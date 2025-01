Alexander Zverev (à gauche) a été consolé par Jannik Sinner après sa défaite dimanche. Image: Eurosport

Zverev est-il le meilleur perdant de l'histoire? Le débat fait rage

La défaite de l'Allemand en finale de l'Open d'Australie vient rappeler que de très grands joueurs de tennis n'ont jamais réussi à remporter le moindre Majeur. On vous en a sélectionné plusieurs, et on veut votre avis.

«Je ne veux pas terminer ma carrière en étant le meilleur joueur de l'histoire à n'avoir jamais gagné un Grand Chelem.» Après sa défaite en finale de l'Open d'Australie contre Jannik Sinner (6-3 7-6 6-3) dimanche, Alexander Zverev s'inquiétait beaucoup de la place qu'il laisserait dans l'histoire de son sport, et sans doute à juste titre.



Car le natif de Hambourg a tout gagné dans sa carrière, sauf le titre le plus prestigieux qu'un tennisman puisse remporter un jour: un Majeur. Vainqueur de l'or olympique, de deux Masters et de sept Masters 1000, celui qui fut aussi numéro 2 mondial n'a jamais réussi à graver son nom sur l'un des quatre plus grand trophées de son sport. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé, puisqu'il est arrivé six fois en demi-finale et trois fois en finale:

Lors de l'US Open 2020, il a mené 2 sets 0, puis a même servi pour le match à 5-3 dans la dernière manche, avant de craquer face à Dominic Thiem (6-2 6-4 4-6 3-6 6-7). En larmes, il a eu une pensée pour ses parents, positifs au Covid: «J'espère qu'un jour je leur ramènerai le trophée à la maison.» A Roland-Garros en 2024, il a perdu une nouvelle fois après une bataille de 5 manches face à Carlos Alcaraz (3-6 6-2 7-5 1-6 2-6). Cette fois, pas de regrets: «J'ai le sentiment d'avoir fait tout ce que j'ai pu.» Lors de l'Open d'Australie 2025, il a été dominé par Jannik Sinner après 2h42 de jeu (3-6 6-7 3-6), finissant par lâcher, dépité: «Je ne suis pas assez fort».

A force d'échouer si près du but, Alexander Zverev est-il devenu le meilleur des perdants? Le plus grand des éternels seconds? C'est la question posée par l'ancien tennisman Mardy Fish, dimanche sur les réseaux sociaux.

«A part moi (évidemment), quel est le plus grand joueur à n'avoir jamais gagné un tournoi majeur chez les hommes?», a questionné l'ancien tennisman américain, qui n'a jamais dépassé le stade des quarts de finale en «GC». «Du point de vue du talent, je dirais Marcelo Rios, a-t-il poursuivi. Zverev se glisse-t-il dans cette catégorie maintenant? Ce gars a été tellement bon. David Ferrer? Miloslav Mecir?»

La question a naturellement fait beaucoup réagir, suscitant un vif débat parmi les passionnés de tennis. Car si Zverev a beaucoup échoué dans sa quête du Graal, d'autres perdants que lui étaient très doués aussi. Comme Marcelo Rios, que Fish cite dans son tweet.

Rios à Key Biscayne en 2002. Image: EPA AFPI

Le Chilien a terminé sa carrière en 2004 avec dix-huit titres en simple, mais une seule finale (évidemment perdue) en Grand Chelem. Surtout, «El Chino» («le Chinois»), est resté dans l'histoire comme le seul no 1 mondial à n'avoir jamais remporté de Majeur. Un statut qui le poursuit encore, et dont il tente de se défaire:

«Je suis désolé mais je ne regrette rien. Ne pas avoir gagner de Grand Chelem ne m’empêche pas de dormir. Je pense qu’il y a plus de mérite à être numéro 1 mondial que de remporter un Majeur. Si je n’en ai pas gagné, c’est qu’il y a une raison et que je n’ai pas pu le faire, donc je n’en perds pas le sommeil.» Marcelo Rios sur ESPN FShow en 2023

David Nalbandian est également souvent cité comme le plus talentueux des losers. Puissant et technique, capable de frapper un coup gagnant depuis toutes les zones du terrain, l'Argentin est connu comme le seul joueur à avoir battu Federer, Nadal et Djokovic dans un même tournoi (Madrid 2007). Vainqueur de onze titres sur le circuit, dont le Masters en 2005, et triple demi-finaliste en Grand Chelem, l'ex-numéro 3 mondial est aussi resté célèbre pour sa finale totalement manquée contre Lleyton Hewitt, en 2002 à Wimbledon.

Nalbandian (à droite) avait été sèchement écarté par Hewitt sur le gazon londonien (6-1 6-3 6-2). Image: AP

Parmi les autres grands battus du tennis, on peut également penser à la «machine à balles» Nikolay Davydenko ou à «la mobylette espagnole» David Ferrer, mais il y en a aussi beaucoup d'autres (Tsonga, Berdych, Nishikori, etc.). Chacun répondra selon ses affinités, et ce petit brin de mauvaise foi qui fait aussi partie de l'histoire du sport.