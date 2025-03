L'aéroport de Zurich subit un coup de frein en février

Avion: les violentes turbulences vont devenir plus fréquentes

Le chiffre d'affaires généré par les boutiques et restaurants s'est affiché à 41,1 millions, en repli de 2% comparé à février 2023. (mbr/ats)

En février, le premier aéroport de Suisse a accueilli 2,0 millions de passagers, en hausse de 0,9% sur un an, selon les données publiées mercredi par l'exploitant Flughafen Zürich. En janvier, la plateforme aéroportuaire avait enregistré une hausse de 6,4% du nombre de voyageurs.

Le nombre de passagers ayant circulé au travers de l'aéroport de Zurich a ralenti en février, après la forte accélération du mois précédent. L'activité commerciale a subi ce coup de frein et a décru pendant le mois sous revue.

