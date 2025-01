Un Suisse dévale un talus, fait plusieurs tonneaux et perd la vie

«C'était pathétique et infantilisant»: des Romands racontent l'ORP

Le Ministère public a ouvert une instruction pour définir les causes exactes de cet accident mortel. (jzs)

Un Suisse de 59 ans a perdu la vie, dimanche matin à Ayent (VS). L'homme est décédé dans un accident de la circulation.

Un tragique accident est survenu dimanche à Ayent (VS). Un quinquagénaire est décédé après avoir perdu la maîtrise de son véhicule.

La plus célèbre pièce de Suisse est de retour et peut rapporter gros

Swissmint s'apprête à dévoiler le nouveau Vreneli en or de 100 francs. Les exemplaires de cette monnaie devraient s'arracher aux enchères chez les collectionneurs. De quoi venir garnir les caisses fédérales.

Les détails sont encore secrets. Le voile ne sera levé que le 30 janvier prochain à Berlin, lors de la World Money Fair, le plus grand salon mondial de la monnaie. Swissmint, l'entreprise chargée de frapper les pièces en Suisse, y dévoilera le design, la taille, le nombre et le prix d'émission du nouveau Vreneli en or de 100 francs.