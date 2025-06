Un cheval mort, trois drivers hospitalisés: drame à l'hippodrome

Un cheval mort, trois drivers blessés: drame à l'hippodrome

Accident tragique à l'hippodrome de Caen, en France. Un cheval a perdu la vie et trois drivers ont été transportés à l'hôpital.

Une terrible chute collective s’est produite mercredi à l’hippodrome de la Prairie, à Caen en Normandie, dans le dernier tournant de la deuxième course de la réunion.

Soudain, Grand Vent Rush s’est effondré sur la piste et a perdu la vie. Sa chute serait due à un malaise cardiaque ou à une rupture d’anévrisme. Une autopsie devra déterminer les causes exactes de sa mort.

Dans sa chute, le cheval a entraîné son driver au sol, ainsi que deux autres concurrents. Les trois hommes, blessés mais conscients, ont été conduits à l’hôpital local.

L'accident en vidéo ⬇️ Vidéo: facebook

Le média spécialisé Equidia rapporte que les drivers s’en sont finalement plutôt bien sortis. Tous trois ont quitté le centre hospitalier au plus tard jeudi.

«Choqué» par l'accident, Yoann Saliot, qui menait Grand Vent Rush, montrait des signes de malaise et se plaignait de douleurs à la hanche. De son côté, Guillaume Martin, très courbaturé, souffrait de l’épaule et du poignet, ayant subi des hématomes. Enfin, dans un état plus préoccupant, Franck Nivard, resté au sol après la chute, ressentait de fortes douleurs au dos.

La course a été neutralisée et les autres départs retardés de plus d'une heure à Caen, où l'émotion était palpable après cet incident qui a marqué aussi bien les drivers que les spectateurs.

(roc)