À partir de fin septembre, Digitec-Galaxus ne proposera plus de livraisons le jour même. Image: KEYSTONE

Digitec Galaxus met fin à ce service de livraison pourtant très apprécié

Digitec Galaxus abandonnera fin septembre son service de livraison le jour même, faute de solution après la fermeture de «notime», filiale de La Poste.

C'est la fin d'une ère pour les amateurs de la boutique en ligne Digitec Galaxus: la société a annoncé mettre fin à son service de «livraison express» à la fin septembre.

Aujourd'hui, il est en effet possible de passer commande sur le site web de Digitec jusqu'à 13 heures et de bénéficier de la livraison le jour même. Cette offre ne sera plus valable à partir du 27 septembre. En attendant, rien ne change pour les clients de Digitec Galaxus.

Selon Digitec Galaxus, la raison en est la fermeture de «notime», filiale de La Poste - laquelle précise que la demande pour les livraisons le jour même serait trop faible et peu lucrative. Il n'existe pour l'instant aucune solution de remplacement. La firme stipule toutefois qu'il examinera toutes les possibilités avec le géant jaune.

En 2024, Digitec Galaxus a enregistré une croissance robuste de 18% de son chiffre d’affaires, qui a atteint 3,228 milliards de francs suisses pour l’ensemble des plateformes Digitec et Galaxus en Suisse et en Europe, avec un produit net des livraisons et services montant à 2,9 milliards francs . Le nombre de produits proposés a connu une expansion remarquable de près de 25%, atteignant environ 8 millions d’articles.

Entre 2014 et 2024, la clientèle active de Digitec Galaxus a été multipliée par plus de dix, passant de quelque 450 000 à plus de 4,6 millions de clients. Par ailleurs, en 2024, plus de 4,6 millions de personnes ont acheté sur les deux plateformes, dont 1,2 million sur les marchés européens. (nib)

(traduit et adapté de l'allemand par mbr)