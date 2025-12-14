Le temps de jeu de «CC» a chuté à moins de douze minutes par rencontre, loin de sa moyenne en carrière (25,8 minutes). Keystone

Le destin de Clint Capela pourrait changer dès lundi

Le pivot genevois vit des retrouvailles compliquées à Houston (NBA). Un départ n'est plus à exclure.

Plus de «Sport»

Le Genevois traverse l’une des périodes les plus délicates de sa longue carrière NBA, au point que les médias texans s’interrogent déjà sur la pertinence de son maintien dans l’effectif. Et s'il s'en allait? Ce sera possible dès lundi. Comme le rappelle la Neue Zürcher Zeitung, le pivot suisse pourra être inclus dans un échange, conformément à la convention collective de la NBA.

La situation de Capela illustre la brutalité du sport professionnel nord-américain. À 31 ans, celui qui reste le basketteur suisse le mieux payé de l’histoire ne joue plus qu’un rôle secondaire chez les Rockets. Derrière le prometteur Alperen Şengün et le vétéran Steven Adams, convoité l'été dernier par les Lakers et les Warriors, il n’est plus que le troisième choix à son poste et son temps de jeu a chuté à moins de douze minutes par rencontre, loin de sa moyenne en carrière (25,8 minutes).



Un rêve fragile

Même son revenu a été revu à la baisse: alors qu'il percevait encore près de 23 millions de dollars à Atlanta, «CC» touche désormais 6,7 millions cette saison.

La situation personnelle du natif de Meyrin tranche avec les ambitions des Rockets, qui figurent parmi les meilleures formations de la conférence Ouest. S'il reste au Toyota Center jusqu'au terme de la saison, Clint Capela pourrait même rêver de titre. Il deviendrait alors le premier Suisse à être sacré en NBA.

Rappelons qu'en début d’exercice, Houston apparaissait déjà comme un sérieux outsider dans la course au titre, après sa deuxième place à l’Ouest l’an passé, toutefois ternie par une élimination précoce au premier tour des play-offs, contre Golden State. Les prévisions d’ESPN plaçaient même l'équipe de Kevin Durant au cinquième rang des équipes les plus susceptibles de décrocher le titre, avec une probabilité estimée à 6,5%.