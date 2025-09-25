La Suva a trouvé comment économiser des dizaines de millions

L'assurance-accidents Suva a réalisé l'an dernier une économie de 124 millions de francs. Cette performance est rendue possible grâce à un contrôle rigoureux de la comptabilité.

Maurizio Minetti / ch media

Un bon logiciel peut vous faire économiser des millions. L'exemple de la Suva en témoigne. Depuis plusieurs années, elle utilise des outils pour contrôler plus efficacement les factures médicales et hospitalières. L'an dernier, la Suva a versé 1,26 milliard de francs pour des prestations médicales et thérapeutiques et a vérifié 2,7 millions de factures. Il n'est donc pas surprenant que certaines présentent des erreurs, qu'elles soient involontaires ou, dans de rares cas, frauduleuses.

«La grande majorité des médecins, hôpitaux et thérapeutes facturent correctement», souligne Michael Widmer, chef d'équipe des coûts de soins chez Suva. Il précise:

«La plupart des rejets concernent des factures en double, des prestations mal facturées ou non assurées, des factures pour des dossiers déjà clôturés, ainsi que, dans de rares cas, des prestations qui n'ont jamais été fournies.»

Le rôle des logiciels devient de plus en plus central, comme le montre une comparaison: en 2018, la Suva employait plus de 90 spécialistes pour le contrôle des factures. Aujourd'hui, selon une porte-parole de l'institution, ce sont environ 50 postes à plein temps qui sont dédiés à cette tâche. Elle explique:

«Nous avons considérablement amélioré les logiciels et les règles de contrôle ces dernières années, et le système peut désormais traiter un plus grand nombre de factures de manière autonome.»

L'automatisation continue d'être optimisée.

Aujourd'hui, 75% des factures sont traitées automatiquement, contre un peu plus de la moitié il y a quatre ans. Selon la Suva, 12,5% des factures présentaient cette année des erreurs ou des imprécisions et ont été rejetées. Ce qui a permis d'économiser 124 millions de francs en frais de soins, soit 19 millions de plus que l'année précédente. Le montant des économies réalisées par la Suva ne cesse d'augmenter: pour comparaison, il s'élevait encore à 72 millions de francs en 2020.

Le montant des économies réalisées par la Suva de 2020 à 2024. Image: dr

Les économies réalisées bénéficient aux assurés de la Suva sous la forme de primes réduites. Sans le contrôle des factures, les primes des entreprises assurées auprès de la Suva seraient en moyenne environ 3% plus élevées, selon les calculs de l'institution.

Traduit et adapté Noëline Flippe