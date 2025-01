Le stade Arthur Ashe ouvrira ses portes un peu plus tôt désormais. Image: EPA

L’US Open va imiter l’Open d’Australie et Roland-Garros

Le Grand Chelem américain va introduire une nouveauté dès cette année. Celle-ci est déjà visible à Melbourne et Paris.

Plus de «Sport»

L'US Open va vivre une petite révolution. Alors que le dernier Grand Chelem de la saison avait l'habitude de se disputer sur 14 jours depuis 1968, il s'étendra désormais sur 15 jours. Cela signifie que les premiers matchs de la quinzaine débuteront désormais le dimanche, et non plus le lundi. Ce changement sera introduit dès cette année, lors du tournoi qui se disputera donc du dimanche 24 août au dimanche 7 septembre.

L'US Open a annoncé cette nouveauté dans un communiqué publié mercredi. Ce n'est pas vraiment une surprise, quand on sait que ce format sur quinze jours existe déjà dans deux autres Majeurs:

Les Internationaux de France ont été le premier Grand Chelem à le faire, puisqu'ils ont adopté ce changement en 2006 déjà.

L'Open d'Australie a décidé de suivre en 2024.

Il n'y a donc plus que Wimbledon, parmi les principaux tournois de la saison, qui ouvre encore le lundi.



Concrètement, qu'est-ce que le passage de 14 à 15 jours va changer pour l'US Open? D'abord, il permettra au tournoi d'étaler ses matchs du premier tour sur trois jours et non plus sur deux, comme c'était le cas depuis 2015.

Ensuite, et c'est sans doute le plus important, il offrira plus de revenus (puisque plus de billets seront vendus) et plus de visibilité au Grand Chelem US. Dans une dépêche parue mercredi, Associated Press rappelait que «les Internationaux d'Australie, qui viennent tout juste de se terminer, ont notamment établi des records d'assistance pour chacune de leurs deux éditions qui se sont étalées sur 15 jours jusqu'ici.»