yakin en conférence de presse d'après-match.

La veille de cette belle victoire, qui a mis la Suisse sur la voie royale d'une qualification pour la Coupe du monde 2026, les deux hommes s'étaient déjà adressés aux médias. Le Bâlois soulignait alors la fiabilité et la polyvalence de l'un de ses plus fidèles soldats.

"Je ne me souviens pas avoir vu de mauvais match de sa part", avait déclaré le sélectionneur, "fasciné par le jeu stratégique, la capacité à relier les joueurs tant en défense qu'en attaque", de Remo Freuler, "un footballeur complet".

Une éclosion tardive Le joueur formé au FC Winterthour s'est imposé plutôt tardivement avec la Suisse, après la Coupe du monde 2018 et les retraites internationales de Valon Behrami et de Blerim Dzemaili. Acteur majeur de l'Euro 2021, où la Suisse a brisé son plafond de verre en éliminant la France en 8es de finale, Freuler a confirmé son statut de titulaire indiscutable sous les ordres de Murat Yakin.

Depuis septembre 2021, il a ainsi figuré dans le onze de départ à 45 reprises lors des 52 matches livrés par l'équipe de Suisse. Les quatre fois où il était sur le banc, il est entré en jeu, et n'a manqué que trois parties, une pour cause de suspension et deux (amicales) en raison d'un virus en mars dernier.

En club également, Remo Freuler ne rate pratiquement aucun match depuis le début de sa carrière: cinq au total pour blessure lors de son passage à l'Atalanta Bergame (2016-2022). Mais le natif de Glaris assure ne pas avoir de recette miracle: "Je ne fais rien d'extraordinaire. J'ai appris à bien me connaître et je prends soin de mon corps. Il y a peut-être une part de chance, et aussi une part d'inné".

Orphelin à Bologne Après une parenthèse d'une saison en Angleterre, à Nottingham, le Zurichois a retrouvé la Serie A italienne en 2023, à Bologne. Jusqu'à cet été, il composait le fameux trio helvétique d'Emilie-Romagne avec le Vaudois Dan Ndoye et le Fribourgeois Michel Aebischer.

Les trois hommes ont activement participé au sacre des Rossoblù en Coupe d'Italie en mai dernier, un trophée attendu par les tifosi de Bologne depuis 1974, avant que les deux Romands ne plient bagage durant le mercato estival. "Ils me manquent bien sûr, mais c'est le football, chacun suit son propre chemin", lâche Remo Freuler, moins laconique que d'habitude lorsqu'il parle de ses coéquipiers.

Les supporters de l'équipe de Suisse doivent bien sûr redouter plus que tout la fin de l'immense carrière internationale de Granit Xhaka. Mais peut-être regretteront-ils tout autant celle de son coéquipier de l'ombre. Il s'agit donc de savourer encore un peu la force tranquille du si précieux Remo Freuler.



Mont-Sainte-Anne: Sina Frei termine au pied du podium Sina Frei a manqué de peu le podium lors de la dernière Coupe du monde de la saison. (Archives) Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Sina Frei a manqué de peu son premier podium de la saison. La Zurichoise de 28 ans a terminé quatrième lors de la dernière manche de la Coupe du monde à Mont-Sainte-Anne, au Canada.

Frei a été battue de cinq secondes par la Britannique Evie Richards pour la troisième place. Elle a terminé juste devant Alessandra Keller, qui avait remporté le classement général de la Coupe du monde en 2024.

La Nidwaldienne termine la saison avec un 3e rang au général, remporté par la Néo-Zélandaise Samara Maxwell. Au total, ce sont six Suissesses qui ont terminé dans le top 15 dans cette course gagnée par la Suédoise Jenny Rissveds, qui a signé sa 4e victoire de la saison.

Chez les messieurs, le Suisse Marcel Guerrini a fini cinquième à 37 secondes du podium et son compatriote Fabio Püntener septième de cette course remportée par le Britannique Charlie Aldridge. L'Américain Christopher Blevins s'est adjugé le classement général.



Qualifications Mondial: Les Pays-Bas font un pas vers l'Amérique Le coach néerlandais Ronald Koeman (à droite) et son équipe peuvent valider leur qualification au prochain match contre la Pologne. Image: KEYSTONE/AP/Patrick Post Les Pays-Bas se sont joués de la Finlande 4-0 à Amsterdam dimanche. Les Néerlandais se déplaceront en Pologne le 14 novembre avec pour but de valider leur qualification au Mondial 2026.

En pleine forme, Memphis Depay a mis les Oranje sur orbite avec deux passes décisives et un but en première période. A la 8e, l'attaquant des Corinthians a servi Donyell Malen à la 8e, puis a trouvé Virgil Van Dijk à la 17e puis a lui-même marqué à la 38e. Cody Gakpo a refermé le tableau d'affichage à huit minutes du terme d'une frappe enroulée.

En tête du groupe G avec 16 points en six matches, les Néerlandais devront attendre le 14 novembre et leur déplacement en Pologne pour valider leur qualification directe pour la Coupe du monde. Un projet bien engagé pour les hommes de Ronald Koeman.

