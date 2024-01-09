Yago Dora champion du monde ++ de la Fuente à Ceuta

Donnarumma recruté par Manchester City Donnarumma rejoint bel et bien Manchester City Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Manchester City a annoncé mardi la signature de Gianluigi Donnarumma.

Le gardien italien a été poussé vers la sortie au Paris Saint-Germain après quatre saisons et une victoire finale en Ligue des champions.

Le club anglais a investi 35 millions d'euros, selon la presse, pour racheter la dernière année de contrat du gardien de 26 ans, devenu indésirable à Paris après le recrutement de Lucas Chevalier. Donnarumma arrive dans le nord-ouest de l'Angleterre pour remplacer le Brésilien Ederson, parti à Fenerbahçe, et mettre sur le banc l'Anglais James Trafford (22 ans), revenu cet été dans son club formateur.

Manchester City a terminé la dernière saison sans trophée, après avoir remporté quatre titres de champion d'Angleterre consécutifs et une Ligue des champions en 2023, entre autres. Le club au maillot bleu ciel a investi massivement l'hiver dernier (Khusanov, Reis, Nico, Marmoush...) et cet été (Aït-Nouri, Reijnders, Cherki...) pour renouveler l'effectif de Pep Guardiola.

Critiques Formé à l'AC Milan, où il a entamé sa carrière professionnelle, "Gigio" Donnarumma s'apprête à découvrir un troisième championnat après la Serie A et la Ligue 1, qu'il a rejointe en 2021 dans la foulée de son titre avec l'Italie à l'Euro. La direction sportive du PSG a choisi de l'écarter au cours de l'été alors que les négociations pour une éventuelle prolongation semblaient dans une impasse. L'international français de Lille Lucas Chevalier (23 ans) a été choisi pour lui succéder.

Donnarumma a été un des piliers du sacre en Ligue des champions, le premier du club parisien, avec notamment des interventions décisives en huitièmes de finale contre Liverpool et en demi-finales retour face à Arsenal. Son mandat au Parc des Princes a aussi été accompagné de critiques récurrentes sur ses sorties aériennes, jugées hasardeuses, et sur l'inconstance de son jeu au pied, un secteur clé dans le jeu prôné par l'entraîneur Luis Enrique.



Yago Dora et Molly Picklum sacrés champions du monde de surf Yago Dora est le nouveau champion du monde de surf Image: KEYSTONE/AP/ALEJANDRO GRANADILLO Le Brésilien Yago Dora et l'Australienne Molly Picklum ont remporté mardi les finales de la World Surf League.

Ce championnat du monde rassemblait l'élite du surf mondial dans les vagues du spot de Cloudbreak aux Fidji.

Après avoir terminé premier du classement de la saison régulière, Yago Dora s'est imposé en finale des play-off face à l'Américain Griffin Colapinto, confirmant la domination brésilienne sur la discipline depuis une décennie.

A 29 ans et au sommet de sa forme, Dora est devenu le cinquième Brésilien champion du monde après Gabriel Medina (2014, 2018, 2021), Adriano de Souza (2015), Italo Ferreira (2019) et Filipe Toledo (2022, 2023).

Chez les femmes, la jeune Australienne Molly Picklum a battu en finale la championne olympique américaine Caroline Marks pour s'offrir son premier titre mondial.



Lausanne prête de la Fuente à Ceuta Konrad de la Fuente (à droite) rejoint la 2e division espagnole Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Après avoir laissé filer son joyau Alvyn Sanches à Young Boys, Lausanne-Sport a perdu un deuxième attaquant lundi lors de la dernière journée du mercato international.

Konrad de la Fuente rejoint en effet l'AD Ceuta FC, néo-promu en 2e division espagnole. L'Américain de 24 ans a été prêté jusqu'au terme de la saison, a annoncé le LS.

De la Fuente était arrivé durant l'été 2024 dans la capitale vaudoise, et a disputé 31 matches avec le club lausannois (1 but inscrit seulement). Il est toujours sous contrat avec le FC Lausanne-Sport jusqu’au 30 juin 2027.



Sinner ne laisse que 3 jeux à Bublik en 8e de finale Jannik Sinner a r Image: KEYSTONE/EPA/BRIAN HIRSCHFELD Jannik Sinner a réussi une démonstration lundi soir en 8e de finale de l'US Open. Le tenant du titre a écrasé Alexander Bublik (no 23) 6-1 6-1 6-1 en 1h21 dans le Stade Arthur Ashe.

Auteur de 23 coups gagnants pour 16 fautes directes, le no 1 mondial a pris une cinglante revanche sur sa défaite subie face au Kazakhe au 2e tour sur le gazon de Halle en juin. Il n'a laissé aucune ouverture à un joueur qui restait sur 11 victoires consécutives après avoir cueilli le titre à Gstaad puis à Kitzbühel en juillet.

"C'est dingue, je ne joue pourtant pas si mal", s'est étonné Alexander Bublik, mi-incrédule, mi-hilare lors de la poignée de main finale avec un adversaire qu'il avait qualifié d'intelligence artificielle avant leur affrontement new-yorkais.

"Par moments, j'ai senti que j'ai très bien joué", s'est pour sa part réjoui Jannik Sinner. "J'ai réussi à le breaker très tôt, ce qui m'a donné la confiance nécessaire pour servir un peu mieux et jouer un peu mieux en fond de court", a-t-il ajouté.

"J'ai essayé de le faire bouger, de jouer sur la dimension physique. Il ne faut pas oublier qu'il a disputé un match en cinq sets qui s'est terminé tard" 3e tour face à Tommy Paul, a rappelé le patron du circuit, qui n'a perdu que 12 points sur son service lundi.

Un derby en quart Jannik Sinner, qui est également double tenant du trophée à Melbourne, en est donc désormais à 25 matches gagnés consécutivement sur dur en Grand Chelem. Il retrouvera au prochain tour son compatriote Lorenzo Musetti (no 10), qui jouera quant à lui son premier quart de finale à Flushing Meadows.

"Le tennis italien se porte très bien", a commenté Sinner. "On a tellement de joueurs différents, de styles de jeu différents", s'est-il délecté dans son interview d'après-match.

Chez les dames, un "remake" de la finale de Wimbledon sera à l'affiche des quarts de finale. Humiliée 6-0 6-0 en finale à Londres par Iga Swiatek (no 2), Amanda Anisimova (no 8) a rejoint la Polonaise en dominant la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (no 18) 6-0 6-3 lundi soir.



Akanji prêté à l'Inter Milan Manuel Akanji salue les fans de l'Inter après avoir signé son contrat Image: KEYSTONE/AP/Claudio Furlan Manuel Akanji quitte Manchester City pour rejoindre l'Inter Milan de Yann Sommer.

Le défenseur international suisse a été prêté jusqu'au terme de la saison aux "Nerazzurri", ont confirmé les deux clubs tard lundi soir.

Trois ans après avoir débarqué en provenance de Dortmund, Manuel Akanji a dû se résoudre à changer d'air. L'international aux 71 sélections n'entrait plus dans les plans de Pep Guardiola à Manchester City, où il a contribué en tant que titulaire à deux titres de champion d'Angleterre (2023 et 2024), à deux victoires en Coupe (2023 et 2025) et, surtout, à la consécration en Ligue des champions en 2023.

Courtisé notamment par l'AC Milan, Galatasaray ou Crystal Palace, le Zurichois de 30 ans a opté pour le club qui lui offre les meilleures perspectives sur le plan sportif. L'Inter Milan, désormais entraîné par le Roumain Cristian Chivu, est l'un des favoris de la Serie A et a également de grandes ambitions européennes après avoir échoué en finale de la dernière Ligue des champions face au PSG.

L'avenir d'Akanji l'été prochain est encore incertain. Encore sous contrat avec Manchester City jusqu'en 2027, il sait parfaitement que tout peut très vite changer avec Pep Guardiola. Mais selon les médias italiens, l'Inter aurait non seulement une option d'achat de 15 millions d'euros, mais aussi une obligation d'achat si les Milanais remportent le titre de champion d'Italie.



Roger Rönnberg, la nouvelle star à Fribourg Annoncé en mai 2024, le nouveau coach de Fribourg-Gottéron Roger Rönnberg vit sa première expérience hors de ses terres. A 54 ans, le Suédois se sait très attendu.

On ne sait pas encore si les dirigeants fribourgeois vont demander à leur nouveau pilote de célébrer la messe à la cathédrale St-Nicolas. Mais ce qui est certain, c'est que Roger Rönnberg n'a pas pu arriver sur la pointe des pieds dans son nouvel environnement.

Il faut dire que le Suédois est précédé d'une très solide réputation, comme on peut le voir au travers de cette succincte biographie. A 36 ans, il prend les commandes du club de sa ville, Lulea, associé à Roger Kyro. A côté de ça, il officie comme coach vidéo puis comme assistant avec l'équipe de Suède. En 2010, il reprend la sélection M20. Et c'est fort de cette expérience avec les jeunes qu'il est mis en poste à Frölunda en 2013. A Göteborg, il va s'imposer rapidement en cassant la spirale mise en place qui consistait à faire jouer des joueurs chers d'un certain âge.

Rönnberg fait donc confiance à des jeunes en modelant une équipe à son image. Entre 2016 et 2020, Frölunda remporte deux titres de champion (2016 et 2019) et quatre Champions League (2016, 17, 19 et 20).

La "méthode" Rönnberg Un mot est généralement associé au nom de Rönnberg, le mot méthode. Pour qu'un coach ait droit à un pareil traitement, il doit généralement avoir passé du temps au même endroit afin d'implanter sa philosophie. C'est le cas du Scandinave à Göteborg, où il a mené Frölunda pendant douze ans.

En Suisse, on a davantage l'habitude d'évoquer le style d'un entraîneur. Les exemples les plus récents et connus restent Arno del Curto avec ses six titres à la tête de Davos (pendant 22 ans) et Chris McSorley pour ses 17 ans à la barre de Genève-Servette. Mais les deux hommes avaient eux aussi une méthode.

Quand on lui demande la recette de cette "potion magique", le Suédois n'a nul besoin de se lancer dans des grandes phrases. Les ingrédients se déclinent au singulier: le travail. Un travail basé sur l'exigence et la rigueur, mais aussi sur une idée moderne du hockey sur glace. Ses équipes portent logiquement en elles un ADN structuré et une propension à bien défendre, mais cela ne se fait pas au détriment du spectacle.

Avec les arrivées d'Andrea Glauser, Patrick Nemeth, Michael Kapla et Ludvig Johnson, Fribourg possède aujourd'hui une défensive de premier plan, si l'on ajoute Yannick Rathgeb, Maximilian Streule et Benoît Jecker.

Du respect, mais pas trop Rencontré à la mi-août au Sentier à l'issue d'une défaite face à Lausanne en préparation, Roger Rönnberg avait alors dressé les contours de ce qu'il attendait de ses hommes: "On construit notre caractère pour une longue saison. S'ils peuvent jouer à ce niveau après une dure semaine de préparation, c'est impressionnant. Je suis fier de l'effort."

Ces matches de préparation furent l'occasion d'auditionner les jeunes joueurs du club. "Nous avons envie de gagner chaque match, bien entendu, mais nous voulons aussi axer notre politique sur le développement des jeunes, expliquait alors le Suédois. Les jeunes doivent accepter les valeurs de l'équipe et son identité. Ils doivent jouer pour l'équipe. Cela signifie écouter les joueurs avec davantage d'expérience, tout en sachant ne pas se montrer trop respectueux envers eux."

Lundi matin en conférence de presse pour le lancement de la saison, Rönnberg a une fois encore souligné l'état de santé de son groupe: "Les joueurs sont fatigués, mais c'est normal." Le coach a également mis en avant une nouvelle fois le travail à accomplir sans se muer en bulldozer prêt à tout déconstruire, surtout que le club sort d'une demi-finale perdue 4-3 contre Lausanne avec à la barre Lars Leuenberger, aujourd'hui assistant de Rönnberg avec le Suédois Rikard Franzen.

Valeurs identiques "Les valeurs restent les mêmes, je ne vais pas changer les choses drastiquement, avertit-il. Je ne peux pas avoir trop d'attentes en ce début de saison, je dois mieux connaître mes joueurs et apprendre."

L'ancien homme fort de Frölunda, fin communicateur, a donné quelques pistes sur sa façon de faire et comment gérer les immenses attentes autour du club fribourgeois: "Le hockey est un sport d'équipe, on doit prendre nos responsabilités, se faire confiance, s'écouter. C'est bien de parler de sommet, de rêver d'être au sommet, mais le plus important c'est de commencer à grimper. Nous devons développer ce club dans tous les domaines et devenir de plus en plus professionnels. Nous voulons que Gottéron soit une marque importante en Suisse. C'est pour cette raison que nous voulons battre Ambri demain red: mardi, en amical) et que nous voulons battre Lugano dans une semaine en ouverture de saison."



Alexander Isak à Liverpool, un transfert jugé record en Angleterre Alexander Isak quitte Newcastle pour Liverpool et une grosse somme de transfert Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Liverpool a confirmé lundi le recrutement du Suédois Alexander Isak en provenance de Newcastle. Un transfert jugé record en Angleterre et estimé à 145 millions d'euros sans les bonus, selon la presse.

L'attaquant de 25 ans rejoint le champion d'Angleterre après un bras de fer de plusieurs semaines avec Newcastle, son club depuis 2022 pour qui il a marqué 23 buts en 34 matches la saison dernière en Premier League.

Newcastle s'est contenté de confirmer "la vente de l'attaquant Alexander Isak à Liverpool pour un montant record au Royaume-Uni" dans un communiqué laconique publié lundi soir.

L'international suédois (52 sélections), qui avait encore trois ans de contrat chez les "Magpies", portera le no 9 chez les Reds.

Le montant du transfert, non dévoilé, s'élève à 125 millions de livres (145 millions d'euros) mais pourrait atteindre 130 millions (150 millions) si les bonus associés sont atteints durant son séjour à Anfield, d'après la presse britannique.

Cela place Isak sur le podium des recrues les plus coûteuses de l'histoire derrière le Brésilien Neymar (222 millions de Barcelone au PSG en 2017) et le Français Kylian Mbappé (180 millions de Monaco au PSG en 2018).

Il détient désormais le record pour un transfert en Premier League devant, notamment, Moises Caicedo (de Brighton à Chelsea en 2023), Enzo Fernandez (de Benfica à Chelsea en 2023) ou encore Florian Wirtz, son nouveau coéquipier à Liverpool, arrivé cet été de Leverkusen.



Breel Embolo passe de Monaco à Rennes Breel Embolo passe de Monaco à Rennes Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Breel Embolo file en Bretagne. L'international helvétique de 28 ans quitte Monaco pour rejoindre le Stade Rennais où il a signé pour 4 ans, a annoncé son nouveau club.

Le club de la Principauté va toucher 15 millions d'euros dans l'opération. Embolo avait quitté Mönchengladbach pour Monaco il y a trois ans. En 89 matches pour les Monégasques, il a marqué 22 buts. Cette saison, le joueur, qui compte 77 sélections en équipe de Suisse, n'a plus été aligné et a été poussé vers la sortie. A Rennes, Embolo remplace Arnaud Kalimuendo, transféré à Nottingham pour 35 millions d'euros.

Embolo devra renoncer à la Coupe d'Europe cette saison. Alors que Monaco s'est qualifié pour la Ligue des Champions, Rennes couche sur une saison dernière médiocre, ponctuée d'une décevante 12e place. Le Stade Rennais, propriété de la famille Pinault, est entraîné par l'ancien international sénégalais Habib Beye.



Swiatek rassure, Auger-Aliassime retrouve les quarts Iga Swiatek continue sa route à l'US Open Image: KEYSTONE/AP/Heather Khalifa Après deux matches accrochés, la no 2 mondiale Iga Swiatek s'est débarrassée sans difficulté lundi de la Russe Ekaterina Alexandrova (12e). Elle se hisse en quarts de finale de l'US Open.

La Néerlandaise Suzan Lamens lui avait pris un set au deuxième tour, la Russe Anna Kalinskaya l'avait malmenée en début de match au troisième, mais lundi en huitièmes de finale, Iga Swiatek n'a connu aucune frayeur.

La sextuple lauréate de tournois du Grand Chelem a gagné 6-3 6-1 contre Alexandrova, qui disputait son premier huitième de finale à New York.

Sa prochaine adversaire sera soit l'Américaine Amanda Anisimova (9e), qu'elle avait écrasée 6-0 6-0 en finale de Wimbledon mi-juillet, soit la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (22e). Les deux joueuses s'affrontent dans le dernier match de la journée de lundi sur le Central.

Sacrée sur dur au Masters 1000 de Cincinnati après avoir triomphé sur le gazon de Wimbledon, la spécialiste de la terre battue a jugé "pouvoir (réd: bien) jouer sur toutes les surfaces si j'ai confiance en mon jeu".

No 1 mondiale et tenante du titre à New York, Aryna Sabalenka s'était qualifiée dès dimanche pour les quarts de finale. Elle affrontera la Tchèque Marketa Vondrousova (60e) pour une place dans le dernier carré.

Osaka domine Gauff La Japonaise Naomi Osaka a éliminé lundi la no 3 mondiale Coco Gauff dans la principale affiche des huitièmes de finale de l'US Open.

L'ex-no 1 mondiale, titrée à New York en 2018 et 2020, s'est imposée 6-3 6-2 contre la lauréate de l'édition 2023 et affrontera l'Ukrainienne Marta Kostyuk (28e) ou la Tchèque Karolina Muchova (13e) pour une place dans le dernier carré.

Osaka réalise à Flushing Meadows son meilleur parcours en Grand Chelem depuis son retour sur le circuit WTA début 2024, après avoir donné naissance à une fille.

La quadruple lauréate de tournois majeurs s'est qualifiée lundi pour son premier quart de finale en Grand Chelem depuis l'Open d'Australie en 2021 et le cinquième de sa carrière.

Depuis le début de sa carrière, la Japonaise de 27 ans a systématiquement remporté les tournois majeurs dont elle a atteint les quarts de finale.

Auger-Aliassime retrouve les quarts Sa victoire inattendue samedi contre le N.3 mondial Alexander Zverev n'était pas qu'un feu de paille: ex-N.6 mondial, le Canadien Felix Auger-Aliassime a confirmé son retour au premier plan en dominant 7-5, 6-3, 6-4 le Russe Andrey Rublev, une de ses bêtes noires.

Lors de ses huit précédents duels contre le 15e mondial, le Montréalais de 25 ans ne s'était imposé qu'une seule fois.

Grâce à sa victoire, il retrouve les quarts de finale d'un Grand Chelem pour la première fois depuis l'Open d'Australie en 2022. Il défiera l'Australien Alex De Minaur (8e) pour une place dans le dernier carré, que le Canadien avait déjà atteint en 2021 à New York.



Mercato: Rabiot à Milan, Pavard à l'OM Adrien Rabiot retrouve l'Italie et l'AC Milan Image: KEYSTONE/EPA ANSA Le dernier jour du mercato promet de nombreux transferts de joueurs à travers l'Europe. Petit florilège.

Rabiot rejoint l'AC Milan L'international français Adrien Rabiot, sommé par l'OM de trouver un nouveau club après une violente altercation avec un coéquipier, s'est engagé pour trois ans avec l'AC Milan, a annoncé lundi le club italien.

"L'AC Milan est heureux d'annoncer la signature d'Adrien Rabiot de l'Olympique Marseille qui a signé un contrat expirant le 30 juin 2028", a détaillé le Milan dans son communiqué. Le milieu de 30 ans a déjà évolué dans le Championnat d'Italie sous le maillot de la Juventus de 2019 à 2024.

Kolo Muani à Tottenham L'attaquant international français Randal Kolo Muani a été prêté pour la saison 2025/26 par le PSG à Tottenham, ont annoncé les deux clubs lundi, au dernier jour du mercato estival.

Aucune option d'achat n'est mentionnée concernant le joueur de 26 ans, sous contrat avec le champion de France depuis 2023 et déjà prêté la saison dernière à la Juventus.

Hojlund à Naples Le champion d'Italie en titre, Naples s'est offert lundi l'attaquant danois de Manchester United Rasmus Hojlund en conclusion de son ambitieux mercato estival. "Rasmus Hojlund de Manchester United a rejoint Naples sous la forme d'un prêt avec obligation d'achat", a indiqué dans son communiqué le Napoli.

Selon la presse italienne, Naples s'est engagé à débourser 70 millions d'euros pour l'international danois qui n'a pas réussi à s'imposer à Manchester United. Hojlund, 22 ans, a inscrit 26 buts en 95 matches toutes compétitions confondues pour les "Red Devils", mais a souvent déçu, au point de ne plus faire partie des plans de Ruben Amorim cet été.

Soler de retour en Espagne Carlos Soler le milieu espagnol peu utilisé au PSG, a quitté le club de la capitale pour la Real Sociedad, a annoncé lundi le club parisien. Arrivé à l'été 2022 à Paris depuis Valence, l'Espagnol de 28 ans faisait partie des joueurs sur lesquels le PSG ne comptait pas dès la saison dernière. Il a été prêté à West Ham où il a joué 31 rencontres.

Boniface prêté a Brême L'attaquant international nigérian Victor Boniface a été prêté pour la saison 2025/26 par le Bayer Leverkusen au Werder Brême, ont annoncé les deux clubs de Bundesliga lundi lors de la dernière journée du marché des transferts.

Victor Boniface est arrivé à Leverkusen à l'été 2023 en provenance de l'Union Saint-Gilloise et a décroché le titre de champion d'Allemagne avec le "Werkself" à l'issue de la saison quasi parfaite (une seule défaite en finale de la Ligue Europa en 53 matches disputés en 2023/24, premier club allemand à boucler une saison de championnat sans défaite). Le Nigérian de 24 ans a inscrit 21 buts lors de sa première saison à Leverkusen et 11 lors de l'exercice 2024/25.

Asensio au Fener L'ailier espagnol du PSG Marco Asensio, qui n'entrait pas dans les plans de l'entraîneur parisien Luis Enrique, s'est engagé lundi avec Fenerbahçe, ont annoncé les deux clubs. "L'expérimenté milieu de terrain de 29 ans a signé un contrat (...) de 3+1 ans", a annoncé le club turc, qualifié pour la Ligue Europa après avoir été éliminé en barrage de la Ligue des champions.

L'international espagnol (38 sélections, 2 buts), à qui il ne restait qu'un an de contrat à Paris, avait été prêté en février à Aston Villa, où il a inscrit huit buts en 21 matches.

Pavard à l'OM Le défenseur Benjamin Pavard, champion du monde en 2018 avec l'équipe de France, a signé un contrat avec l'OM dans les dernières minutes du mercato, a appris lundi l'AFP auprès d'une source ayant connaissance des discussions.

Pavard, 29 ans, jouait depuis deux ans à l'Inter Milan après avoir évolué pendant quatre saisons au Bayern Munich. Il compte 55 sélections en équipe de France, avec laquelle il a gagné la Coupe du monde 2018 et été finaliste de celle de 2022. Son arrivée est un renfort de prestige pour l'OM, qui a perdu Adrien Rabiot, autre international français, transféré lundi à l'AC Milan.

Emerson aussi L'OM, lancé dans une dernière journée de mercato frénétique, a annoncé lundi la signature du latéral gauche italo-brésilien Emerson Palmieri, qui arrive de West Ham. Emerson, qui est âgé de 31 ans, vient renforcer un poste peu fourni à l'OM, avec le Genevois Ulisses Garcia comme seul spécialiste, en plus de Facundo Medina, arrière central qui peut jouer à gauche. Il a signé avec l'OM un contrat de deux ans, pour un montant qui n'a pas été précisé.

Né et formé au Brésil, Emerson s'est révélé en Europe avec des passages réussis à Palerme et à l'AS Rome, en Serie A. Il a ensuite évolué en Angleterre, à Chelsea et West Ham. Il a également joué une saison à Lyon, en 2021-2022. Naturalisé italien en 2017, il a porté le maillot de la Nazionale à 29 reprises et a gagné l'Euro-2021 avec sa sélection.

Canvot à Crystal Palace Le défenseur central ou milieu défensif français Jaydee Canvot a rejoint lundi Crystal Palace après une vente possiblement record pour Toulouse, avec qui le joueur de 19 ans a découvert la Ligue 1 la saison passée.

Les "Eagles"ont déboursé 23 millions de livres (environ 26,5 millions d'Euros) d'après RMC et L'Equipe, un montant supérieur à celui payé par West Ham en 2018 pour le défenseur toulousain Issa Diop (25 millions).

Celui que le TFC décrit comme "l'archétype du joueur moderne par son gabarit, sa puissance et son aisance balle au pied", a signé un contrat de quatre ans.



Fabian Rieder de retour en Bundesliga Fabian Rieder va conna羡re Augsbourg Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Fabian Rieder quitte définitivement Rennes. Après avoir été prêté à Stuttgart la saison dernière, l'international helvétique rejoint cette fois Augsbourg.

Il a signé un contrat jusqu'en 2030, comme l'ont annoncé les Allemands. Le Bernois de 23 ans, qui avait quitté les Young Boys pour rejoindre les Bretons à l'été 2023 pour 15 millions d'euros, n'a jamais répondu aux attentes. Après 24 apparitions pour les Français, dont trois au début de la saison en cours, il poursuit sa carrière à Augsbourg. Les modalités du contrat n'ont pas été divulguées.

A Augsbourg, Rieder retrouvera un deuxième Suisse en la personne de Cedric Zesiger.

Rieder a disputé 21 matches avec Stuttgart la saison dernière et remporté la Coupe. Mais comme le club souabe n'a pas levé l'option d'achat, c'est finalement Augsbourg qui s'est manifesté.



Fin de tournoi pour Leandro Riedi Leandro Riedi n'avait pas les armes face à Alex De Minaur Image: KEYSTONE/AP/Heather Khalifa Pas de miracle pour Leandro Riedi (ATP 435) lundi en 8e de finale de l'US Open. Visiblement diminué sur le plan physique, le Zurichois de 23 ans n'avait pas les moyens de faire douter Alex De Minaur.

Issu des qualifications, Leandro Riedi s'est incliné 6-3 6-2 6-1 en 1h35 devant le solide Australien, 8e mondial, pour son septième match disputé en l'espace de treize jours à New York. Il avait souligné à l'issue de son 3e tour, remporté en 29 minutes de jeu après que Kamil Majchrzak a jeté l'éponge, que sa jambe gauche le faisait de plus en plus souffrir et qu'il avait déjà dû "serrer les dents".

Breaké et mené 3-1 dans le set initial, Riedi a réussi à prendre le service de son adversaire, mais il a été incapable de profiter de cette aubaine et De Minaur a pu conclure sur sa première balle de break. Le début du deuxième set fut un cauchemar avec un Riedi mené 5-0. Le Zurichois s'est battu pour éviter la roue de vélo. Il a bénéficié d'une balle de break à 5-2, mais finalement De Minaur a pu se reprendre.

Dans le troisième set, le Suisse a enlevé le premier jeu...avant de perdre les six suivants! Le Zurichois a payé cher ses 9 doubles fautes et ses 39 erreurs directes.

Jackpot et 270 places gagnées Mais cette défaite attendue sera sans doute très vite oubliée par le Zurichois, qui a effacé de la plus belle manière le souvenir de son abandon au 2e tour des qualifications de l'US Open 2024 et des deux opérations au genou droit qui ont suivi et l'ont mis sur la touche pour huit mois. Il a signé à New York son grand retour au premier plan, et gagnera 270 places au classement ATP lundi prochain (ainsi que 400'000 dollars, certes avant impôts).

Aux portes du top 100 (117e) en août 2024 après une première partie de saison marquée par deux titres et trois autres finales perdues sur le front des Challengers, Leandro Riedi n'est pourtant revenu aux affaires qu'en mai dernier. Le déclic est rapidement survenu, dès la fin juin, avec une première qualification pour le tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem à Wimbledon.

S'il n'avait pas pu enchaîner sur le gazon londonien, s'inclinant dès le 1er tour face à un invité britannique (Oliver Tarvet), il a en revanche su saisir sa chance à New York. Il a notamment fêté un succès probant - son premier face à un top 20 et son premier en cinq sets - sur le no 19 mondial Francisco Cerundolo qui a pourtant mené deux manches à zéro dans leur 2e tour.

En se hissant en 8e de finale, Leandro Riedi fait par ailleurs aussi bien que son "bourreau" de la finale du tableau junior de Roland-Garros 2020, Dominic Stricker, qui avait lui aussi atteint le 4e tour à New York en sortant des qualifications (en 2023). Le Zurichois espère surfer cette vague pour ne pas connaître le même destin que le Bernois, pour qui les ennuis de santé se sont enchaînés depuis son exploit dans la quatrième levée du Grand Chelem.



Leverkusen se sépare de son entraîneur Erik ten Hag Leverkusen se s駱are de son coach Erik ten Hag Image: KEYSTONE/EPA/FABIAN STRAUCH Le Bayer Leverkusen, champion d'Allemagne 2024 et vice-champion 2025, s'est séparé de son entraîneur néerlandais Erik ten Hag (55 ans) après seulement deux journées de Bundesliga.

L'ancien club de Granit Xhaka l'a annoncé lundi dans un communiqué.

Erik ten Hag avait été nommé fin mai pour succéder à l'Espagnol Xabi Alonso, parti au Real Madrid après presque trois saisons à succès au Bayer04. Leverkusen avait notamment mis fin en 2024 à onze sacres consécutifs du Bayern Munich en championnat.

Le Néerlandais paie un début de saison en demi-teinte. Après une qualification pour les 16es de finale de la Coupe (4-0) sur la pelouse de Grossaspach (D4), Leverkusen n'a pris qu'un seul point en deux matches de championnat.

"Cette décision n'a pas été facile à prendre pour nous. Personne n'a souhaité en arriver là. Cependant, les dernières semaines ont montré qu'il n'est pas possible de construire une nouvelle équipe avec du succès dans cette configuration", a estimé le directeur sportif du club, Simon Rolfes.

Les dirigeants de Leverkusen vont devoir chercher un successeur à ten Hag et recommencer à zéro tout le travail de reconstruction de l'effectif. Entre-temps, ce sont les adjoints de ten Hag qui assurent l'intérim.

Après deux saisons et demie fastes (demi-finale en 2023 puis finale en 2024 en Europa League, titre de champion et Coupe en 2024, 2e place de Bundesliga en 2025), Leverkusen se trouve à la première page d'un nouveau chapitre. L'effectif est à reconstruire, après les départs de Florian Wirtz et Jeremie Frimpong (Liverpool), Granit Xhaka (Sunderland), Lukas Hradecky (Monaco), Jonathan Tah (Bayern) et Amine Adli (Bournemouth).



Alvyn Sanches a signé pour 4 ans à YB Alvyn Sanches a signé pour 4 ans à YB Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Alvyn Sanches quitte Lausanne-Sport pour rejoindre dès à présent Young Boys. L'attaquant s'est engagé pour quatre ans avec le club bernois, a annoncé ce dernier lundi.

Désigné meilleur joueur de Super League lors de la saison 2024/25, Alvyn Sanches se remet gentiment de sa grave blessure subie le 21 mars en Irlande lors de sa première sélection en équipe de Suisse. Il avait alors été victime d'une lésion complète du ligament croisé antérieur du genou droit.

L'international de 22 ans a fait ses débuts dans l'équipe première de Lausanne-Sport en mai 2018, alors que le LS évoluait sous la férule de l'actuel coach d'YB Giorgio Contini. Le futur no 10 bernois a inscrit au total 18 buts en 74 apparitions en Super League, dont 12 lors d'un championnat 2024/25 qu'il n'a pourtant pas terminé.

"Nous attendons beaucoup de lui" "Je me réjouis énormément de rejoindre YB, et j'ai de grands projets. YB a fait beaucoup d'efforts pour m'avoir dans ses rangs, et j'ai rapidement su que je voulais franchir le pas et rejoindre YB", explique Alvyn Sanches, cité dans le communiqué des Rouge et Noir.

"Mais je tiens également à remercier le FC Lausanne-Sport. Je lui serai toujours reconnaissant de m'avoir permis de passer du statut de jeune espoir à celui de joueur de l'équipe première", poursuit-il.

"Nous attendons beaucoup de lui en termes de créativité et de buts marqués. Sa blessure au genou sera bientôt de l'histoire ancienne. Mais nous devons être patients avec lui, et nous le serons, même s'il est sur la bonne voie et fait tout son possible pour retrouver la forme", souligne pour sa part le directeur technique d'YB Mathieu Beda.

