Wawrinka absent: «Il ne doit plus rien à personne»

La Suisse est menée 1-0 par l'Espagne à Bienne au 1er tour des qualifications de la Coupe Davis. Dominic Stricker s'est incliné 6-4 7-6 (9/7) devant le no 1 ibère Pedro Martinez (ATP 44) samedi dans le match d'ouverture. Le deuxième match de la journée mettra aux prises Kym (21 ans) et Carballes Baena (ATP 51). Dimanche, un double devrait opposer Hüsler/Stricker à Martinez/Munar (12h30). Le quatrième match du week-end devrait voir Kym se frotter à Martinez, et le cinquième Stricker à Carballes Baena.