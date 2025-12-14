Quinn Hughes s’est engagé avec le Minnesota Wild. Image: keystone

Un échange spectaculaire de joueurs a eu lieu en NHL

Les Canucks de Vancouver ont cédé leur défenseur vedette Quinn Hughes au Wild du Minnesota avec effet immédiat. En retour, la franchise canadienne récupère trois joueurs ainsi qu’un choix de premier tour lors de la prochaine draft.

Après avoir sécurisé la prolongation de contrat de leur star Kirill Kaprizov avant le début de la nouvelle saison, le Wild du Minnesota s'est également montré très actif sur le marché des échanges. La franchise américaine a ainsi mis la main sur le défenseur Quinn Hughes, en provenance des Canucks de Vancouver.

Un renfort de poids, mais à un prix élevé: en contrepartie, Vancouver récupère les joueurs Marco Rossi, Liam Öhgren et Zeev Buium, tous choisis au premier tour de la draft, ainsi qu’un choix de premier tour supplémentaire lors de la draft NHL 2026.

Quinn Hughes fait partie de l’élite des défenseurs de la NHL. Lauréat du trophée Norris en 2024, récompensant le meilleur défenseur de la ligue, le joueur de 26 ans s’est imposé comme une référence offensive à son poste. Ses qualités de pointeur ne font aucun doute: au cours de sa carrière, l’Américain a été impliqué dans 432 buts (61 réalisations, 371 passes décisives) en 459 matchs disputés dans la meilleure ligue de hockey au monde. Depuis longtemps, un éventuel échange autour de Hughes était évoqué en coulisses, plusieurs équipes ayant manifesté leur intérêt pour le défenseur vedette.

Alors que Vancouver traverse actuellement une phase de reconstruction et pointe au dernier rang de la ligue, le Minnesota Wild affiche clairement ses ambitions pour la conquête de la Coupe Stanley. Déjà doté d’une attaque redoutable emmenée notamment par Kirill Kaprizov et Matt Boldy, le club a désormais considérablement renforcé son secteur défensif. Après un début de saison poussif, le Wild a retrouvé le rythme et occupe aujourd’hui une place en zone de play-off.

Par ailleurs, un autre échange spectaculaire a animé la NHL vendredi, impliquant les Oilers d’Edmonton et les Penguins de Pittsburgh. Le gardien Tristan Jarry et l’attaquant Samuel Poulin prennent la direction du Canada, tandis que le portier Stuart Skinner et le défenseur Brett Kulak rejoignent Pittsburgh. Les Penguins récupèrent en outre un choix de deuxième tour lors de la draft 2029.