Une avalanche a emporté samedi un groupe de randonneurs slovaques. Keystone

Un skieur de randonnée meurt dans une avalanche aux Grisons

Une avalanche a emporté samedi un groupe de randonneurs slovaques au Piz Alv, à Pontresina (GR), faisant un mort et un blessé.

Un groupe de randonneurs à ski slovaques a été emporté samedi par une avalanche au Piz Alv, à Pontresina (GR). Une personne a perdu la vie, une autre a été blessée.

La Rega a été alertée directement par un membre du groupe de quatre randonneurs, a indiqué dimanche la police cantonale des Grisons. Un homme blessé, qui a pu se dégager lui-même de la masse de neige, a été transporté par hélicoptère à l'hôpital de Samedan.

Un autre, âgé de 53 ans, a par contre été retrouvé mort sous la neige. L'opération de sauvetage a également mobilisé des chiens d'avalanche. Une enquête a été ouverte sur les circonstances exactes de la coulée. (tib/ats)