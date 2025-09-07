Vidéo: srf

Violent accident en Valais

Le spécialiste de descente Anthony Ruiz a percuté le public, dimanche lors de l'épreuve masculine des Mondiaux de VTT à Champéry.

L'épreuve masculine de Downhill des Mondiaux a été marquée par une spectaculaire sortie de piste de l'un des premiers concurrents à s'élancer, dimanche à Champéry. Deux personnes ont été blessées et héliportées à l’hôpital.

L'accident s'est produit après que le Vénézuélien Antony Ruiz a perdu la maîtrise de son VTT et a fini sa descente dans le public. Les deux personnes blessées sont «une fillette de 8 ans et une femme de 52 ans», selon une information de la Police cantonale valaisanne recueillie par Keystone-ATS. «Leur pronostic vital n’est pas engagé.»

Sur la piste, il n'y a pas eu d'exploit pour les descendeurs suisses dimanche. Meilleur Helvète, Janis Lehmann s'est classé 44e d'une épreuve remportée par le Canadien Jackson Goldstone. Victime d'une crevaison sur le bas du parcours, le Fribourgeois Yannick Bächler s'est quant à lui classé 55e.



Les Suissesses déçues

Chez les femmes, Les Suissesses ont manqué la médaille. Lisa Baumann doit se contenter d'une 5e place, Camille Balanche terminant quant à elle 6e. Le titre est revenu à l'Autrichienne Valentina Höll.

Deuxième de la qualification samedi, Lisa Baumann a payé cash une erreur commise sur le haut du parcours. La Neuchâteloise, qui a franchi la ligne d'arrivée avec 2''221 de retard sur la future médaillée d'argent Myriam Nicole, accusait ainsi déjà 1''5 de retard sur la Française après 30 secondes de course.

La future retraitée Camille Balanche a quant à elle lâché 4''063 sur Valentina Höll pour sa dernière course dans des Mondiaux. «La piste était sèche, parfaite. Je savais donc que ce serait compliqué pour moi car il faudrait prendre beaucoup plus de risques. Mais j'ai livré un bon run», a-t-elle souligné au micro de la RTS.

