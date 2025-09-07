Vidéo: twitter

Le comportement de cette fan suscite l'indignation

Une supportrice des Phillies de Philadelphie, une équipe de baseball américaine, a choqué le public et les internautes. Voici ce qu'il s'est passé.

Plus de «Sport»

La saison de baseball en Amérique du nord est longue, et les matchs ne sont pas tous intéressants. Mais celui qui a opposé les Phillies de Philadelphie aux Marlins de Floride, vendredi soir, a fait le tour des Etats-Unis. Non pas en raison de ce qu'il s'est passé sur le terrain, mais pour la scène qui s'est jouée en tribune.

Tout a basculé lorsque Harrison Bader, le joueur de champ extérieur des Phillies, a envoyé un «homerun» dans les tribunes. Comme à l'accoutumée, les fans se sont précipités pour tenter de récupérer la balle, et à ce petit jeu, c'est un père de famille qui a gagné. Il est ensuite retourné à son siège pour offrir le précieux objet à son fils, dont c'était l'anniversaire.



«Karen» a débarqué

Les caméras de télévision montrent alors une femme en colère suivre le papa pour exiger qu'il lui rende la balle. «Vous me l’avez prise», affirme-t-elle, ajoutant ensuite: «Elle était dans mes mains».

La scène en vidéo: Vidéo: twitter

Personne ne sait si la femme s'était belle et bien saisie de la balle puisque cette dernière est tombée derrière un siège. Ce qui est certain en revanche, c'est que la scène a fait le tour des réseaux sociaux et provoqué l'indignation des supporters.

Le journal Le Parisien a listé toute une série de commentaires dans lesquels la femme est surnommée Karen. «Le mec a cédé à une Karen…», «Karen du Temple de la renommée», «Papa a pu obtenir une balle de homerun pour son fils, mais une Karen dans la section n’allait pas le laisser la garder.»



Un cadeau inattendu

Dans un article récent, la RTBF rappelle que dans l'argot américain, le surnom «Karen» désigne, de manière péjorative, une femme blanche, souvent d’âge mûr et de classe moyenne, perçue comme autoritaire, intrusive, se plaignant constamment et multipliant les demandes auprès de l’autorité ("je veux parler au responsable!").

Avec tout ça, on en oublierait presque le petit fan déçu qui n'a pu tenir sa balle que quelques secondes dans les mains. Evidemment, le club de Philadelphia n'allait pas le laisser rentrer chez lui sans rien faire. Face au tollé suscité par le comportement de la supportrice, les Phillies ont décidé de réagir.

Sur une photo publiée par le compte officiel du club, on aperçoit le garçon recevoir une batte dédicacée de Harrison Bader, l’auteur de ce fameux «homerun» que les fans de baseball américains ne sont pas prêts d'oublier.

(jcz)