La poule a été surnommée «Thurbo», du nom de la compagnie qui l'a retrouvée. Image: Thurbo/Facebook

Mystère: une poule retrouvée dans un train suisse

Un curieux passager s'est invité la semaine dernière dans un train de la compagnie thurgovienne Thurbo. L'animal a même voyagé dans la cabine de conduite.

«On vit parfois des choses insolites sur une ligne, mais une poule, c'est vraiment très fort», s'enthousiasme un conducteur de train auprès de 20 minutes.

Dans la nuit du 15 au 16 novembre dernier, cet employé de la compagnie thurgovienne Thurbo, détenue à 90% par les CFF, a été informé par des passagers de la présence d'une poule dans l'un des wagons lors d'un arrêt à Schaffhouse.

L'animal, de la race Suédoise à fleurs, était «très calme». Mais rien n'expliquait sa présence à bord du train.

Une «vue imprenable»

Ayant lui-même grandi dans une ferme, le mécanicien alémanique a alors pris en charge le mystérieux voyageur, l'installant dans la cabine de conduite. «Un espace confortable dans la cabine de conduite, vue imprenable garantie», ironise dans une publication sur Facebook la compagnie Thurbo.

L'histoire a beaucoup amusé la compagnie Thurbo. Image: Facebook.

La poule a finalement a été récupérée par la police thurgovienne une fois le train arrivé en gare de Kreuzlingen. «Comme elle ne possédait pas de titre de transport valable, elle a été remise à nos équipes d’intervention», plaisante cette dernière dans sa propre publication.

L'animal a été confié à la police thurgovienne. Image: Police cantonale thurgovienne.

Selon nos confrères de Télé-Züri, le gallinacé a finalement été rendu à son propriétaire.

Une histoire de coq

A noter que la poule «Thurbo», comme la surnommée la compagnie qui l'a retrouvée, n'est pas le seul volatile qui a occupé les policiers thurgoviens cette nuit-là. Quelques heures plus tôt, une patrouille avait en effet été dépêchée à Frauenfeld pour récupérer un coq qui «flânait» dans une réserve naturelle.

«Comme son exploration pouvait s’avérer dangereuse pour lui, il a, lui aussi, bénéficié d’un trajet en voiture de police», conclut la publication. (jzs)