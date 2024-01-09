Robinson l'emporte ++ Niederreiter dans l'histoire

Super-G de St-Moritz: Blanc 6e, Robinson l'emporte Malorie Blanc satisfaite de sa course à St-Moritz Image: KEYSTONE/CLAUDIO THOMA Malorie Blanc a décroché une belle 6e place lors du Super-G de St-Moritz dimanche. Première victoire dans la discipline pour la Néo-Zélandaise Alice Robinson.

La Valaisanne a réussi une belle manche dans une discipline qu'elle apprécie. Elle a moins bien négocié la traverse sur le bas, mais rien de catastrophique. Elle bat au passage son meilleur résultat qui était une 9e place à l'occasion de son deuxième Super-G en carrière à St-Anton.

"J'apprécie cette excitation, a rappelé Malorie Blanc au micro de la RTS. C'était pas mal et c'est chouette de voir qu'il y a encore du potentiel, j'ai pris du plaisir parce que c'était un tapis. Si je résume mon week-end, j'ai fait trois courses différentes et je suis contente de pouvoir finir sur une bonne note."

La victoire est revenue à la Néo-Zélandaise Alice Robinson, qui enlève le premier Super-G de sa carrière pour son premier podium dans la discipline. Elle ajoute donc une couronne après ses six succès en géant. Elle a d'ailleurs parfaitement su utiliser ses qualités de géantiste pour tailler des courbes somptueuses en l'absence des deux grandes dames que sont Lara Gut-Behrami et Federica Brignone. La Française Romane Miradoli termine 2e à 0''08 et Sofia Goggia complète le podium devant Lindsey Vonn.

Le bilan helvétique est un peu moins morose qu'en descente. Bonne 12e place provisoire pour Jasmina Suter à 0''97. Joana Hählen occupe le 18e rang, Janine Schmitt est pour l'heure 22e et Jasmine Flury 24e.



Val d'Isère: Loïc Meillard en tête après la 1re manche du slalom Le Valaisan d'origine neuchâteloise Loïc Meillard est en tête au terme de la première manche du slalom de Val d'Isère. Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Loïc Meillard est en lice pour un 2e succès ce week-end à Val d'Isère. Le Suisse, vainqueur la veille en géant, fait course en tête devant trois Norvégiens au terme de la première manche du slalom.

Au lendemain d'un incroyable triplé sur la Face de Bellevarde, l'équipe de Suisse peut se permettre de rêver d'une nouvelle victoire avant la deuxième manche (13h00). Loïc Meillard a décroché la première place, juste devant les Norvégiens Timon Haugan (à 0''05), Atle Lie McGrath (à 0''14) et Henrik Kristoffersen (à 0''43).

Le skieur d'Hérémence, auréolé de son premier succès de l'hiver la veille, s'est fait l'auteur d'une manche solide, notamment sur la première moitié du parcours. Troisième du slalom l'an dernier sur cette piste, le natif de Neuchâtel a su profiter d'une piste encore peu marquée, avant que le soleil ne fasse son apparition sur le tracé.

Déception pour Tanguy Nef Tanguy Nef a quant à lui connu l'élimination. Le Genevois a enfourché à quelques portes de l'arrivée, et a remis ses rêves de premier podium en Coupe du monde à plus tard.

Dernier Suisse à s'élancer parmi les 30 premiers, Daniel Yule a concédé 1''78 à son coéquipier sur une piste dégradée. Le Valaisan s'est classé à la 15e place provisoire.



Nino Niederreiter victorieux pour son 1000e match Janis Moser a inscrit son deuxième but cette saison Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara Pour son 1000e match en NHL, Nino Niederreiter a battu Washington avec ses Winnipeg Jets 5-1. Mais le Grison est resté muet.

Le Grison est le premier Suisse à atteindre cette impressionnante marque. "Je pense que tout le monde voulait gagner aujourd'hui pour rendre cette soirée encore plus spéciale", a déclaré Niederreiter après le match à nhl.com.

Cela fait 15 ans que le natif de Coire a commencé sa carrière outre-Atlantique. Il compte en plus 105 rencontres de play-off. Roman Josi en est à 981, il pourrait rejoindre son pote cette saison dans ce club assez select.

Seul Janis Moser s'est signalé cette nuit. Le Bernois a inscrit son deuxième but de l'exercice et a permis au Lightning d'arracher un point dans la défaite 3-2 tab face aux New York Islanders.

Les Devils ont battu les Anaheim Ducks 4-1, sans point pour Hischier ni Siegenthaler. Timo Meier est toujours absent pour raisons familiales. Pas de point non plus pour Kevin Fiala (défaite 2-1 ap face à Calgary) et pour Philipp Kurashev (victoire 6-5 ap contre Pittsburgh).



Lausanne et Servette en déplacement Les deux Romands en lice dimanche lors de la 17e journée de Super League évolueront à l'extérieur. Le LS sera en déplacement à Bâle à 16h30, alors que Servette jouera à Lugano au même moment.

8e en championnat, le LS revient de Finlande avec un nul peu convaincant en Conference League (0-0). Bâle s'est lui incliné face à Aston Villa en Europa League, mais en Super League les Rhénans n'ont plus connu la défaite depuis le 9 novembre face à Lugano. Et attention au côté revanchard des hommes de Ludovic Magnin après avoir été humiliés 5-1 à la Tuilière fin octobre.

Au Tessin, les Grenat doivent poursuivre leur séquence d'invincibilité qui court depuis maintenant trois rencontres. Vainqueurs de GC 1-0 le week-end dernier, les joueurs de Jocelyn Gourvennec peuvent revenir sur leur adversaire dominical, 6e avec ses 24 points, contre 19 aux Servettiens.

Le dernier match mettra aux prises YB à Lucerne. Les Lucernois sont moribonds, alors que les Bernois peuvent peut-être s'appuyer sur leur succès européen de jeudi soir.



Le choc au sommet pour Saint-Gall La joie d'Aliou Baldé (à gauche) après l'ouverture du score. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Troisième défaite en quatre matches ! Les temps sont durs pour le FC Thoune battu 2-0 dans le brouillard de la Stockhorn Arena par son dauphin Saint-Gall.

Concédée sur une réussite à l’extrême limite du hors-jeu de l’ex-Lausannois Aliou Baldé (22e) et sur un penalty de Carlo Boukhalfa (77e), cette défaite ne remet toutefois pas en question la première place du néo-promu. Thoune possède 3 points sur son adversaire du soir avant de se déplacer mardi à Winterthour et de recevoir le FC Zurich samedi prochain.

Ce match aurait toutefois épousé un autre scénario sans l’arrêt magnifique de Lawrence Ati Zigi sur une tête de Dominik Franke à la 9e minute. Les Thounois avaient, en effet, tenu à emballer très tôt le match. Leur "malchance" fut de tomber avec Zigi sur un gardien aussi inspiré qu’Anthony Racioppi à Tourbillon quelques heures plus tôt. Le duel à distance que se livreront les deux hommes mardi à Saint-Gall promet.



Les Suissesses mettent fin à l'hégémonie suédoise Les joueuses d'Oscar Lundin ont peut-être signé le plus grand exploit de l'histoire du unihockey suisse. Image: KEYSTONE/FABIAN TREES Les Suissesses ont réussi un formidable exploit en demi-finale du Mondial, samedi à Ostrava (Tchéquie). Elles ont dominé la Suède, nonuple championne du monde en titre, sur le score de 6-3.

Ce succès paraît presque irréel, dans la mesure où la Suisse n'avait remporté que trois des plus de... 70 duels qu'elle avait jusqu'à présent livrés face aux Scandinaves. Les Suédoises, archidominatrices du sport, ont triomphé lors de 11 des 14 éditions du Mondial depuis son lancement en 1997, et restaient sur neuf médailles d'or consécutives.

L'hégémonie a donc pris fin à Ostrava, où les joueuses du sélectionneur Oscar Lundin - un Suédois... - ont réalisé le match parfait. Elles ont mené 3-0, puis 6-1 à la 49e, grâce à des doublés de Seraina Fitzi et Norina Reusser et des buts de Chiara Gredig et Anja Wyss.

Les Suissesses ont également su garder les nerfs solides lorsque les Suédoises ont sorti leur gardienne en fin de match. La réaction scandinave s'est avérée trop tardive pour faire douter cette remarquable équipe de Suisse.

Au souvenir de Neuchâtel Les Helvètes prennent ainsi leur revanche sur une sélection qui avait brisé leur rêve lors de l'édition 2019 organisée à Neuchâtel. En finale, aux patinoires du Littoral, elles s'étaient inclinées 3-2 lors de prolongations qu'elles avaient pourtant arrachées à huit secondes de la fin du temps réglementaire.

La Suisse aura l'occasion de décrocher son deuxième titre de championne du monde après celui de 2005 à Singapour, où elle n'avait pas eu besoin de venir à bout des Suédoises pour triompher. Il faudra pour cela venir à bout du pays-hôte, la Tchéquie, qui remporté leur premier duel lors de la phase de groupes (7-4).



Tadej Pogacar au départ des Tours de Romandie et de Suisse Tadej Pogacar sera-t-il également irrésistible sur les routes de Suisse ? Image: KEYSTONE/AP LaPresse Magnifique nouvelle pour les amoureux du cyclisme en Suisse ! Ils pourront admirer Tadej Pogacar au printemps prochain.

Le Slovène a, en effet, dévoilé son programme pour 2026. Il comprend des participations aux Tours de Romandie et de Suisse. "Je vais faire les Strade Bianche, Milan-Sanremo, le Tour de Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, le Tour de Romandie, le Tour de Suisse et le Tour de France. Et puis on verra, c'est déjà pas mal", a-t-il déclaré devant la presse à Benidorm.

Sa présence sur les deux tours nationaux lui permettra de préparer au mieux le Tour de France où il visera une cinquième victoire. Mais auparavant, il nourrit l'ambition de s'imposer une première fois sur Milan-San Remo et sur Paris-Roubaix.

Les organisateurs desTours de Romandie et de Suisse ne peuvent que se félicité du choix arrêté par le double Champoon du monde en titre. Avec lui sur la ligne de départ, leur épreuve bénéficiera d'un engouement sans précédent.



SB League: Union Neuchâtel fait chuter Fribourg Chad Timberlake et ses jeunes joueurs ont réussi un bel exploit face à Fribourg Olympic (archives). Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Fribourg Olympic au tapis ! Après dix victoires de rang, le leader SB League a chuté samedi sur le parquet d'une jeune et surprenante équipe d'Union Neuchâtel (79-74).

Les Unionistes, qui menaient de 12 points à la mi-temps auraient pourtant pu tout perdre suite au réveil de l'ogre fribourgeois. Les joueurs de Thibaut Petit sont en effet revenus fort après la pause, marquant 30 points lors du troisième quart pour mener d'une longueur après 30 minutes.

Mais la jeune troupe de Chad Timberlake, qui a succédé au très formateur Mitar Trivunovic, parti à la Fédération suisse, a fait preuve de beaucoup de sang-froid pour faire la différence dans le "money-time". Le meneur américain Justin Hill, qui a marqué 10 de ses 24 points dans le dernier quart, aura été décisif.

Dans les autres matches, le champion en titre Genève a assuré face à Pully-Lausanne (88-71), tandis que la lanterne rouge Lugano a signé une importante victoire contre Nyon (72-68). Au classement, Fribourg ne compte plus que deux points d'avance sur les Lions et six sur son bourreau neuchâtelois.



Euro Hockey Tour: la Suisse s'incline de peu contre la Tchéquie A l'image d'Attilio Biasca (à droite), les Suisses ont toujours couru après la marque samedi face à la Tchéquie. Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER La Suisse a concédé une deuxième défaite en deux matches dans son tournoi de l'Euro Hockey Tour à Zurich. Face à la Tchéquie, elle a couru après le score tout le match pour finalement s'incliner 5-3.

La sélection de Patrick Fischer, qui avait perdu son premier match jeudi contre la Suède aux tirs au but (3-2), n'a pas su répondre au 4-3 décisif de Filip Chlapik à la 56e. Les Helvètes n'ont pas eu le temps de réagir, comme ils l'avaient à trois reprises jusqu'alors.

Peu après l'ouverture du score de ce même Chlapik (12e), Calvin Thürkauf a en effet profité d'un bon service de Damien Riat pour égaliser (15e). Les deux hommes se sont aussi associés pour faire passer le score de 3-2 à 3-3 à la 50e.

Une offrande d'Andrighetto Entre-temps, les Tchèques avaient pris une deuxième fois l'avantage à la faveur d'un but de Michael Spacek (25e), l'ancien attaquant d'Ambri et Genève. Profitant d'un power-play, les Suisses avaient alors rapidement répliqué grâce à Dario Simion, magistralement servi par Sven Andrighetto (30e).

Mais tous ces efforts pour revenir au score n'ont finalement servi à rien, la Tchéquie profitant d'une approximation suisse pour faire la différence. Le but d'Ondrej Beranek dans la cage vide (59e) a clos tout suspense dans la patinoire des ZSC Lions.

Cette défaite a le mérite d'être moins inquiétante que celle subie en novembre face au même adversaire (4-0 à Tampere). Mais la troupe de Patrick Fischer doit profiter de son dernier duel face à la Finlande dimanche (15h45) pour engranger un peu de confiance, à deux mois des Jeux olympiques.



Une histoire de penalties à Tourbillon Anthony Racioppi détourne le penalty de Jonathan Asp Jensen. Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Le FC Sion enchaîne ! Six jours après leur succès 3-0 devant les Young Boys, les Sédunois ont battu 1-0 les Grasshoppers pour consolider leur place dans le top 6 de la Super League.

A Tourbillon, cette rencontre, qui sera en février prochain un quart de finale de la Coupe de Suisse, fut une histoire de penalties. Celui transformé par Benjamin Kololli à la 43e pour l’ouverture du score. Celui arrêté par Anthony Racioppi sur la frappe de Jonathan Asp Jensen pour préserver l’avantage des siens à la 75e. Mais il convient aussi de préciser que le FC Sion se serait épargné bien des frayeurs si Rilind Nivokazi n’avait pas raté l’immanquable pour le 2-0 juste avant la pause à quelques centimètres d’une cage vide. Mais cet incroyable raté ne doit pas occulter l’apport précieux depuis le début de la saison du transfuge de Bellinzone.

Anthony Racioppi décisif une fois de plus Elu MVP de la dernière journée après ses prouesses contre les Young Boys, Anthony Racioppi a, quant à lui, marqué à nouveau les esprits. Son arrêt sur le penalty ne fut pas le seul de la soirée pour un portier genevois qui a signé son sixième clean-sheet de la saison en Super League. Christian Constantin peut se féliciter de l’avoir "exfiltré" de Hull City cet été où il était dans une impasse. Si le FC Sion se retrouve là où il l’est aujourd’hui, il le doit pour une bonne partie à son gardien.

Dans l’autre rencontre disputée à 18h00, le FC Winterthour a arraché le point du nul au Letzigrund face au FC Zurich (2-2). C’est un penalty de Roman Buess qui a permis à la "lanterne rouge" d’éviter à la 91e minute une 12e défaite. Pour le FCZ, ce résultat sonne comme une défaite dans la mesure où il ne lui permet pas de basculer du bon côté de la barre.



A Val d'Isère, le retour en grâce de Luca Aerni Luca Aerni a profité de l'euphorie suisse pour grimper sur le podium à Val d'Isère. Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Fantastique 2e entre le vainqueur Loïc Meillard et Marco Odermatt, le Valaisan Luca Aerni a créé la surprise au géant de Val d'Isère. Il n'avait plus brillé de la sorte en Coupe du monde depuis 2017.

A 32 ans, le skieur des Barzettes n'a pas fini de surprendre son monde. Huit ans après s'être incliné face à l'octuple vainqueur du classement général Marcel Hirscher à Madonna de Campiglio, il a récidivé sur sa piste favorite en géant.

Très ému à l'issue de l'épreuve, le Valaisan "s'est rappelé toutes ces années où il s'est battu. Ce résultat d'aujourd'hui (réd: samedi) paye pour tout ça", a-t-il déclaré aux médias au terme des cérémonies protocolaires. "La faute commise en fin de parcours en première manche devait être là, j'imagine. J'ai alors vraiment pu attaquer lors de la 2e, et me libérer sur la fin du tracé".

"Il a quelque chose en plus" Déjà 4e lors du géant de Val d'Isère en 2024, Aerni n'a pas caché ses affinités avec cette piste: "Ce qui me plaît ici, c'est que c'est la piste qui engage". Un constat qu'a rejoint son entraîneur Matteo Joris: "Luca a fait deux manches de folies. J'ai toujours dit qu'il avait quelque chose en plus."

Aerni ne sort cependant pas de nulle part, mais revient de loin en individuel. Pour preuve, son titre olympique de 2018 à Pyeongchang acquis lors de l'épreuve par équipes, une médaille d'argent aux Mondiaux de Saalbach cette année, toujours par équipes, et surtout un titre mondial en combiné à St-Moritz en 2017.

Prêt pour le slalom de dimanche Désormais en confiance avec son matériel, il a su profiter de l'émulation collective en oeuvre au sein de cette équipe de Suisse masculine emmenée depuis cinq ans par Odermatt et Meillard. "Luca a parfois manqué de continuité, mais s'il parvient à rester +sur les étoiles+, il peut aller très vite", a conclu son coach.

Tout heureux de partager la meule de 40 kg de fromage savoyard promise aux trois premiers du géant, Luca Aerni n'abandonne pas le slalom pour autant. "Vous avez le droit de dire aujourd'hui que je suis géantiste, mais on regardera demain!" a-t-il lancé à la presse, goguenard, avant d'aller entamer sa préparation pour le slalom de dimanche sur la Face de Bellevarde.



Nadine Fähndrich troisième du sprint à Davos Nadine Fähndrich (no 5) a réussi une belle performance dans les Grisons. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Nadine Fähndrich a pris une belle troisième place lors du sprint de Davos samedi en Coupe du monde. La victoire est revenue à la Suédoise Jonna Sundling devant la Norvégienne Mathilde Myhrvold.

Longtemps quatrième en finale, la Lucernoise de 30 ans a couru intelligemment pour dépasser la Suédoise Maja Dahlqvist avant la dernière ligne droite. De quoi fêter un troisième podium à Davos, où elle s'était notamment imposée en 2022, le 17e de sa carrière en individuel.

La médaillée de bronze des derniers Mondiaux de Trondheim (toujours en sprint) a pourtant été repêchée au temps pour figurer parmi les six finalistes. Sa coéquipière Anja Weber s'est arrêtée en demi-finale, tandis qu'Alina Meier et Lea Fischer n'ont pas passé les quarts.

Riebli en demies Chez les hommes, sans Valerio Grond, malade, les espoirs helvétiques reposaient sur Janik Riebli. L'Obwaldien a atteint les demi-finales en tant que "lucky loser", mais il n'a pas réussi à se hisser en finale. La victoire est revenue au Français Lucas Chavanat.



Mo Salah: un assist pour une dernière ? Mo Salah: jouera-t-il encore à Anfield Road l'an prochain ? Image: KEYSTONE/AP/Jon Super En disgrâce ces dernières semaines, Mo Salah a retrouvé le terrain lors du succès 2-0 de Liverpool à Anfield Road face à Brighton. Mais l’homme du match fut Hugo Etike, auteur d’un doublé.

Le Français a ouvert le score à la 1ère minute après une erreur de relance adverse avant de signer le 2-0 à l’heure de jeu sur un corner botté par Mo Salah. Sur le banc au coup d’envoi, l’Egyptien avait remplacé Joe Gomez blessé à la 26e.

Cette rencontre contre Brighton fut peut-être la dernière disputée par Mo Salah sous les couleurs de Liverpool. L’Egyptien s’apprête, en effet, de rejoindre sa sélection pour préparer la Coupe d’Afrique des Nations. Et il n’est pas impossible qu’un transfert en Arabie saoudite se finalise durant le tournoi pour l'ancien joueur du FC Bâle.



Michelle Gisin aussi touchée aux ligaments du genou gauche Michelle Gisin a dû être héliportée après sa chute. Image: KEYSTONE/EPA Outre ses blessures aux cervicales et au poignet, Michelle Gisin souffre également d'une sérieuse blessure au genou gauche, a annoncé Swiss-Ski. L'Obwaldienne a lourdement chuté jeudi à St-Moritz.

"Les examens médicaux ont révélé une déchirure du ligament croisé antérieur et du ligament interne du genou gauche", écrit la Fédération suisse. Opérée en urgence des cervicales et du poignet le jour de sa chute, la skieuse de 32 ans devra subir une nouvelle intervention une fois qu'elle se sera quelque peu rétablie.

Swiss-Ski a également précisé que Michelle Gisin resterait encore quelques jours à l'hôpital. "Le processus de guérison se déroule de manière satisfaisante, elle se déplace déjà activement avec des béquilles", peut-on lire dans le communiqué de la Fédération.

