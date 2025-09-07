beau temps20°
DE | FR
burger
Sport
handicap

Handisport: le long combat d'Heinz Frei

Der Behindertensportler Heinz Frei gewinnt am 15. April 1984 den ersten Internationalen Zuerich Marathon in seinem Rollstuhl ueber eine Distanz von 42, 2 Kilometern in einer Zeit von 2:14:28. (KEYSTON ...
En 1984, Heinz Frei a remporté le premier marathon international de Zurich.Image: KEYSTONE

Le long combat d'une star suisse du handisport

Heinz Frei, légende suisse du fauteuil roulant de course, raconte un parcours difficile marqué par des épreuves intimes et une volonté inébranlable de retrouver sa dignité. Rencontre.
07.09.2025, 18:5907.09.2025, 18:59
lia perbo
Plus de «Sport»
«Je pouvais bouger mes bras, regarder mes mains – mais lorsque je touchais mes jambes, je ne sentais rien. Là, j’ai compris que je ne sortirais plus seul de cette situation»

Voilà le moment où la vie de Heinz Frei bascule. Lors de la reconnaissance d’un parcours de course de montagne, il glisse, dévale la pente – et ne se relèvera jamais. Aujourd’hui, 47 ans plus tard, le monde le connaît comme multiple champion olympique et du monde en course en fauteuil roulant. Mais avant d’en arriver là, il a dû se reconstruire pas à pas, au prix d’un long combat.

Au centre pour paraplégiques de Bâle, le verdict tombe: il est paraplégique. De 1,78 mètre debout, il passe à 1,30 mètre assis. «Ce n’est pas seulement mon corps qui était touché, mais aussi mon estime de moi. Je n’étais, au sens propre, plus à hauteur de regard avec mon entourage», confie-t-il à CH Media, le groupe auquel watson appartient. Les premières semaines, il les passe alité, apprenant la patience.

Heinz Frei in seiner Wohnung, Juli 2025
Dans sa maison à Oberbipp, Heinz Frei revient sur la période qui a suivi son accident.Image: CH Media

Après douze semaines, il rentre chez lui en fauteuil roulant. Soudain, tout est à réapprendre: enfiler un sous-vêtement, faire ses courses, gérer l’absence d’équilibre. «Quand j’ai voulu mettre mon caleçon, j’ai failli basculer sur le côté du lit. Et à force d’essayer, j'ai déchiré plusieurs sous-vêtements», raconte-t-il en souriant aujourd’hui.

Avancer marche après marche

Son tempérament de sportif lui permet de travailler avec ambition à ses objectifs et d’aborder avec courage la vie en fauteuil roulant. Il préfère se concentrer sur les aspects positifs et affirme que son caractère optimiste lui a sans doute été d’une aide décisive. Lors de ses premières explorations, lorsqu’il tombe sur une pente, il ne fait pas demi-tour: il cherche plutôt un détour plus doux.

La société n’attend pas. C'est aux personnes concernées de s’impliquer. «À l’époque, il n’y avait pas d’ascenseur où il suffisait d’appuyer sur un bouton pour se retrouver en haut. Il fallait avancer marche après marche.» La métaphore est parlante – l’infrastructure pour les personnes en fauteuil roulant s’est considérablement améliorée. Depuis le 1er janvier 2004, la loi sur l’égalité pour les personnes handicapées est en vigueur en Suisse, afin de leur permettre de participer pleinement à la vie sociale.

Rencontres «éprouvantes»

Il se souvient pourtant à quel point tout aurait été difficile sans ses amis du club de gymnastique. Chaque soir, ils venaient le voir, l’«emmenaient dehors» et l’intégraient à la vie sociale. C’est là qu’il a compris l’importance de ce geste. Souvent, il était à deux doigts de ne pas ouvrir la porte, «parce que mon estime de moi me repliait dans ma coquille». Il lui fallait beaucoup de courage pour sortir et affronter les questions, parfois pénibles mais inévitables, sur son destin.

L'AI refuse de payer un fauteuil à leur fille, ce couple trouve une solution

Heinz Frei n’est pas seul à avoir franchi ces premiers pas vers la vie sociale: beaucoup de personnes concernées peinent à se montrer à nouveau en société après leur retour à la maison. Comme l’explique Stefan Staubli, responsable de l’intégration sociale et professionnelle au Centre suisse des paraplégiques:

«Nous constatons sans cesse combien il est difficile pour certaines personnes de reprendre contact avec leurs amis qu’elles n’ont pas vus durant la rééducation. Ces premières rencontres sont souvent très éprouvantes.»

À cette étape, la question de l’égalité de regard est centrale, car elle touche à la reconnaissance. La considération et l’inclusion passent par des gestes concrets, comme installer des tables plus basses avec des chaises lors d’un apéritif debout, afin de créer un véritable espace de rencontre. Cela signifie aussi s’adresser directement à la personne en fauteuil roulant, plutôt que de parler à travers un éventuel accompagnant. Deux situations qu’il vit régulièrement.

«Je cherchais mes jambes, mais je ne les sentais pas»

Bien qu’Heinz Frei ait très tôt compris l’importance d’accepter l’aide, il préférait s’entraîner seul aux gestes du quotidien: «Au fond de moi, quelque chose se rebellait contre la dépendance, contre le fait de se faire servir. Mais je suis heureux que cette résistance ait existé, car elle m’a poussé à devenir autonome», confie-t-il. Dès que quelqu’un était présent, la personne avait le réflexe d’aider, ou de prendre les choses en main pour aller plus vite. Or, il ne voulait pas que s’installe en lui l’idée qu’il était incapable. Et il ne voulait pas non plus devenir un tyran dictant ses volontés à son entourage.

Des gens «incroyables»

Qu’il soit tout sauf un tyran se reflète dans la manière dont il partage les tâches ménagères avec son épouse :

«Le sol, c’est mon domaine. Je suis plus près, je vois aussitôt la saleté. La poussière au-delà d’1,50 mètre, je ne la vois pas, donc ça ne me concerne pas»

Même pour faire ses courses, il mise encore aujourd’hui sur l’autonomie: «Assis dans mon fauteuil, il me suffit d’avoir un panier sur les genoux pour le remplir. Si je n’atteins pas un article, je demande de l’aide. La disponibilité des gens est incroyable.»

Ne confiez pas votre chaise roulante à ces gens

Le sport, dit-il, a été son terrain d’expérimentation: un espace pour tester ses limites, gagner en condition physique et en qualité de vie. Là, il devait reléguer sa peur à l’arrière-plan pour progresser. C’est peut-être aussi dans le sport qu’on l’a le plus naturellement traité d’égal à égal.

Quatorze titres de champion du monde, 35 médailles olympiques, plus de cent victoires en marathon – Heinz Frei est désormais l’un des plus grands sportifs suisses.

Plus d'articles sur le sport
Akanji: «Ce que m'a dit Guardiola n'était pas facile à entendre»
Akanji: «Ce que m'a dit Guardiola n'était pas facile à entendre»
de Sebastian Wendel
Un génie du foot vient jouer en Suisse
Un génie du foot vient jouer en Suisse
de Daniel Wyrsch
Une course très originale réunira les stars du peloton
Une course très originale réunira les stars du peloton
de Romuald Cachod
Patrick Fischer: «Quand la Suisse convoque, on répond présent»
Patrick Fischer: «Quand la Suisse convoque, on répond présent»
de Klaus Zaugg
Imbroglio au meeting international de Zurich
Imbroglio au meeting international de Zurich
de Romuald Cachod
Indignation au passage de l'UTMB en Suisse
Indignation au passage de l'UTMB en Suisse
Quelque chose doit changer dans la lutte suisse
Quelque chose doit changer dans la lutte suisse
de Ralf Meile
Le défi ultime de Mourinho
Le défi ultime de Mourinho
de Julien Caloz
Ce cycliste amateur établit un record mythique en Suisse
Ce cycliste amateur établit un record mythique en Suisse
de Etienne Wuillemin
L'inquiétude continue de grandir autour de Novak Djokovic
L'inquiétude continue de grandir autour de Novak Djokovic
Les tests de féminité imposé aux athlètes créent le malaise
2
Les tests de féminité imposé aux athlètes créent le malaise
de Valentine GRAVELEAU
Un combat a changé la vie de deux lutteurs suisses à jamais
Un combat a changé la vie de deux lutteurs suisses à jamais
de Emil Rohrbach
Thèmes
Les coulisses de la série Monsters sur Netflix
1 / 6
Les coulisses de la série Monsters sur Netflix
Les coulisses de la série Monsters sur Netflix
source: monsters_mc_202_20240205_dsc_3750.nef
partager sur Facebookpartager sur X
Vous être triste après un concert? C'est normal
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un radar inhabituel débarque en Suisse romande
2
Coop: pour deux paquets de dattes à 14 francs, il devra en payer 4800
3
Digitec Galaxus met fin à ce service de livraison très apprécié
Ça dégénère sur le Tour d'Espagne
Chute d'un coureur provoquée par des manifestants pro-palestiniens, départ fictif interrompu, arrivée neutralisée suite à des débordements toujours plus fréquents et intenses: la Vuelta traverse des heures compliquées. L'équipe Israel-Premier Tech assure ne pas vouloir se retirer de la course, malgré le coup de pression des organisateurs.
La 11e étape du Tour d'Espagne a été écourtée mercredi à Bilbao et n'a pas connu de vainqueur, en raison de la présence de manifestants pro-palestiniens aux abords de la ligne d’arrivée. Plus tôt dans la journée, le peloton avait déjà dû s'arrêter durant le départ fictif, avant de devoir slalomer entre les manifestants dans l'une des ascensions au programme.
L’article