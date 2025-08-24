ciel clair18°
Accident

Un adolescent de 17 ans meurt dans un accident de scooter à Lausanne

Un scooter volé a percuté un mur tôt dimanche matin à Lausanne, causant la mort de son conducteur de 17 ans. L’engin circulait à grande vitesse en sens interdit après avoir été repéré par une patrouille de police.
24.08.2025, 20:0924.08.2025, 20:09
Un jeune de 17 ans a perdu la vie dans un accident de scooter tôt dimanche à Lausanne. Il a violemment heurté un mur après avoir perdu la maîtrise de son engin.

Vers 03h45 dimanche, une patrouille de la police municipale de Lausanne a aperçu le scooter sur l'avenue Frédéric Recordon. A la vue du véhicule de police, le jeune a pris la fuite à vive allure, indique dimanche la police cantonale vaudoise.

A la hauteur de l'avenue William-de-Charrière-de-Sévery, circulant en sens interdit, le mineur a perdu la maîtrise de son deux-roues et terminé sa course contre le mur d’un garage. Arrivés peu après, les agents ont rapidement pris en charge la victime pour lui prodiguer un massage cardiaque. L’équipe sanitaire est ensuite arrivée sur les lieux pour tenter de réanimer l'adolescent, sans succès.

Hécatombe de randonneurs dans les Alpes italiennes

Selon les premières investigations, le jeune Suisse de 17 ans, domicilié à Lausanne, a perdu la maîtrise de son scooter alors qu’il circulait à une vitesse excessive au passage d’un ralentisseur, dans une rue limitée à 30km/h. La voiture de police le suivait, feux bleus enclenchés, à plus d'une centaine de mètres. Le deux-roues avait été récemment volé.

Le Ministère public du canton de Vaud a été avisé et la procureure de service a ouvert une instruction pénale afin de déterminer les circonstances exactes et les causes de cet accident. Tous les témoins ont été entendus dans la journée. (tib/ats)

