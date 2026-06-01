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Tennis: Serena Williams va jouer en double au Queen's

FILE - Serena Williams, of the United States, returns a shot to Ajla Tomljanovic, of Australia, during the third round of the U.S. Open tennis championships, Friday, Sept. 2, 2022, in New York. (AP Ph ...
Serena Williams va rejouer en double la semaine prochaine, au Queen's. Keystone

Serena Williams est de retour

La légende américaine du tennis (44 ans), qui n'a plus joué depuis 2022, va disputer le tournoi du Queen's en double la semaine prochaine.
01.06.2026, 17:0201.06.2026, 17:04

L'ex-numéro 1 mondiale Serena Williams, lauréate de 23 titres en Grand Chelem et absente du circuit depuis l'US Open 2022, va reprendre sa carrière la semaine prochaine en double au Queen's, ont annoncé lundi les organisateurs de ce tournoi londonien sur gazon.

A 44 ans, la légende américaine du tennis a reçu une invitation pour disputer le tournoi de double aux côtés d'une partenaire qui reste à définir, selon un communiqué publié par la WTA peu après l'annonce du Queen's. Serena Williams revient sur le circuit près d'un an après sa sœur aînée Venus, qui avait repris le fil de sa carrière professionnelle à 45 ans en juillet 2025.

(afp/yog)

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