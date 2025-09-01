Nouveau détail sur un crash mortel de planeur en Valais



Photo du planeur après l'incident, août 2024. Image: Police valaisanne

Un an après l'accident, l'enquête confirme: le planeur qui s'est écrasé en Valais a chuté après une perte de contrôle de l'engin.

Le crash mortel d'un planeur à Niedergesteln (VS) en août 2024 était dû à un incident de pilotage, selon le rapport final du Service suisse d'enquête et de sécurité (SESE) publié lundi. L'accident avait coûté la vie à deux personnes.

Selon le SESE, la défaillance de manoeuvre survient quand l’aile est trop inclinée par rapport au flux d’air. Ce décrochage a rendu la collision inévitable. La position du centre de gravité de l'appareil a également contribué à l'accident, d'après le rapport.

Manque d'expérience aux commandes du planeur

Le SESE ne dispose pas plus d'indications sur des défauts techniques. Il est toutefois précisé que les prévisions météorologiques pour le vol n'étaient pas optimales. Le plan de vol permet de conclure que les pilotes ont cherché à poursuivre leur trajet plutôt que d'y renoncer. Ils avaient tous deux une expérience limitée du vol en planeur en montagne, rapporte le SESE.



Le planeur avait décollé le 23 août 2024 de l'aérodrome de Birrfeld dans le canton d'Argovie et se dirigeait vers Grenoble en France. Il s'est écrasé au Chistehorn, sur le territoire de la commune de Niedergesteln (VS).

Une trajectoire sans reprise

Toujours selon le SESE, un observateur sur la rive opposée de la vallée du Rhône avait décrit comment le planeur était:

«Tombé presque à la verticale et a heurté le sol, le nez du fuselage en avant»

Ce jour-là, l'observateur a immédiatement alerté la Rega. Les forces d'intervention n'ont pu que constater sur place le décès des pilotes, âgés de 72 et 46 ans, avait alors indiqué la police cantonale valaisanne. (lem/ats)