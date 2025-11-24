pluie modérée
DE | FR
burger
Suisse
Animaux

Mystère en Suisse: une poule retrouvée dans un train CFF

Une poule monte mystérieusement à bord d&#039;un train CFF.
La poule a été surnommée «Thurbo», du nom de la compagnie qui l'a retrouvée.Image: Thurbo/Facebook

Mystère: une poule retrouvée dans un train suisse

Un curieux passager s'est invité la semaine dernière dans un train de la compagnie thurgovienne Thurbo. L'animal a même voyagé dans la cabine de conduite.
24.11.2025, 10:4124.11.2025, 10:41

«On vit parfois des choses insolites sur une ligne, mais une poule, c'est vraiment très fort», s'enthousiasme un conducteur de train auprès de 20 minutes.

Dans la nuit du 15 au 16 novembre dernier, cet employé de la compagnie thurgovienne Thurbo, détenue à 90% par les CFF, a été informé par des passagers de la présence d'une poule dans l'un des wagons lors d'un arrêt à Schaffhouse.

Ivres, ils transportent une vache dans un train suisse 🐮

L'animal, de la race Suédoise à fleurs, était «très calme». Mais rien n'expliquait sa présence à bord du train.

Une «vue imprenable»

Ayant lui-même grandi dans une ferme, le mécanicien alémanique a alors pris en charge le mystérieux voyageur, l'installant dans la cabine de conduite. «Un espace confortable dans la cabine de conduite, vue imprenable garantie», ironise dans une publication sur Facebook la compagnie Thurbo.

Une poule retrouvée dans un train Thurbo.
L'histoire a beaucoup amusé la compagnie Thurbo.Image: Facebook.

La poule a finalement a été récupérée par la police thurgovienne une fois le train arrivé en gare de Kreuzlingen. «Comme elle ne possédait pas de titre de transport valable, elle a été remise à nos équipes d’intervention», plaisante cette dernière dans sa propre publication.

Une poule dans un train Thurbo
L'animal a été confié à la police thurgovienne.Image: Police cantonale thurgovienne.

Selon nos confrères de Télé-Züri, le gallinacé a finalement été rendu à son propriétaire.

Une histoire de coq

A noter que la poule «Thurbo», comme la surnommée la compagnie qui l'a retrouvée, n'est pas le seul volatile qui a occupé les policiers thurgoviens cette nuit-là. Quelques heures plus tôt, une patrouille avait en effet été dépêchée à Frauenfeld pour récupérer un coq qui «flânait» dans une réserve naturelle.

«Comme son exploration pouvait s’avérer dangereuse pour lui, il a, lui aussi, bénéficié d’un trajet en voiture de police», conclut la publication. (jzs)

Un coq récupéré par la police thurgovienne.
Le coq a été récupéré par la police thurgovienneImage: Police cantonale thurgovienne
L'actu en Suisse c'est par ici
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
Primes maladie: voici ce qui changera dans les pharmacies en 2026
de Anna Wanner
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
Un Romand a gagné 300 000 francs à un tirage au sort et ne le sait pas
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
La météo du mois de novembre a changé en Suisse
de Bruno Knellwolf
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
Voici combien ça coûte d'être infidèle en Suisse
de Margaux Habert
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
Les ETF cartonnent en Suisse: ce qu'il faut savoir avant d'investir
de Maurizio Minetti
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
2
Voici la génération qui «héritera plus que toutes les précédentes»
de Hanna Hubacher
Thèmes
Malaisie: un rat mange du poulet au restaurant... à côté des clients
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Pourquoi cette initiative qui n'a aucune chance fait «trembler» l'économie
L'«Initiative pour l'avenir» des Jeunes socialistes est promise à un refus. Néanmoins, ses opposants sont nerveux. Même une défaite du texte pourrait envoyer un mauvais signal.
La Suisse assiste actuellement à un spectacle pour le moins singulier. Le 30 novembre, une initiative populaire, qui semble vouée à l'échec, sera soumise au vote. Et pourtant, ses opposants, surtout issus du monde économique, s'inquiètent vivement. Ils mènent une campagne au budget de plusieurs millions et dépeignent l'apocalypse en cas de «oui».
L’article