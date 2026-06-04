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Chwalinska rejoint Andreeva en finale à Roland-Garros

Poland&#039;s Maja Chwalinska reacts after winning the semifinal tennis match against Russia&#039;s Diana Shnaider at the French Open in Paris, Thursday, June 4, 2026. (AP Photo/Emma Da Silva) Maja Ch ...
Il s'agit de la première joueuse de l'ère Open issue des qualifications à réussir pareille performance à Paris.Keystone

Issue des qualifs, elle rejoint Andreeva en finale à Roland-Garros

Maja Chwalinska (WTA 114) a rejoint Mirra Andreeva en finale de Roland-Garros. La Polonaise a battu jeudi la Russe Diana Schnaider (WTA 23) 7-6 (7/4) 6-4.
04.06.2026, 19:5004.06.2026, 19:50

Il s'agit de la première joueuse de l'ère Open issue des qualifications à réussir pareille performance à Paris. Auparavant, seule la Britannique Emma Raducanu a réussi à se qualifier pour la finale d'un Majeur, à l'US Open en 2021, en étant passée par les qualifications. Elle avait alors été titrée.

C'est dire la performance de la Polonaise de 24 ans qui cette saison, n'avait atteint qu'une seule fois les quarts d'un tournoi du circuit principal, le WTA 250 de Cluj-Napoca en février (battue par Raducanu). Début mai, elle était en lice à Saint-Gaudens, dans le sud-ouest de la France, quand les meilleures s'étalonnaient au WTA 1000 de Rome.

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Shnaider, tombeuse de la no 1 mondiale Aryna Sabalenka la veille, a bien tenté de la repousser en fond de court, mais Chwalinska a su s'adapter, en déployant ses qualités de défense et de mobilité. Elle a fini par s'imposer au tie-break d'une première manche qui a duré 1h17, soit une minute de plus que toute la demie précédente.

Ce duel de gauchères, une rareté à ce niveau, a conservé son intensité lors du deuxième set. C'est après l'intervention d'une physiothérapeute sur Shnaider, alors que celle-ci menait 4 à 3, que la partie a basculé en faveur de la Polonaise qui a remporté les trois jeux suivants.

Andreeva impériale

Dans l'après midi, Mirra Andreeva (WTA 8) s'est qualifiée pour sa première finale à la Porte d'Auteuil en balayant l'Ukrainienne Marta Kostyuk 6-1 6-3 en 1h17.

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La 15e mondiale a eu toutes les peines du monde à exister face à celle qu'elle avait battue en finale à Madrid fin avril. L'Ukrainienne de 23 ans a attendu d'être menée 4-0 avant de remporter son premier jeu de service, le seul qu'elle a remporté dans cette première manche perdue 6-1.

En face, la tombeuse de la Suissesse Jil Teichmann en 8es de finale a déroulé grâce notamment à une excellente première balle sur son service. Malgré un break concédé à 4-3, Andreeva n'a plus relâché son étreinte pour mettre un terme aux débats à 6-3 sur sa première balle de match. (sda/ats)

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L'Espagnol Rafael Nadal est félicité par son adversaire, le Suisse Roger Federer, après la demi-finale du tournoi de Roland Garros, à Paris, vendredi 3 juin 2005. Nadal a gagné 6-3, 4-6, 6-4, 6-3.
source: epa / olivier hoslet
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