Il s’est passé un truc complètement dingue sur cet ironman

Un triathlète amateur a réalisé une prouesse ce week-end en terminant son ironman malgré un imprévu sur la partie vélo, qui l’a contraint à parcourir une distance folle en courant, chaussures de cyclisme aux pieds.

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André Du Rietz est un excellent triathlète amateur. Dimanche, à l’occasion de l’Ironman de Kalmar, en Suède, il visait le chrono canon de 8h30, à environ une heure du vainqueur. Mais rien ne s’est déroulé comme prévu.

En milieu de course, à 35 kilomètres de la fin du parcours vélo, une crevaison a soudain ruiné ses chances de bien figurer au classement. Celle-ci étant «impossible à réparer», selon le journal suédois Aftonbladet, elle devait l’obliger à abandonner.

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Mais Du Rietz, 34 ans, n’est pas du genre à renoncer aussi facilement. Il décide alors de parcourir les 35 derniers kilomètres à pied, poussant son vélo d’une main et courant tant bien que mal avec ses chaussures rigides, équipées de cales glissantes et difformes, et totalement inadaptées pour cet effort. Des images qui ne sont pas sans rappeler Christopher Froome dans la montée du Ventoux.

Il faudra finalement environ 5h au Suédois pour rejoindre la zone de transition depuis le lieu de sa crevaison, contre moins d’une heure s’il avait pu effectuer la distance normalement, c'est-à-dire sur sa machine profilée.

L'exploit en vidéo ⬇️ Vidéo: instagram

Une fois l’épreuve de cyclisme terminée, André Du Rietz avait encore un marathon à courir, qu’il a bouclé en 5h17. Un temps lui ayant permis d’achever son ironman en 14h22, soit largement dans la limite des 16 heures imparties.

Ce dernier défi fut toutefois particulièrement éprouvant pour le Suédois, qui l’a abordé avec les pieds meurtris par sa course en chaussures de cyclisme. Sa transition du vélo vers la course à pied a d’ailleurs duré près de 20 minutes, le temps de panser ses plaies. Ses chaussures, ou du moins les cales, sont quant à elles bonnes à jeter après avoir été autant malmenées sur le bitume.

Les pieds d'André Du Rietz après la course. image: instagram

Du Rietz était en plus entamé physiquement, à cause des 35 kilomètres avalés en guise d’échauffement pour le marathon, évidemment, mais aussi parce qu’il a couru sur cette portion en manquant d’eau et de nourriture. Logique, puisqu’il n’avait pas prévu de consacrer autant de temps à la partie vélo et que les ravitaillements se sont faits rares pour lui, qui n’avançait pas à l’allure escomptée.

André Du Rietz a eu droit à un accueil chaleureux du public et aux félicitations des athlètes à l'arrivée de la course. Il faut dire que sa performance impose le respect. Tous ceux qui ont déjà enfilé des chaussures de cyclisme savent à quel point il est difficile de se déplacer avec, et n’imaginaient certainement pas que l’on puisse courir aussi longtemps et efficacement en les portant.

(roc)