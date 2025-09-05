L'homme avait quitté le magasin Coop avec deux paquets de dattes sans les payer. Image: Shutterstock

Coop: ces deux paquets de dattes à 14 francs vont lui en coûter 4800

Il ne s'agissait que d'un petit vol en rayon. Mais un Soleurois paiera cher pour son délit: avoir volé des fruits secs dans une Coop en Argovie.

Dominic Kobelt / ch media

Un homme de 62 ans, récemment condamné à une amende par le ministère public argovien, avait déjà enfreint la loi auparavant. Il était interdit d'accès dans toutes les Coop, une mesure courante chez les grands distributeurs lorsqu'ils surprennent une personne en train de voler. L'ordonnance pénale ne permet, toutefois, pas de déterminer si c'était effectivement le cas cette fois-ci.

Les paquets de dattes les plus chers au monde

Bien qu'il n'avait plus le droit de pénétrer dans les enseignes du géant orange, cet habitant d'Olten s'est rendu dans un magasin à Aarau, un dimanche matin d'avril, et y a volé deux paquets de dattes. Valeur du méfait: près de 14 francs. Et le sexagénaire n'avait apparemment pas l'intention de passer à la caisse, car il a quitté les lieux sans sortir son portefeuille.

Mais la sanction est sévère: le ministère public a prononcé une peine de 30 jours-amende à 130 francs sans sursis et cela n'est pas anodin. Cela atteste du manque d'effet qu'avait eu sur l'homme une précédente peine assortie de sursis. Avec l'amende de 100 francs et les frais de procédure pénale de 800 francs, la douloureuse s'élève à 4800 francs. Sans compter les dattes, bien entendu.

(Adaptation en français: Valentine Zenker)