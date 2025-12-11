Lindsey Vonn attaque sa nouvelle saison ce vendredi à St-Moritz, avec un corps transformé. Image: KEYSTONE/instagram

Lindsey Vonn a transformé son corps pour réussir son ultime mission

Ce vendredi à St-Moritz, l'Américaine (41 ans) – superstar du ski alpin – entame sa dernière saison. Elle vise une médaille aux JO. Pour ça, elle a fait un changement physique.

Claudio Zanini, St-Moritz / ch media

Avec une énergie presque enfantine, Lindsey Vonn s’aligne encore cet hiver, mais pour la dernière fois, sur les courses les plus exigeantes de la Coupe du monde. C’est censé être sa saison d’adieux.

L'Américaine – 82 victoires en Coupe du monde, 4 grands globes de cristal et un titre olympique – a désormais 41 ans, a subi neuf opérations et porte une prothèse partielle au genou. Elle expliquait récemment, non sans humour:

«Je me sens comme Terminator»

Aux portiques de sécurité des aéroports, elle fait parfois sonner les détecteurs.

Pas de souci: Lindsey Vonn a pu arriver en Suisse (St-Moritz) sans problème à l'aéroport. Image: KEYSTONE

Et ce «Terminator» vise l’or olympique. Vonn (sacrée en descente à Vancouver en 2010) veut repartir des Jeux olympiques de Milan-Cortina, en février prochain, avec une médaille autour du cou. «Tout mon focus est sur les JO», affirme-t-elle à St-Moritz. Cortina occupe une place particulière dans son parcours: c’est là qu’elle avait réalisé son tout premier podium en Coupe du monde, il y a presque 22 ans.

Le retour de Lindsey Vonn pourrait bien être un chapitre à part dans l’histoire du sport. Aux Etats-Unis, son pays, on raffole de ce genre de récits. Le très célèbre Time Magazine lui a d’ailleurs consacré sa couverture en octobre, titrée en grandes lettres: «Her Comeback» («Son retour»).

Vonn aurait versé quelques larmes en découvrant le magazine. Elle a aussi été invitée par Jimmy Fallon dans son Late Night Show, un plateau plutôt réservé aux actrices oscarisées et aux stars du rap. Vonn y est apparue en robe noire et a notamment parlé… de son nouveau chien.

Accueil de rockstar, muscles et confiance

A l’approche du week-end de courses de Coupe du monde à St-Moritz (de ce vendredi à dimanche), dans les Grisons, une chose saute aux yeux: l’Américaine joue clairement dans une autre catégorie. Car même si St-Moritz sonne cosmopolite et chic, le rendez-vous reste très terre à terre dans bien des aspects. On y croise des athlètes comme Michelle Gisin, Jasmine Flury ou Delia Durrer – bref, des «gens comme nous», à ceci près qu’elles skient bien mieux que nous.

Pendant que les Suissesses rencontrent la presse dans un petit hôtel de la station, Lindsey Vonn prépare son apparition au Kempinski, un cinq étoiles logé dans un bâtiment iconique du XIXe siècle.

Le soir venu, Vonn fait son entrée dans un salon parfaitement tenu. Et à écouter son discours, tout semble aller «great» (super) et «amazing» (incroyable) dans sa vie actuellement: son état physique, son ski – tout est «great», tout est «amazing». A un moment, elle va même plus loin: elle assure être «dans la meilleure forme de [sa] vie», «physiquement comme sur les skis». Elle dit avoir pris environ six kilos de masse musculaire cet été.

Lindsey Vonn affirme avoir gagné 6 kg de muscles cet été. image: instagram

St-Moritz n’est pas un lieu anodin pour elle. C’est ici qu’elle avait fait son retour dans le cirque blanc il y a un an, après presque cinq ans de retraite. L'Américaine confie:

«L’an dernier, j’étais dans le doute. Aujourd’hui, j’ai une meilleure énergie et beaucoup plus de confiance.»

A l’époque, certains anciens champions avaient exprimé leurs réserves sur son comeback… avant de faire machine arrière. Vonn avait répliqué sur les réseaux sociaux. Désormais, elle relativise:

«Ce genre de remarques me motive encore plus»

Enchantée de son binôme avec Svindal

La première étape de son retour s’est jouée la saison passée. Elle avançait prudemment. Les Mondiaux de Saalbach ont été décevants, mais elle a terminé l’hiver sur un podium en super-G à Sun Valley (2e place). Cet été, elle a enchaîné les heures d’entraînement et renforcé son équipe. Depuis le printemps, Aksel Lund Svindal fait partie de son entourage. L’ancien descendeur norvégien de classe mondiale l’accompagne en tant que coach. «On est totalement sur la même longueur d’onde», résume Lindsey Vonn.

Aksel Lund Svindal (à gauche) est le nouveau coach de Lindsey Vonn. Image: KEYSTONE

Svindal est assis à ses côtés à St-Moritz, en conférence de presse, visiblement emballé par l’aventure. «Travailler avec Lindsey, c’est un vrai plaisir. C’est une mission super cool. J’adore participer à ce projet», confie-t-il. Il ne tarit pas d’éloges et insiste sur ses qualités techniques: contrairement à ce qu'on pourrait penser, elle n’est pas seulement forte dans les parties de glisse.

«Plus le tracé est difficile, plus elle va vite» Aksel Lund Svindal

Les attentes pour cette ultime saison sont énormes. Certains experts sont persuadés que Vonn peut jouer devant à chaque course de vitesse. Elle attaque ce vendredi sa première étape de l’hiver à St-Moritz, avec trois épreuves jusqu’à dimanche. Mercredi, lors du premier entraînement de descente, elle a claqué le meilleur temps, reléguant la Norvégienne Kajsa Lie à 59 centièmes.

Lindsey Vonn admet ne pas savoir si elle serait satisfaite sans médaille olympique. Svindal, lui, résume la situation: «On ne peut pas perdre de temps. Ça va faire "boom". Et ensuite, ce seront les JO.»

Adaptation en français: Yoann Graber