Accident

Un skieur de randonnée meurt dans une avalanche aux Grisons

HANDOUT - Bergsturz am Piz Scerscen im Val Rosegg bei Pontresina, Blick aus dem Helikoter, aufgenommen am Sonntag, 14. April 2024 in Val Rosegg. Am Sonntagmorgen ereignete sich ein Felssturz am Piz Sc ...
Une avalanche a emporté samedi un groupe de randonneurs slovaques.Keystone

Un skieur de randonnée meurt dans une avalanche aux Grisons

Une avalanche a emporté samedi un groupe de randonneurs slovaques au Piz Alv, à Pontresina (GR), faisant un mort et un blessé.
01.02.2026, 15:1601.02.2026, 15:16

Un groupe de randonneurs à ski slovaques a été emporté samedi par une avalanche au Piz Alv, à Pontresina (GR). Une personne a perdu la vie, une autre a été blessée.

Cette loi vise à mieux protéger propriétaires et locataires d'un fléau

La Rega a été alertée directement par un membre du groupe de quatre randonneurs, a indiqué dimanche la police cantonale des Grisons. Un homme blessé, qui a pu se dégager lui-même de la masse de neige, a été transporté par hélicoptère à l'hôpital de Samedan.

Un autre, âgé de 53 ans, a par contre été retrouvé mort sous la neige. L'opération de sauvetage a également mobilisé des chiens d'avalanche. Une enquête a été ouverte sur les circonstances exactes de la coulée. (tib/ats)

Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Son excès de vitesse d'1 km/h dans le Jura va lui coûter 2600 francs
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
Les CFF galèrent sur cet axe international très prisé
de Stefan Ehrbar
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Les arguments qui ont sauvé Jessica Moretti de la détention
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
1
Pourquoi cette ex-élue Verte romande a échappé aux pénalités du chômage
de Andreas Maurer
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Les hangars du F-35 vont coûter plus cher que prévu à l'armée suisse
Des aurores boréales ont illuminé la Suisse
1 / 16
Des aurores boréales ont illuminé la Suisse
source: lecteur
