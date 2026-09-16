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Ce palace suisse se classe parmi les 50 meilleurs hôtels du monde

Le Badrutt’s Palace de Saint-Moritz est le seul hôtel suisse du classement The 50 Best Hotels 2026. Prix, histoire et infrastructures.
Avec ses tourelles caractéristiques face au lac de Saint-Moritz, le Badrutt’s Palace fait partie du décor de la station depuis 1896.image: @badruttspalace

Ce palace suisse se classe parmi les 50 meilleurs hôtels du monde

La nouvelle édition de The 50 Best Hotels vient d’être dévoilée à Paris. Au milieu des palaces de Bangkok, Hong Kong, Dubaï ou Paris, un seul établissement suisse se glisse dans le top 50. Et il s’agit d’une véritable institution.
16.09.2026, 18:5416.09.2026, 18:54
Marine Brunner
Marine Brunner

Des tourelles aux faux airs de château du comte Dracula, des Rolls-Royce soigneusement alignées dans la cour de gravier et le «poc!» élégant d'une bouteille de champagne qui résonne sur la terrasse donnant sur le lac: bienvenue au Badrutt’s Palace, le seul hôtel suisse à figurer dans le classement 2026 de The 50 Best Hotels, dévoilé mardi à Paris. Niché dans les Grisons, le palace pointe à la 36e place mondiale.

Le Badrutt’s Palace de Saint-Moritz est le seul hôtel suisse du classement The 50 Best Hotels 2026. Prix, histoire et infrastructures.
Le palace compte désormais 163 chambres, dont 47 suites.image: @badruttspalace

Une jolie remontée pour le palace de l’Engadine: en 2025, il n’apparaissait qu’à la 52e place, dans la liste élargie regroupant les hôtels classés de 51 à 100.

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Et le cru 2026 lui réserve une deuxième distinction. Le Badrutt’s Palace a également décroché le SeiBellissimi Art of Hospitality Award, qui récompense la qualité de l’accueil et du service.

Selon The 50, certains habitués voient même leur chambre photographiée avant leur départ afin qu’elle puisse être remise exactement dans la même configuration lors de leur prochain séjour. Le matériel de ski de certains clients est également nettoyé, stocké puis replacé dans leur chambre à leur retour.

Un palace vieux de 130 ans

Il faut dire que le Badrutt’s Palace connaît plutôt bien les exigences d’une clientèle très fortunée. Fondé en 1896 par Caspar Badrutt, l’établissement est toujours propriété de la famille et fait partie des emblèmes de Saint-Moritz. Coco Chanel, Charlie Chaplin, Marlene Dietrich ou encore Alfred Hitchcock ont compté parmi les visiteurs célèbres du palace au fil des décennies.

Le Badrutt’s Palace de Saint-Moritz est le seul hôtel suisse du classement The 50 Best Hotels 2026. Prix, histoire et infrastructures.
De prestigieux clients ont arpenté les couloirs de ce prestigieux établissement.image: @badruttspalace
Le Badrutt’s Palace de Saint-Moritz est le seul hôtel suisse du classement The 50 Best Hotels 2026. Prix, histoire et infrastructures.
L'établissement propose jusqu'à onze restaurants pendant la haute saison.image: @badruttspalace

L’adresse fonctionne presque comme un petit village de luxe. Pour sa saison 2026-2027, l’hôtel annonce 163 chambres, dont 47 suites, ainsi que jusqu’à onze restaurants en hiver, deux bars et une discothèque.

Il possède également son propre spa, un centre de fitness, des salles de soins privées, un salon de coiffure, un barbier et, selon les saisons, une patinoire, des courts de tennis et de padel. Une galerie Hauser & Wirth et des boutiques de marques telles que Dior, Gucci, Louis Vuitton, Cartier, Bulgari ou Miu Miu complètent le tableau.

Le Badrutt’s Palace de Saint-Moritz est le seul hôtel suisse du classement The 50 Best Hotels 2026. Prix, histoire et infrastructures.
La suite Helen Badrutt déploie ses 147 m² face au lac de Saint-Moritz, avec salon privé, marbre italien, jacuzzi et service de majordome.image: badrutt's palace

Parmi les tables de la maison figure notamment La Coupole – Matsuhisa, du chef Nobuyuki «Nobu» Matsuhisa, installée sous la coupole de l’ancien court de tennis. Le Grand Hall, lui, est surnommé le «salon de Saint-Moritz».

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Côté baignade, les clients disposent d’une piscine intérieure de 25 mètres et d’une piscine extérieure chauffée avec vue sur les montagnes. Cette dernière, entièrement repensée en 2024, est présentée par l’hôtel comme la plus grande piscine extérieure de Saint-Moritz.

750 francs la nuit cet été

Sans surprise, mieux vaut prévoir un budget conséquent pour s'offrir une nuit au Badrutt’s: pour l’été 2026, les chambres étaient proposées à partir de 750 francs la nuit. Lors de la saison d’hiver 2025-2026, il fallait compter au minimum 1275 francs. Les prix fluctuent évidemment fortement en fonction des dates et de la catégorie de chambre.

Ces tarifs comprennent notamment le petit-déjeuner, le minibar, deux passages quotidiens du service de chambre, l’accès au spa et aux piscines et même, sur demande, le transfert depuis la gare de Saint-Moritz en Rolls-Royce. Les clients des suites, à l’exception des Junior Suites, bénéficient en outre d’un service de majordome.

Le Badrutt’s Palace de Saint-Moritz est le seul hôtel suisse du classement The 50 Best Hotels 2026. Prix, histoire et infrastructures.
De quoi vous croire, l'espace d'un séjour, dans la série The Gentlemen.image: @badruttspalace

A l’autre bout du spectre se trouve le Tower Penthouse Apartment: une résidence de quatre chambres occupant les trois derniers étages de la tour emblématique du palace et que l’établissement présente comme «la plus luxueuse suite d’hôtel des Alpes suisses». Son prix n’est pas affiché publiquement.

Le Badrutt’s Palace de Saint-Moritz occupe la 36e place du classement The 50 Best Hotels 2026.
Le Tower Penthouse Apartment occupe les trois derniers étages de la tour du Badrutt’s Palace.image: @badruttspalace

Qui décide des «meilleurs hôtels du monde»?

Le classement mérite une précision: il ne repose ni sur un système d’étoiles ni sur une batterie de critères chiffrés. Plus de 800 spécialistes du voyage et de l’hôtellerie composent la The 50 Best Hotels Academy. Le monde est divisé en treize régions et chaque jury régional se compose, à parts égales, de journalistes spécialisés dans le voyage, d’hôteliers et de grands voyageurs.

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Cette année, la couronne mondiale revient au Rosewood Hong Kong, devant deux adresses thaïlandaises: le Capella Bangkok, deuxième, et le Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, troisième. Atlantis The Royal à Dubaï prend la quatrième place, tandis que Passalacqua, sur le lac de Côme, complète le top 5 et est sacré meilleur hôtel d’Europe.

Pour le Badrutt’s Palace, cette 36e place marque donc un retour parmi les cinquante adresses principales du classement. A 130 ans, le vieux palace de Saint-Moritz n’a aucunement l’intention de prendre sa retraite.

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