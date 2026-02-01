beau temps
Accident

Un randonneur meurt dans une chute à Jaun

Les faits se sont produits samedi matin (image pr
Image d'illustration.Keystone
Un homme de 58 ans a perdu la vie samedi en fin d’après-midi dans la région du Gros-Brun, à Jaun (FR), après une chute de plusieurs dizaines de mètres lors d’une ascension à ski.
01.02.2026, 14:3301.02.2026, 14:33

Un randonneur à ski âgé de 58 ans a perdu la vie samedi en fin d'après-midi dans la région du Gros-Brun, sur la commune de Jaun (FR). Une enquête a été ouverte pour clarifier les circonstances du drame.

La catastrophe en Italie n’a rien d'un accident: «Même les enfants savaient»

D'après les premiers éléments recueillis, le randonneur effectuait l'ascension du sommet lorsqu'il a fait une chute de plusieurs dizaines de mètres, indique dimanche la police cantonale fribourgeoise. Les secours dépêchés sur place n’ont pu que constater son décès. Les quatre personnes qui l'accompagnaient n’ont pas été blessées.

L'Equipe mobile d’urgences psychosociales a été sollicitée pour prendre en charge les accompagnants ainsi que la famille de la victime. La personne décédée a été héliportée en plaine et prise en charge par les pompes funèbres de service. (tib/ats)

