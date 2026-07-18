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Coup dur pour l'équipe d'Espagne à la veille de la finale

EAST HANOVER, UNITED STATES - JULY 16: Lamine Yamal of Spain during the Spain training session at the Melanie Lane Training Grounds on July 16, 2026 in East Hanover United States (Photo by Pablo Garci ...
Lamine Yamal lors d'une séance d'entraînement avec l'Espagne. image: Getty

Coup dur pour l'équipe d'Espagne

La Roja n’a pas pu disputer son dernier entraînement avant la finale de la Coupe du monde. Celui-ci était particulièrement important pour Lamine Yamal, blessé contre la France.
18.07.2026, 21:1918.07.2026, 21:19
Nils Kögler / t-online
Un article de
t-online

L'équipe d'Espagne a dû annuler sa dernière séance d'entraînement à la veille de la finale de la Coupe du monde. Prévue ce samedi à 11h, heure locale (17h en Suisse), sur l'ancien terrain d'entraînement des New York Red Bulls, à Whippany, New Jersey, la séance a d'abord été retardée, avant d'être finalement annulée en raison des intempéries.

Les Etats-Unis appliquent des protocoles stricts en cas d'intempéries, ce qui a déjà entraîné des retards lors de plusieurs matchs, notamment France-Irak. Si de la foudre est détectée dans un rayon de 13 kilomètres, les rencontres sont suspendues et ne peuvent reprendre qu'après 30 minutes sans aucun éclair.

Nous en parlions ici ⬇️

Pourquoi le match de la France risque de s'éterniser ce lundi soir

Visiblement, les entraînements sont eux aussi concernés par ce protocole. La séance de l'Argentine, adversaire de l'Espagne en finale, organisée à seulement 8 kilomètres de là, a d'ailleurs été retardée de 45 minutes et n'a débuté qu'à 12h15 en raison des mêmes intempéries.

Avec l'annulation de la dernière séance d'entraînement, le jeune espoir Lamine Yamal, blessé contre la France, est privé d'un test crucial. Le joueur de 19 ans s'est blessé à la cuisse lors de la demi-finale et ne s'est pas entraîné jeudi. Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a déclaré en conférence de presse que la star du FC Barcelone avait bien repris l'entraînement avec ses coéquipiers vendredi, tout en insistant sur l'importance de cette ultime séance prévue samedi. L'Espagne ne pourra donc pas offrir ce dernier test à Yamal, pas plus qu'à Pedro Porro, lui aussi blessé contre les Bleus.

Les incendies au Canada enfument l'est des Etats-Unis

Le système dépressionnaire, porteur d’orages, de fortes pluies et d’une baisse des températures, devrait améliorer la qualité de l’air, récemment dégradée par les incendies au Canada. Selon les services météorologiques américains, la perturbation doit générer des vents capables de repousser vers le nord les nuages de fumée qui stagnent dans la région depuis plusieurs jours.

Dimanche, jour de la finale, le soleil devrait faire son retour, avec des températures avoisinant les 27 degrés au moment du coup d’envoi, prévu à 21h, heure suisse. Samedi, les autorités ont qualifié la qualité de l’air de «mauvaise pour les personnes vulnérables», notamment les enfants et les personnes âgées.

(t-online/roc)

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