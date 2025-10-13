Rémi Bonnet tient une forme resplendissante en ce mois d'octobre. Ses données sur son compte Strava le prouvent. Image: Dr

Ce traileur romand explose un record mythique

Rémi Bonnet a fait une reconnaissance supersonique du Kilomètre Vertical de Fully, en Valais, avant de participer à l'épreuve officielle le week-end prochain. Son temps est le plus rapide jamais réalisé sur ce mythique parcours.

Rémi Bonnet a montré qu'il était en grande, très grande forme en ce mois d'octobre. Dimanche 12 octobre, l'athlète suisse n'était pas venu pour acheter des châtaignes ou siroter un jus de raisin, mais bien pour s'entraîner en vue de la course du célèbre Kilomètre Vertical de Fully (VS) de samedi 18 octobre.

Lors de sa reconnaissance, le Fribourgeois a avalé les 1,9 kilomètres et 1000 mètres de dénivelé en 28'29'', selon les données de son compte Strava. Un temps stratosphérique et un «KOM» (le terme pour désigner le meilleur chrono sur un segment de l'application) arraché à Kilian Jornet, avec plus d'une minute et 22 secondes - 29'51'', réalisé en septembre 2020.

Image: Instagram

Si la légende espagnole était en tête sur Strava, avant ce 12 octobre 2025, la marque référence (et officielle, c'est à dire réalisée durant la compétition à Fully) est la propriété de l’Italien Philip Götsch, établie en 2017 dans un temps de 28'53''.

Le record du monde officieux de Rémi Bonnet est très commenté depuis dimanche. Certains ironisent sur le futur vainqueur de la course de samedi: «Qui remportera le Kilomètre Vertical: le Rémi Bonnet de l'entraînement ou le Rémi Bonnet de la compétition?», écrit l'un d'eux, béat d'admiration face à la performance du Suisse.

A voir si le mode course va pousser un peu plus le Fribourgeois volant. Réponse samedi, un dossard sur le dos, sur la ligne de départ de la Belle Usine.