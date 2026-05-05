Wawrinka s'apprête à prendre congé du public suisse après une formidable carrière. Keystone

Une grande inconnue entoure la retraite de Wawrinka à Bâle

Le tournoi rhénan a annoncé que le Vaudois mettra un terme à sa carrière lors des Swiss Indoors, mais une grande incertitude demeure pour les spectateurs.

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Lorsque les fans de tennis ont appris, lundi soir, que Stan Wawrinka disputera le dernier match de sa formidable carrière aux Swiss Indoors de Bâle, beaucoup se sont rendus sur le site du tournoi pour savoir quand les billets seront mis en vente. Ils ont très bien fait, puisqu'il ne faudra pas traîner pour avoir une chance d'assister aux adieux de l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du tennis suisse: les places pour les Swiss Indoors seront en effet mises en vente ce mercredi 6 mai dès 10h.

Mais quel(s) jour(s) sélectionner? Le premier réflexe serait d'opter pour le lundi 26 octobre. L'organisation du tournoi de Bâle a en effet annoncé que lors de ce «Super Monday», un «hommage digne de cet athlète d’exception» sera organisé. Et d'ajouter:

«Une soirée riche en émotions, pleine de souvenirs, de surprises et de moments magiques tirés de la carrière du Vaudois attend les spectateurs»

Le moment s’annonce magnifique et chargé d’émotion pour les amateurs de tennis en général, et pour les fans de Stan Wawrinka en particulier. Mais une précision s’impose: rien ne garantit que le Vaudois sera effectivement sur le court ce soir-là.

Contacté par «watson», le tournoi de Bâle confirme qu'il ne sait pas encore à quel moment Stan Wawrinka disputera son premier (et peut-être dernier?) match aux Swiss Indoors. «Il pourrait jouer lundi, mardi ou mercredi. Cela dépend de nombreuses inconnues», nous dit-on. L'un des paramètres concerne le calendrier des joueurs: si Wawrinka ou son adversaire participe et atteint la finale d'un tournoi précédant la semaine bâloise (Almaty, Anvers et Lyon), il serait logique qu'ils ne jouent pas dès le premier jour aux Swiss Indoors.

Pour espérer voir Stan Wawrinka en action au tournoi de Bâle, les fans devront se dépêcher d’acheter un billet mais, surtout, compter sur un peu de réussite.