Un ado meurt électrocuté après avoir grimpé sur un train CFF

Un ado meurt électrocuté en grimpant sur un train CFF

Un jeune de 14 ans a trouvé la mort dans la nuit de lundi à mardi à la gare des marchandises de Langenthal, dans le canton de Berne.

Selon les premières conclusions, l’adolescent a grimpé sur un train de marchandises à l'arrêt et aurait été électrocuté. Il a été retrouvé mort, ont annoncé mardi soir le Ministère public régional de l'Emmental-Haute-Argovie et la police cantonale bernoise.

La victime est un ressortissant érythréen qui vivait dans le canton de Berne.

Un autre adolescent était également présent lors de l'accident et a été légèrement blessé. Il a été transporté à l'hôpital par ambulance. La police cantonale bernoise mène actuellement une enquête afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident. (sda/ats)