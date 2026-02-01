Un skieur de randonnée meurt dans une avalanche aux Grisons
Une avalanche a emporté samedi un groupe de randonneurs slovaques au Piz Alv, à Pontresina (GR), faisant un mort et un blessé.
Un groupe de randonneurs à ski slovaques a été emporté samedi par une avalanche au Piz Alv, à Pontresina (GR). Une personne a perdu la vie, une autre a été blessée.
La Rega a été alertée directement par un membre du groupe de quatre randonneurs, a indiqué dimanche la police cantonale des Grisons. Un homme blessé, qui a pu se dégager lui-même de la masse de neige, a été transporté par hélicoptère à l'hôpital de Samedan.
Un autre, âgé de 53 ans, a par contre été retrouvé mort sous la neige. L'opération de sauvetage a également mobilisé des chiens d'avalanche. Une enquête a été ouverte sur les circonstances exactes de la coulée. (tib/ats)
L'actu en Suisse c'est par ici
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse