ciel couvert
DE | FR
burger
Sport
NBA

Basketball: Capela pourrait quitter Houston (NBA)

Clint Capela et les Rockets ont subi la loi de Dallas samedi
Le temps de jeu de «CC» a chuté à moins de douze minutes par rencontre, loin de sa moyenne en carrière (25,8 minutes).Keystone

Le destin de Clint Capela pourrait changer dès lundi

Le pivot genevois vit des retrouvailles compliquées à Houston (NBA). Un départ n'est plus à exclure.
14.12.2025, 11:5814.12.2025, 11:58
Julien Caloz
Julien Caloz

Le Genevois traverse l’une des périodes les plus délicates de sa longue carrière NBA, au point que les médias texans s’interrogent déjà sur la pertinence de son maintien dans l’effectif. Et s'il s'en allait? Ce sera possible dès lundi. Comme le rappelle la Neue Zürcher Zeitung, le pivot suisse pourra être inclus dans un échange, conformément à la convention collective de la NBA.

La situation de Capela illustre la brutalité du sport professionnel nord-américain. À 31 ans, celui qui reste le basketteur suisse le mieux payé de l’histoire ne joue plus qu’un rôle secondaire chez les Rockets. Derrière le prometteur Alperen Şengün et le vétéran Steven Adams, convoité l'été dernier par les Lakers et les Warriors, il n’est plus que le troisième choix à son poste et son temps de jeu a chuté à moins de douze minutes par rencontre, loin de sa moyenne en carrière (25,8 minutes).

Un rêve fragile

Même son revenu a été revu à la baisse: alors qu'il percevait encore près de 23 millions de dollars à Atlanta, «CC» touche désormais 6,7 millions cette saison.

Cette star de NBA a totalement craqué

La situation personnelle du natif de Meyrin tranche avec les ambitions des Rockets, qui figurent parmi les meilleures formations de la conférence Ouest. S'il reste au Toyota Center jusqu'au terme de la saison, Clint Capela pourrait même rêver de titre. Il deviendrait alors le premier Suisse à être sacré en NBA.

Rappelons qu'en début d’exercice, Houston apparaissait déjà comme un sérieux outsider dans la course au titre, après sa deuxième place à l’Ouest l’an passé, toutefois ternie par une élimination précoce au premier tour des play-offs, contre Golden State. Les prévisions d’ESPN plaçaient même l'équipe de Kevin Durant au cinquième rang des équipes les plus susceptibles de décrocher le titre, avec une probabilité estimée à 6,5%.

Plus d'articles sur le sport
Il y a 30 ans, le vrai/faux transfert d'un Sforza médusé
Il y a 30 ans, le vrai/faux transfert d'un Sforza médusé
de Syl Battistuzzi
Cette célèbre équipe mise sur un grand-père pour se sauver
Cette célèbre équipe mise sur un grand-père pour se sauver
de Niklas Helbling
«J'ai la gerbe»: fans suisses écœurés par les prix des billets au Mondial
«J'ai la gerbe»: fans suisses écœurés par les prix des billets au Mondial
de Ralf Meile
Les larmes de ce curleur suisse cachent une histoire folle
Les larmes de ce curleur suisse cachent une histoire folle
de Yoann Graber
Il crée l'indignation dans le ski de fond
Il crée l'indignation dans le ski de fond
Lindsey Vonn a transformé son corps pour réussir son ultime mission
Lindsey Vonn a transformé son corps pour réussir son ultime mission
de Claudio Zanini, St-Moritz
Vous voulez aller voir la Nati au Mondial? Cette nouvelle va vous dépiter
Vous voulez aller voir la Nati au Mondial? Cette nouvelle va vous dépiter
Ce Suisse de NHL s'apprête à entrer dans l'histoire
Ce Suisse de NHL s'apprête à entrer dans l'histoire
Ces cyclistes écrivent l'histoire de l'aviation
Ces cyclistes écrivent l'histoire de l'aviation
de Yoann Graber
La Nati n'est pas la bienvenue à San Francisco
La Nati n'est pas la bienvenue à San Francisco
de Ralf Meile
Odermatt ressemble de plus en plus à Federer
Odermatt ressemble de plus en plus à Federer
de Sven Papaux
Au Mondial, les pauses boisson auront un effet insoupçonné
Au Mondial, les pauses boisson auront un effet insoupçonné
de Julien Caloz
Et si la Nati copiait l’astuce anglaise au Mondial 2026?
Et si la Nati copiait l’astuce anglaise au Mondial 2026?
de Julien Caloz
Cette imprudence de Norris après la course aurait pu lui coûter son sacre
Cette imprudence de Norris après la course aurait pu lui coûter son sacre
de Yoann Graber
Thèmes
Photographes nominés aux Comedy Wildlife Awards 2025
1 / 39
Photographes nominés aux Comedy Wildlife Awards 2025
partager sur Facebookpartager sur X
Mickaelplaidecoupable réalise un faux kidnapping
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les larmes de ce curleur suisse cachent une histoire folle
L'épopée de l'équipe de curling des Philippines et son rêve de JO ont pris fin cruellement ce mercredi. Une aventure épique, dont les protagonistes sont quatre Suisses.
C'est une histoire incroyable, comme le sport sait si bien nous en offrir, qui a pris fin ce mercredi. Une aventure épique, magnifique, dramatique. Cette histoire, c'est celle de l'équipe de curling des Philippines, créée par des sportifs qui vivent tous en Suisse et possèdent le double passeport. Partie de rien, elle était à deux doigts de se qualifier pour les Jeux olympiques de Milan-Cortina en février. Mais elle a malheureusement échoué mercredi, dans le sprint final des qualifications, lors du dernier tournoi au Canada.
L’article