Le chauffeur du car des Grisons visé par une enquête

Le conducteur du car accidenté aux Grisons est actuellement visé par une procédure pénale. L'accident a fait cinq morts.

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Suite au grave accident de car survenu jeudi dernier en Engadine, le parquet des Grisons a ouvert une procédure contre le chauffeur, notamment pour soupçon d'homicides par négligence. L'accident a coûté la vie à cinq passagers et fait des dizaines de blessés.

Le conducteur de l'autocar néerlandais fait l'objet d'une procédure pour soupçon d'homicides par négligence ainsi que blessures par négligence, a indiqué lundi à Keystone-ATS le ministère public grison. Il confirme une information dans ce sens du portail en ligne 20 Minuten.

Le véhicule a heurté une glissière avant de se renverser. Keystone

Le car de tourisme circulait jeudi vers 16h45 de Zernez en direction de Susch lorsqu'il a quitté la route près du lieu-dit Less dans «une zone de travaux» et s'est renversé sur le flanc. Quarante-cinq adultes se trouvaient à bord. Cinq d’entre ont été tués et 40 autres ont été blessés, dont trois grièvement.

Le conducteur a également été blessé. Le parquet ne fournit aucune information concernant son état de santé ni le lieu où il se trouve actuellement.

Identifications des victimes en cours

Les cinq victimes n'ont pas encore toutes été formellement identifiées et cela pourrait prendre encore quelques jours, selon les informations fournies dimanche par la police grisonne à Keystone-ATS. Les blessés ont été répartis et pris en charge dans des hôpitaux de plusieurs cantons ainsi qu’en Autriche.

Aucun enfant ou adolescent ne se trouvait à bord et tous les passagers étaient originaires des Pays-Bas. Plusieurs d'entre eux ont déjà été rapatriés, par bus, ambulance, taxi ou par avion, selon Eurocross, l'organisme qui coordonne l'assistance.

Le drame a suscité une vive émotion tant en Suisse qu'aux Pays-Bas. La police cantonale et le Ministère public grisons mènent l'enquête pour établir les causes et les circonstances exactes de l'accident. (sda/ats/hun)