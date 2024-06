Martullo-Blocher se fait remettre à l'ordre à cause d'une sale habitude

Un important dispositif de pompiers et de secouristes a été déployé. Les travaux d'extinction se sont achevés dans la nuit. Aucune autre personne n'a été retrouvée morte ou blessée. Les dégâts matériels sont considérables. (sda/ats)

Les explosions ont provoqué un choc dans la commune. On ne voit des images similaires que dans les régions en guerre, a déclaré Bettina Lutz-Güttler, présidente de la commune d'Obersiggenthal (AG), dans une vidéo du Blick. Nussbaumen fait partie de la commune d'Obersiggenthal.

Le centre commercial situé juste à l'entrée du parking souterrain était ouvert vendredi. Un restaurant et deux magasins ont été endommagés. L'électricité a été coupée dans tous les bâtiments. Le courant sera rétabli progressivement, a précisé la police.

On en sait plus sur l'explosion dans un parking argovien qui a fait 2 morts

Les deux personnes tuées dans les explosions survenues jeudi dans un parking souterrain à Nussbaumen (AG) sont un Italien de 43 ans et un Suisse de 24 ans. La police suppose que des feux d'artifice sont à l'origine des explosions.

