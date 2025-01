Bien que retraité, Nikolay Davydenko a créé des vagues dans le tennis, ces derniers jours. Image: keystone

Un ex-crack du tennis crée un tollé sur une question très sensible

L'ex-numéro 3 mondial Nikolay Davydenko a osé toucher à l'épineuse question de l'égalité salariale hommes-femmes, avec un avis bien tranché. De quoi mettre le feu aux poudres avant l'Open d'Australie (12 au 26 janvier).

Quand il était joueur, Nikolay Davydenko n'était pas connu pour ses prises de position ni sa personnalité. Le Russe (43 ans) était ce tennisman stoïque, sans vagues sur ni hors des courts, qui se contentait de (bien) faire son métier.

C'est pourtant lui qui a créé une grosse polémique, à la fin du mois dernier, à cause d'un avis bien tranché qu'il a exprimé publiquement, dans le média russe Match TV.

L'ex-numéro 3 mondial et vainqueur du Masters 2009 estime qu'il est injuste que les femmes gagnent autant que les hommes lors des tournois du Grand Chelem, comme c'est désormais le cas. La raison, selon lui? Les tenniswomen disputent moins de sets que leurs homologues masculins (les rencontres féminines se disputent en deux sets gagnants, celles des hommes en trois).

«Les joueurs de tennis travaillent trois fois plus que les joueuses, surtout dans les tournois du Grand Chelem. Il est donc injuste de les payer de la même manière» Nikolay Davydenko, sur Match TV

Nikolay Davydenko, vainqueur du Masters 2009, a exprimé un avis très clair sur l'égalité salariale. Image: keystone

Si Davydenko met en avant la différence du nombre d'heures passées sur les courts, il pointe aussi celle de l'intensité du jeu, nettement moindre chez les femmes, selon lui. Le retraité (depuis 2014) donne un exemple:

«Serena Williams a remporté des Grands Chelems en perdant seulement dix jeux sur le tournoi. Elle a gagné avec des 6-0, 6-1 ou 6-2 sans même transpirer ou se sentir stressée.»

Nikolay Davydenko a toutefois admis que «dans les tournois 250, 500, 1000, c'est possible (de rémunérer autant les femmes que les hommes)», car ils se jouent en deux sets gagnants chez les femmes comme chez les hommes.

Avec son sacre à l'Open d'Australie 2024, Aryna Sabalenka a gagné 1,9 million d'euros. La même somme que le lauréat masculin, Jannik Sinner. Image: keystone

Les propos du Russe suscitent un vif débat sur les réseaux sociaux. Et pour cause: la question de l'égalité salariale hommes-femmes est l'une des plus épineuses dans le tennis. Par le passé, de nombreuses joueuses et même certains joueurs (Andy Murray et Denis Shapovalov, notamment) ont plaidé pour cette égalité, peu importe le nombre de sets disputés.

«Des exemples ridicules »

Davydenko a ses soutiens parmi les internautes, mais d'autres sont indignés. C'est le cas de l'ex-tenniswoman française Marion Bartoli, lauréate de Wimbledon 2013, qui a sèchement répondu au Russe sur RMC Sport:

«Davydenko a complètement tort, du début jusqu'à la fin de sa phrase. Les exemples cités sont ridicules. Quand Roger Federer gagne Wimbledon en 2017 sans perdre un set, le taux horaire sur le terrain devait être à peu près égal à celui de Serena Williams lors de ses victoires en Grand Chelem. Il y a des matchs de filles qui ont dépassé les quatre heures. Des matchs extrêmement courts dans le tennis masculin, il y en a eu aussi.»

Depuis 2007, les quatre tournois du Grand Chelem appliquent une parfaite égalité salariale hommes-femmes quant au prize money. En 2024, le vainqueur et la lauréate de l'Open d'Australie – Jannik Sinner et Aryna Sabalenka – ont par exemple chacun touché 1,9 million d'euros.

Mais RMC Sport rappelle que «les écarts entre les joueurs et les joueuses sont encore élevés dans la plupart des tournois». Ceux-ci sont organisés par des instances différentes (ATP pour les hommes, WTA chez les femmes), tandis que les quatre tournois du Grand Chelem sont chapeautés par la Fédération internationale de tennis (ITF).

Les propos de Nikolay Davydenko risquent bien d'être encore intensément débattus dans les vestiaires, conférences de presse et travées de l'Open d'Australie, qui débute ce dimanche.