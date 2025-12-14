stratus fréquent
La Suisse est championne du monde d'unihockey

Die Schweizerinnen jubeln ueber den Weltmeistertitel und die Goldmedaille, nach dem Final Schweiz gegen Tschechien an der Unihockey Weltmeisterschaft der Damen 2025, 14. Dezember 2025, Ostravar Arena, ...
La sélection d'Oscar Lundin a encore signé un exploit pour vaincre les Tchèques.Keystone

Les Suissesses ont remporté l'or mondial en battant la Tchéquie, pays hôte de la compétition, dimanche à Ostrava (2-0).
14.12.2025, 18:0014.12.2025, 19:36

C'est la deuxième fois que la Suisse monte sur le toit du monde depuis la création du Championnat du monde féminin en 1997. Elle avait déjà décroché l'or en 2005 à Singapour.

Au lendemain de sa victoire historique contre l'imbattable Suède en demi-finale (6-3), la sélection d'Oscar Lundin a encore signé un exploit pour vaincre les Tchèques. Ces dernières avaient pourtant remporté le premier duel entre les deux nations lors de la phase de groupes.

Une défense de fer

Un but a longtemps suffi au bonheur aux solides Helvètes. Il est venu de la canne de Céline Stettler, qui a trouvé la faille à la 13e minute d'un tir accompagné. Pas irréprochable sur le coup, la gardienne tchèque ne gardera sans doute pas un souvenir impérissable de cette finale perdue devant son public.

Celine Stettler (10, Schweiz), waehrend dem Viertelfinal, Schweiz gegen Slowakei, Unihockey Weltmeisterschaft der Damen 2025, 11. Dezember 2025, Ostravar Arena, Ostrava, Tschechien.
Céline Stettler lors de ce Mondial.Keystone

La Tchéquie a poussé tout le match pour égaliser, mais a systématiquement buté sur la portière helvétique Lara Heini. Les Suissesses ont été héroïques pour tenir, avant d'assurer leur succès dans la cage vide, à 38 secondes de la sirène finale, grâce à leur capitaine Isabelle Gerig.

Cette édition 2025 du Mondial aura permis aux Suissesses de laver l'affront subi il y a deux ans à Singapour, où elles avaient échoué à monter sur le podium pour la première fois depuis 2011. On se souviendra aussi du tournoi tchèque comme celui où elles ont mis fin à l'hégémonie suédoise. Même les Scandinaves, nonuples championnes du monde en titre, n'ont pas su résister à cette remarquable équipe de Suisse. (fxp-fr-sda-rtp/ats)

