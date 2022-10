Il perd sa raquette pendant un point puis se reprend de superbe manière

Quand il a laissé tomber son outil de travail, samedi contre Alex De Minaur, Holger Rune pensait avoir perdu le point.

La scène est cocasse. Elle s'est déroulée samedi à un moment chaud de la demi-finale de l'ATP 250 de Stockholm entre Holger Rune et Alex de Minaur. Alors que la premier était mené 1 set à 0 par le second et qu'il faisait tout pour tenter de rester dans la partie, il a soudain perdu sa raquette.

Surpris par la puissance du service de son rival, Holger Rune a lâché prise et s'est retrouvé à la merci de l'Australien monté au filet. Alex de Minaur pensait alors avoir le point gagné; il n'a ainsi pas forcé pour déposer la balle dans la moitié de terrain adverse.

Le «problème», pour lui, c'est qu'Holger Rune avait eu le temps de reprendre les choses en mains.

Vidéo: watson

Tout de suite après le point, Holger Rune s'est excusé auprès de son adversaire pour cet incident de jeu qui, au final, ne lui aura pas porté préjudice. Le Danois s'est même imposé en trois manches (6-4, 6-7, 5-7).

L'histoire est tellement belle que Rune (19 ans) a triomphé de Stefanos Tsitsipas le lendemain en finale, cueillant ainsi son 2e titre sur le circuit ATP.

(jcz)