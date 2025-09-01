assez ensoleillé16°
DE | FR
burger
Suisse
Accident

Nouveau détail sur un crash mortel de planeur en Valais

Nouveau détail sur un crash mortel de planeur en Valais

Deux Suisses ont perdu la vie dans un accident de planeur en août 2024 en Valais.
Photo du planeur après l'incident, août 2024.Image: Police valaisanne
Un an après l'accident, l'enquête confirme: le planeur qui s'est écrasé en Valais a chuté après une perte de contrôle de l'engin.
01.09.2025, 15:5401.09.2025, 15:54
Plus de «Suisse»

Le crash mortel d'un planeur à Niedergesteln (VS) en août 2024 était dû à un incident de pilotage, selon le rapport final du Service suisse d'enquête et de sécurité (SESE) publié lundi. L'accident avait coûté la vie à deux personnes.

Selon le SESE, la défaillance de manoeuvre survient quand l’aile est trop inclinée par rapport au flux d’air. Ce décrochage a rendu la collision inévitable. La position du centre de gravité de l'appareil a également contribué à l'accident, d'après le rapport.

Manque d'expérience aux commandes du planeur

Le SESE ne dispose pas plus d'indications sur des défauts techniques. Il est toutefois précisé que les prévisions météorologiques pour le vol n'étaient pas optimales. Le plan de vol permet de conclure que les pilotes ont cherché à poursuivre leur trajet plutôt que d'y renoncer. Ils avaient tous deux une expérience limitée du vol en planeur en montagne, rapporte le SESE.

Le planeur avait décollé le 23 août 2024 de l'aérodrome de Birrfeld dans le canton d'Argovie et se dirigeait vers Grenoble en France. Il s'est écrasé au Chistehorn, sur le territoire de la commune de Niedergesteln (VS).

Une trajectoire sans reprise

Toujours selon le SESE, un observateur sur la rive opposée de la vallée du Rhône avait décrit comment le planeur était:

«Tombé presque à la verticale et a heurté le sol, le nez du fuselage en avant»

Ce jour-là, l'observateur a immédiatement alerté la Rega. Les forces d'intervention n'ont pu que constater sur place le décès des pilotes, âgés de 72 et 46 ans, avait alors indiqué la police cantonale valaisanne. (lem/ats)

L'actu en Suisse c'est par ici
Philippe Jeanneret quitte la RTS
Philippe Jeanneret quitte la RTS
88 morts en Valais: la réaction de Berne scandalise
2
88 morts en Valais: la réaction de Berne scandalise
de Stefan Bühler
Hospitalisé, Alain Berset va mieux
Hospitalisé, Alain Berset va mieux
Nouveau détail sur un crash mortel de planeur en Valais
Nouveau détail sur un crash mortel de planeur en Valais
15 mètres au volant lui coûtent 6 mois de retrait de permis en Suisse
15 mètres au volant lui coûtent 6 mois de retrait de permis en Suisse
«Les locataires suisses doivent demander une baisse de loyer»
1
«Les locataires suisses doivent demander une baisse de loyer»
de Alyssa Garcia
Thèmes
C'est la guerre des tomates en Espagne
Video: extern / rest
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
15 mètres au volant lui coûtent 6 mois de retrait de permis en Suisse
2
L'inquiétude continue de grandir autour de Novak Djokovic
3
Philippe Jeanneret quitte la RTS
Un chien «fou» agressif mord trois personnes à Genève
Un chien a attaqué trois personnes ce dimanche, semant la panique sur le quai du Seujet. Deux victimes légèrement blessées ont quitté les lieux avant l’arrivée des forces de l’ordre. La troisième, plus sérieusement touchée, a été transportée aux HUG.
C'est une véritable scène de panique qui a éclaté sous le pont Sous-Terre, à Genève, ce dimanche, en fin d'après-midi, rapporte la Tribune de Genève. Selon le quotidien, un chien de type American Staffordshire, une race interdite dans le canton, s’est attaqué à trois passants au quai du Seujet.
L’article